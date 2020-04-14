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Казахстан обнаружил в Китае угрозу своим землям, - В.Панфилова
01:20 15.04.2020

Нур-Султан направил Пекину ноту протеста

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

МИД Республики Казахстан (РК) выразил протест Пекину по поводу опубликованной на одном из китайских ресурсов статьи с провокационным названием, в которой утверждается, что современный Казахстан занимает территорию, исторически принадлежавшую Китаю. Нур-Султан расценил публикацию как угрозу территориальной целостности страны. Нота протеста вручена послу Китая в Казахстане. Протест адресован и напрямую руководству Китайской Народной Республики.

"В Министерстве иностранных дел РК состоялась встреча с послом КНР в РК Чжан Сяо, в ходе которой казахстанской стороной был выражен протест по поводу статьи на китайском сайте www.sohu.com под названием "Почему Казахстан стремится вернуться в Китай", – говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства Республикик Казахстан.

Послу Китая заявлено, что публикация подобного содержания не соответствует "вечному" духу всестороннего стратегического партнерства, отраженному в cовместном заявлении Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, которое подписано главами государств 11 сентября 2019 года.

Напомним, что подписанное соглашение президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал как "вечное", отметив при этом, что отношения Казахстана и Китая выходят на новый, более качественный уровень сотрудничества.
Однако идиллию нарушила китайская статья, в которой казахстанская сторона уловила территориальные притязания Поднебесной. Кстати, аналогичные публикации почему-то участились, считают в Нур-Султане.
"Это не первый случай, когда появляются такие провокационные материалы с акцентом на какие-то неизвестные исторические документы либо на псевдоисторическую информацию, где акцент делается на том, что в свое время часть казахстанской территории контролировалась Китаем либо принадлежала Китаю. Если такие публикации появляются в СМИ государства, где традиционно контроль за медийным полем очень жесткий, то возникает вопрос: нет ли здесь целенаправленной политики определенных сил в Китае создавать ажиотажные настроения внутри Китая с претензиями к другим странам? Если это происходит случайно, что сомнительно, то почему на уровне руководства страны не делается жестких заявлений по этому поводу? Один случай – это случай, второй случай – это совпадение, а третий – тенденция", – сказал "НГ" директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев.
По мнению политолога, это довольно настораживающий и неприятный момент, способный усилить антикитайские настроения, которые в Казахстане и так достаточно заметны. (Подробнее см. "НГ" от 05.09.19 и 11.09.19). "Казахстан, вероятно, единственная из постсоветских республик, где антикитайские настроения очень сильны, имеют довольно глубокие корни и выражались в различных акциях протеста. Инциденты такого рода, когда выдвигаются официальные протесты МИД Казахстана, будут разжигать костер антикитайских настроений в республике", – считает Сатпаев.

Примечательно, что ноты протеста МИД РК, которые ведомство периодически вручает китайской стороне, не оказывают негативного влияния на развитие отношений между двумя странами. Если речь идет о руководстве двух стран, то они делают вид, что ничего не произошло, и "неприятные" темы на переговорах не поднимают. Ни первый президент Нурсултан Назарбаев, ни второй – Касым-Жомарт Токаев тему провокационных публикаций ни разу не поднимали. Более того, Назарбаев в своей статье "Когда мы едины – мы непобедимы" отметил, что за годы его президентства он решил все территориальные вопросы.
Китайский аналитик Шэн Сию полагает, что казахстанскому МИДу надо поменьше обращать внимания на отдельные публикации в китайской прессе. "Не нужно верить, что вся пресса контролируется ЦК КПК (Центральным комитетом Компартии Китая. – "НГ"). Да, в китайском сегменте интернета периодически появляются такие публикации, но без подсказки партийных органов. Я понимаю болезненное отношение в Казахстане к этой теме, но есть ряд государственных договоров, согласно которым граница проведена, граница остается неизменной, и официальных заявлений Пекина на этот счет нет. Так что проблема надуманная. Хотя, с другой стороны, я искренне рад, что в МИД Казахстана нет более важных задач, чем обращать внимание на такие публикации. В целом же было бы неплохо принести Пекину извинения за волну синофобии, которую мы наблюдали в Казахстане в последнее время", – сказал "НГ" Шэн Сию.
Китайский аналитик выразил надежду на то, что нота казахстанского внешнеполитического ведомства не повлияет на дальнейшее сотрудничество между Китаем и Казахстаном.

14/04/2020

Источник - ng.ru
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