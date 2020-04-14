 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Есть ли уйгуры, которые поддерживают Китай?
00:22 15.04.2020

Уйгуры – это тюркский мусульманский народ, общей численностью около двадцати миллионов, более половины из которых живут в Китае. Их родина находится на западе этой страны и носит историческое название Восточный Туркестан, т.к. помимо них там живет еще множество тюркских народов – казахи, киргизы, узбеки и даже татары. Китайцы называют этот регион Синьцзян – "новая граница".

Эта земля досталась Китаю в наследство от маньчжурской династии Цин, которая покорила восточных тюрок в середине 18-о столетия. Но весь 19-й век, пользуясь ослаблением центральной власти, местные мусульмане бунтовали против правительства, и даже несколько десятилетий пользовались фактической независимостью.

Проблему уйгурского сепаратизма более-менее урегулировал лишь Мао Цзэдун. Он предоставил Синьцзяну автономию, но начал переселять сюда этнических китайцев хань и сурово карал сторонников независимости. Его политику продолжает и современная коммунистическая партия, которая до сих пор находится у руля страны. По примерным прикидкам международных организаций, до миллиона уйгуров в наше время находятся в "лагерях перевоспитания" - фактически, тюрьмах. Это составляет около десятой части от числа всех уйгуров, являющихся гражданами КНР.

Но есть ли среди этого народа сторонники китайской власти?

По логике вещей, они должны быть. Ведь даже во время Великой отечественной войны часть советских граждан искренне поддерживала Гитлера. А во время обеих чеченских кампаний находились горцы, воевавшие на стороне России. Вот и уйгуры не являются исключением, пусть для китайцев они и являются проблемным народом, культурно, религиозно и исторически больше связанным с миром ислама и Средней Азией.

Уйгуров-лоялистов можно разделить на три группы. Первая – это богатые люди, чиновники и знаменитости. Им либо напрямую платит китайское правительство, либо они зарабатывают деньги в "материковом" Китае и совсем не желают отказываться от источника своих доходов. Разумеется, это меньшинство, но оно очень обеспеченное и крикливое.

Вторая часть сторонников китайской власти – это военнослужащие уйгурской национальности. Они поступают в армию, чтобы получить военный опыт и поддержать свои семьи в обмен на сохранение своего наследия. Их мало, но они в тельняшках.

В третью группу входит уйгурский средний класс. Это обычные люди, которые учатся в университетах, работают в государственных органах, занимаются бизнесом. Все эти люди просто не хотят непредсказуемых изменений и желают сохранения текущей ситуации и спокойной жизни.

Противники и условные противники Китая тоже неоднородны. Отдельную большую группу образуют люди, которые просто совершенно апатично настроены к любой власти. В целом, им просто все равно. Пока никто из тех, кого они знают, не пострадал от коммунистической партии, для них политика действительно не имеет большого значения. Они живут своей жизнью, пытаясь работать, ходить в школу и тому подобное.

Однако большинство уйгуров действительно искренне не любит Китай. Это не обязательно значит, что они презирают Китай или китайский народ (многие, однако, презирают), но они совершенно определенно не испытывают теплых чувств к компартии и правительству. Опять же, эти люди могут свободно говорить по-китайски, получать образование, дружить, жениться ханьцах, но все же, это чувство всегда будет на заднем плане.

В большинстве своем, представители этого народа знают, что культурно и исторически не являются частью Китая, хотят независимости и недовольны правительством за подавление своей культуры и закрытие мечетей. Суровый подход государства к уйгурам немало способствует радикализации многих умеренных людей.

Источник - Живая Средняя Азия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586899320
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