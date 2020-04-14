В США начинается очередная фаза гражданской войны, - С.Мардан

00:25 15.04.2020

Демократы взяли жесткий курс на то, чтобы обвинить Дональда Трампа в некомпетентности, которая привела Соединенные Штаты к гуманитарной катастрофе. Они теперь прямо объявляют президента виновным в смерти от коронавируса десятков тысяч американцев.

Президентская кампания в США началась.



Газета New York Times опубликовала в воскресенье программную статью Джо Байдена, написанную языком, которому могли бы позавидовать и советские спичрайтеры, писавшие речи для Леонида Ильича Брежнева.

Если коротко, то главная мысль находится в самом конце текста. Там про то, что "администрация Трампа допустила ошибки в планировании, подготовке, правильной оценке степени угрозы для нации, что привело к катастрофическим результатам. Американский народ уже заплатил за это слишком высокую цену".



Невозможно не обратить внимание, что американская политическая культура не допускает никаких полутонов. Черно-белое сознание в сочетании с протестантским увлечением Ветхим Заветом создает удивительные для нас формы политической борьбы, где "пленных не берут" и где война – всегда на полное уничтожение противника.

Для демократов Трамп – это филистимлянин, похитивший у них Ковчег Завета, то есть президентский пост. И его, как библейского Голиафа, всенепременно нужно уничтожить. Желательно – в буквальном смысле этого слова.

То, что не сработало "русское досье Трампа", ничего не значит. Точнее, это значит только то, что Демократическая партия решила перегруппироваться и снова атаковать ненавистного президента с другого фланга.

Коронавирус для них стал новой возможностью, которой просто нельзя было не воспользоваться.



Демократы взяли жесткий курс на то, чтобы обвинить Дональда Трампа в некомпетентности, которая привела Соединенные Штаты к гуманитарной катастрофе. Они теперь прямо объявляют президента виновным в смерти от коронавируса десятков тысяч американцев.

Момент для публикации статьи Байдена выбран очень удачный. 300 тысяч американских церквей в Пасхальное воскресенье оказались впервые в американской истории закрыты в связи с эпидемией.

Для огромной массы верующих американцев абсолютно всех христианских номинаций и конгрегаций это оказалось огромным потрясением. Пасха – второй по значению праздник для католиков и протестантов, неотъемлемая часть американской народной традиции. И по этой "скрепе" нанесен ошеломительной силы удар.



Америка находится в шоке от видеокадров гигантских братских могил в нью-йоркском районе Квинс. Ничего подобного страна никогда не видела.

Эмоциональное напряжение в американском обществе настолько велико, что обычная манера Трампа делать акцент в своих выступлениях на экономической повестке сейчас не работает. Тем более, что и здесь ему хвалиться тоже нечем.

Количество безработных в США впервые за несколько десятков лет превысило 17 миллионов человек. Отделения министерства труда не успевают обрабатывать заявления на пособие по безработице. Экономисты говорят о том, что падение экономики во 2-м квартале может составить 30%, а 4 триллиона долларов, которые будут закачаны в ее восстановление – совершенно не факт, что сработают. По крайней мере, однозначной уверенности в этом не выражает ни один из крупных финансистов.



Рост рейтинга Трампа, который был в феврале-марте, сменился падением. По данным опроса Reuters/Ipsos, за прошлую неделю число американцев, положительно оценивающих борьбу президента с эпидемий, упало с 48% до 42%. Общий рейтинг главы государства при этом снизился до "стандартных" для него 40% с рекордных 48-49%, фиксировавшихся в марте.

Внушает оптимизм демократам и результат опроса CNN. По его данным, Джо Байден победит на грядущих 3 ноября выборах с результатом в 53% против 42% у Трампа.

Правда, тут важно помнить, что опрос не учитывал особенности американской избирательной системы и существование коллегии выборщиков, обеспечивающей отражение интересов всех штатов, даже самых малонаселенных. В 2016 году Хиллари Клинтон набрала больше голосов американцев, нежели Дональд Трамп, но все равно проиграла.



Сегодня уже понятно, что президентская кампания 2020 года будет вестись с ожесточением, невиданным даже в том самом 2016 году.

То, что происходит в Вашингтоне, больше всего похоже либо на вендетту, которую демократический истеблишмент ведет против "выскочки" Трампа, "укравшего" у них победу четыре года назад. Либо на очередную фазу сублимированной гражданской войны, в которой фактический раскол страны давным-давно никого не удивляет и не пугает.

Появившаяся было надежда, что эпидемия сплотит американскую нацию и американских политиков, быстро испарилась.

То ли угроза представляется им недостаточно серьезной, то ли градус взаимной ненависти делает сводки из госпиталей лишь дополнительным PR-ресурсом в боевых действиях.



Сергей Мардан