США начали войну в Ливии, а победила в ней - Россия, - Дэвид Киркпатрик

09:26 15.04.2020 Отсутствие твердой политики США по Ливии создало предпосылки для того, чтобы Россия стала ключевым влиятельным игроком в стране, получив геополитический приз с огромными энергетическими ресурсами и стратегически выгодным местоположением на Средиземном море.

The New York Times (США): Белый дом благословил войну в Ливии, но победила в ней Россия

Война за Ливию



Дэвид Киркпатрик (David Kirkpatrick)



Триполи - В начале весны прошлого года, как раз перед запланированной мирной конференцией между враждующими группировками в Ливии, проведение которой поддержала Америка, ливийский честолюбивый и авторитарный военачальник Халифа Хафтар (Khalifa Hifter) договорился о телефонном разговоре с тогдашним советником Белого дома по национальной безопасности Джоном Болтоном (John Bolton).

Хафтар хотел говорить не о мире.

Хафтар, бывший генерал ливийской армии, ранее сотрудничавший с ЦРУ, хотел до начала мирных переговоров получить благословение Белого дома на осуществление внезапного нападения с целью захвата столицы Триполи.



Болтон ему не отказал.

Нападение, начатое четвертого апреля прошлого года, привело к крайне негативным последствиям. Захватить Триполи Хафтару не удалось, он измотал свою армию и спровоцировал возобновление гражданской войны, в результате чего погибли тысячи людей и еще сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Из-за боевых действий был перекрыт поток ливийской нефти, ситуация в регионе вновь дестабилизировалась, и значительно ослабло влияние Вашингтона.

Но появился один явный победитель - Кремль. Россия действовала с холодным цинизмом, пользуясь тем, что администрация Трампа на протяжении трех лет не делала никаких внятных заявлений. В Ливии Россия стала ключевым влиятельным игроком, получив геополитический приз с огромными энергетическими ресурсами и стратегически выгодным местоположением на Средиземном море.



Телефонный разговор Болтона с Хафтаром, о котором рассказал бывший высокопоставленный чиновник администрации, а также три западных дипломата, в общих чертах знакомые с его содержанием из разговоров с Хафтаром и с американскими чиновниками, похоже, сыграл на руку русским и оказался весьма кстати в их махинациях.

Согласно российским секретным документам, которые были изъяты в Триполи и с которыми ознакомились журналисты газеты "Нью-Йорк Таймс" (The New York Times), за несколько дней до этого телефонного разговора российские частные агенты, работавшие в Ливии, передали в Москву информацию о Хафтаре. О том, что он является плохим военачальником, что его преследуют неприятности, и что если он попытается захватить столицу, то наверняка потерпит неудачу. Агенты увидели шанс в его уязвимости и заявили, что Россия может получить возможность оказывать влияние на Хафтаера, если пошлет в Ливию наемников для поддержки его так называемой Ливийской национальной армии.



"Россия будет поддерживать и сохранит верного и сильного союзника в структуре ЛНА, - утверждали агенты, - с чем Хафтару придется мириться".

Непоследовательная позиция Вашингтона в отношении Ливии - официальная поддержка мирного процесса, хотя Белый дом дал понять, что президент Трамп предпочитает и поддерживает Хафтара - сыграла свою значительную роль в затягивании хаоса. Отсутствие твердой политики США создало предпосылки для вмешательства со стороны противоборствующих партнеров США, включая Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Однако в наиболее выгодном положении, позволяющем оказывать решающее влияние на ситуацию в Ливии, сейчас находится Россия.



Как следует из доклада вышеупомянутых агентов, связанная с Кремлем структура контролирует десятки аккаунтов в социальных сетях, продвигающих Хафтара и других привилегированных "клиентов", включая старшего сына бывшего диктатора Ливии полковника Муаммара Каддафи (Muammar el-Qaddafi). По данным агентов, та же близкая к Кремлю структура приобрела контрольный пакет акций ливийского спутникового телеканала, выступающего за Каддафи, и также консультировала сеть, поддерживающую Хафтара.



В то же время российские военные действовали за кулисами, пытаясь окружить Хафтара многими своими старыми партнерами из силовых служб времен правления Каддафи, призывая приспешников Каддафи вернуться из изгнания. Кроме того, как следовало из документов, Кремль наладил связи с представителями ждущей своего часа потенциальной правящей партией.

И Кремль последовал рекомендациям дальновидных агентов. Когда наступательная операция Хафтара захлебнулась, Москва поддержала его неудачное наступление, отправив ему на помощь тысячи хорошо подготовленных наемников, которые продолжают действовать в Ливии.



Представители Белого дома и Джон Болтон от комментариев отказались.

Но встревоженные американские законодатели начали задаваться вопросом о том, как так вышло, что Белый дом поддерживает ту же сторону, что и Москва.

Во время состоявшегося недавно в Сенате слушания по Ливии законодатели задавались вопросом, как США могут обвинять Россию в поддержке клиента, если Белый дом, судя по всему, тоже ему симпатизирует. По словам сенатора Митта Ромни (Mitt Romney), республиканца из штата Юта, создается впечатление, что президент "склонен поддержать Хафтара", хотя Госдепартамент, похоже, выступает против него.

"Есть ли здесь логика и согласованность?", - спросил Ромни.



"Я могу сказать однозначно, - раздраженно заявил помощник госсекретаря США по ближневосточным делам Дэвид Шенкер (David Schenker), - наступление Хафтара мы не поддерживаем".



Попытки добиться расположения президента

Кампания с целью добиться поддержки Хафтара со стороны Белого дома началась почти сразу же после избрания Трампа.



По словам информированного источника, самый главный покровитель Хафтара, наследный принц ОАЭ Мухаммед бен Зайд (Mohammed bin Zayed), "разрекламировал" Хафтара членам внешнеполитической команды Трампа на секретной встрече в Нью-Йорке в декабре 2016 года.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси (Abdel Fattah el-Sisi), которого Трамп в шутку назвал "своим любимым диктатором", пять месяцев спустя, во время визита в Белый дом также занялся "делом Хафтара".

"На каждой встрече с египтянами и представителями Эмиратов Хафтар был главной темой разговора", - сказал Эндрю Миллер (Andrew Miller), бывший членом Совета национальной безопасности в начале президентства Трампа, а теперь - научный сотрудник вашингтонской некоммерческой организации "Проект ближневосточной демократии" (Project on Middle East Democracy).

После того, как с помощью воздушной кампании НАТО во время восстаний "арабской весны" 2011 года полковник Каддафи был свергнут, Ливия погрузилась в хаос. Когда страну разделили на феодальные владения, боевики-вымогатели, воинствующие экстремисты и торговцы мигрантами пустились вразнос. США официально признали только временное правительство в Триполи, созданное при поддержке ООН.



Но наследный принц Мухаммед и президент ас-Сиси говорили Трампу, что временное правительство безнадежно слабо, и в нем много исламистов. По словам двух бывших высокопоставленных чиновников администрации, два арабских лидера утверждали, что только Хафтар может помешать исламистам захватить власть в Триполи, что, по их мнению, создало бы эффект домино во всем регионе.

С 2014 года Хафтар обещает искоренить политический ислам и взять власть в качестве нового военного правителя Ливии. Однако он втайне заключил союз с одной из враждующих группировок экстремистов, ультраконсерваторов саудовского типа, называемых салафитами.



Когда наследный принц Мухаммед и президент ас-Сиси пытались повлиять на Трампа, они упустили это из виду. Кроме того, они одновременно тесно сотрудничали с Россией. Египет открыл секретную российскую базу для снабжения войск Хафтара, что вызвало тревогу у западных чиновников, обеспокоенных растущим влиянием Москвы.

Однако к обоим арабским лидерам с пониманием и сочувствием прислушался Болтон, который весной 2018 года стал советником по национальной безопасности, а до этого возглавлял крайне правый аналитический центр, известный своими радикальными нападками на политический ислам.

Состоявшийся весной прошлого года телефонный разговор Болтона с Хафтаром пришелся на критический момент. Хотя приближались мирные переговоры, Хафтар перебросил свои войска в стратегически важный город-оазис к югу от Триполи и был готов начать внезапный штурм столицы.

По словам бывшего высокопоставленного чиновника администрации, когда Хафтар попросил разрешения, Болтон ответил: "Желтый свет" - не зеленый или красный, то есть, ни да, ни нет. Однако три западных дипломата, знавшие о телефонном разговоре от самого Хафтара и от высокопоставленных американских чиновников, сочли действия Болтона не столь двусмысленными. Как заявили все три дипломата, он сказал Хафтару: "Если вы собираетесь атаковать, сделайте это быстро".

По словам всех трех дипломатов, Хафтар расценил это как явное согласие.



Начатая четвертого апреля наступательная операция ошеломила весь мир. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (António Guterres) перед этим только что прибыл в Триполи для участия в мирных переговорах. Он призвал Хафтара отступить, и этот призыв поддержал госсекретарь Майк Помпео (Mike Pompeo). Американские воинские формирования спешно покинули город.

Но пока боевые действия шли полным ходом, могущественные союзники Хафтара пытались воздействовать на Трампа, убеждая его продемонстрировать свою поддержку, рассказывают чиновники Белого дома. Президент ас-Сиси настойчиво убеждал президента во время личной встречи девятого апреля прошлого года, а наследный принц Мухаммед - по телефону 18 апреля.

На следующий день Белый дом заявил, что президент позвонил Хафтару и высоко оценил его "важную роль в борьбе с терроризмом". На следующий день после этого звонка войска Хафтара начали обстреливать жилые кварталы Триполи.

"Казалось, что американцы переходят на сторону противника безо всякой логики", - сказал Питер Миллет (Peter Millett), британский посол в Ливии до 2018 года, отметив, что правительство Триполи было главным ливийским партнером американских вооруженных сил в борьбе с терроризмом.



"Международное сообщество было в замешательстве и испытывало крайнее удивление", - сказал он.

Пресс-секретарь Хафтара полковник Ахмед Мисмари (Ahmed Mismari) отказался комментировать телефонный разговор с Болтоном, но заявил, что ливийский командующий высоко ценит поддержку президента.

Россия подыскивает запасные варианты

Еще до начала штурма Триполи русские пришли к выводу, что для Хафтара это будет катастрофой.

Российские агенты в Ливии работали в неприметном исследовательском центре, связанном с Евгением Пригожиным, близким соратником российского президента Владимира Путина. По словам американских чиновников, Пригожин также является руководителем связанной с Кремлем частной военной компании "Группа Вагнера". Отряды наемников этой компании "управляли процессом" вмешательства России в политику Украины, Сирии и ряда африканских стран.



Лидера ливийской команды Максима Шугалея опознали в новостных репортажах в 2018 году, когда он пытался давать взятки и распространять дезинформацию с целью повлиять на результаты выборов на Мадагаскаре. По словам источника, причастного к операции, по наводке американской разведки ополченцы, связанные с временным правительством Триполи, в конечном итоге задержали Шугалея и его переводчика. По словам ливийских официальных лиц, третий агент ареста избежал.



После задержания Шугалея агенты спецслужб обнаружили в его гостиничном номере доклад, который его команда отправила в Москву в марте прошлого года, незадолго до телефонного разговора между Хафтаром и Болтоном. В распоряжение лондонского исследовательского центра "Досье", выступающего с критикой в адрес Путина, попала копия изъятого доклада, часть которого была передана в редакцию издания "Нью-Йорк Таймс". Высокопоставленные ливийские чиновники независимо друг от друга подтвердили подлинность текста.



На протяжении нескольких лет Россия поставляла Хафтару военную технику, оружие и боеприпасы, а также печатала для него новую ливийскую валюту на сумму, эквивалентную миллионам долларов.

Но, как выяснилось из секретного доклада, агенты относились к Хафтару гораздо более скептически, чем арабские правители, дававшие рекомендации Белому дому.

У Хафтара, которому сейчас 76 лет, постоянно возникают проблемы со здоровьем. Военных побед он одержал немного и на самом деле занимал территорию, "подкупая местные племенные группы, чтобы получить право установить знамя" и тем самым "повысить свою значимость в глазах внутренних и внешних игроков", говорится в докладе.



Агенты не только пришли к выводу, что любое наступление на Триполи почти наверняка провалится (подобно наступательной операции в 2014 году), но и предупредили, что Хафтар упрям и становился все более "проблемным" для своих российских советников.

"Хафтар использует российскую помощь для повышения своей значимости, - писали в докладе агенты. - Но есть серьезные основания предполагать, что в случае своей военной победы Хафтар не будет предан интересам России".

Агенты рекомендовали Кремлю подстраховаться и помимо Хафтара подыскать запасные варианты, например, объединиться с Саифом аль-Исламом аль-Каддафи (Seif al-Islam el-Qaddafi), старшим сыном бывшего диктатора. По словам агентов, их "компания" приобрела долю в спутниковом телеканале, поддерживающем Каддафи, и возобновила его вещание.



47-летний Каддафи, давний партнер России в годы правления его отца, в 2011 году был заключен в ливийскую тюрьму, после чего каким-то образом освободился. Сейчас он находится на свободе и, по словам близких к нему ливийцев и западных дипломатов, знакомых с донесениями разведки о его передвижениях, планирует возвращение.

Но русские обозначили и новые возможности, связанные с Хафтаром: Кремль должен внедрить в его утратившую решительность армию платных наемников, верных России. Как заявили агенты, выполнить эту работу и обеспечить Москве необходимые рычаги влияния готовы суданские военизированные формирования.

Ситуация радикально меняется

В сентябре прошлого года через Судан начали прибывать контингенты наемников из "Группы Вагнера", об этом говорят западные дипломаты, отслеживающие их передвижения.



"Это стало фактором, способным радикально изменить ситуацию, - сказал на недавнем брифинге посланник США в Ливии Ричард Норланд (Richard Norland). - Очевидно, что сейчас русские видят в Ливии стратегическое преимущество - большую выгоду при малых рисках"

Чтобы усилить свое влияние, Кремль также организует в Москве тайные встречи сторонников Хафтара и бывших офицеров силовых структур времен Каддафи. Об этом говорят западные дипломаты и другие аналитики, которые беседовали с ливийскими участниками этих встреч.

Бывший пресс-секретарь Каддафи Муса Ибрагим (Musa Ibrahim) отказался комментировать информацию о конкретных встречах в Москве, но признал, что Россия "организовывала встречи" офицеров Хафтара и Каддафи - особенно после штурма Триполи.



В этом месяце, в годовщину предпринятой Хафтаром наступательной операции, ООН обратилась с призывом прекратить боевые действия из-за пандемии коронавируса, который сейчас распространяется в Ливии.

Но мистер Хафтар продолжает обстрелы Триполи, и даже ведет огонь по одной из самых больших больниц. А российские наемники дают России возможность фактически налагать вето на прекращение конфликта.

"Об этом Россия мечтает со времен Второй мировой войны", - сказал Фатхи Башага (Fathi Bashagha), министр внутренних дел правительства Триполи, цитируя заявление Уинстона Черчилля времен войны о том, что Москва считает Ливию "мягким подбрюшьем" Европы.

"Она мечтает о том, чтобы русские ступили на ливийскую землю".



Оригинал публикации: The White House Blessed a War in Libya, but Russia Won It

Опубликовано 14/04/2020 Источник - inosmi.ru

