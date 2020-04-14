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Нефтедобыча в США частично остановлена
00:18 15.04.2020

Падающий спрос делает сланцевую отрасль нерентабельной
Анастасия Башкатова
Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает до мая добычу нефти на всех скважинах (это более 1,2 тыс. месторождений) из-за обвала спроса. "Мы никогда раньше так не поступали", – сообщил изданию Wall Street Journal президент компании Джим Уилкес. Texland добывает 7 тыс. барр. в сутки. По его словам, компания обратилась к Вашингтону с просьбой о займе для возможности дать зарплату 73 сотрудникам.

Другие нефтепроизводители тоже корректируют работу. Parsley Energy приостановила деятельность примерно на 150 скважинах, где добывалось приблизительно 400 барр. в сутки. Причина – добыча стала нерентабельной. Компания Continental Resources объявила о сокращении добычи примерно на 30% в апреле и мае. Количество работающих буровых установок в США уменьшилось примерно до 600, месяц назад их было 800.

Снижают добычу также канадские производители: сокращение в общей сложности составило 325 тыс. барр. в сутки. Сейчас в Канаде продолжают работать лишь 35 буровых установок – это антирекорд для отрасли. Suncor Energy закрыла одну из производственных линий на месторождении, которое обеспечивало около 200 тыс. барр. нефти в день.
Кроме того, крупнейшие нефтяные компании от Exxon Mobil и Royal Dutch Shell до Devon Energy и Cenovus Energy объявили о совокупном сокращении расходов в размере около 50 млрд долл.

Как сообщило днем ранее Управление энергетической информации (EIA) при Минэнерго США, добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах страны в мае снизится на 2,1%, или 183 тыс. барр. в сутки, по сравнению с апрелем и составит около 8,5 млн барр. в день. Наибольшее падение прогнозируется в Пермском бассейне, где среднесуточная добыча должна снизиться до 4,5 млн барр.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586899080
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