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"Историческая сделка" ОПЕК+ не остановит падение цен на нефть, - Der Standard
09:45 15.04.2020

4 апреля 2020 г.
Андре Баллен | Der Standard
Историческая сделка ОПЕК+, вероятно, не остановит падение цен на нефть

"Ампутация как последняя спасательная мера: нефтедобывающие государства договорились о сильном сокращении добычи с тем, чтобы избежать коллапса на рынке нефти. В мае и июне производство нефти будет уменьшено на 9,7 млн баррелей в сутки, до конца года на 7,7 млн баррелей в сутки", - пишет австрийское издание Der Standard.

"Это беспрецедентное самоограничение, - отмечает журналист Андре Баллен. - Саудовская Аравия и Россия предприняли героические усилия по стабилизации нефтяного рынка. Обе страны сократят количество добываемой нефти на 2,5 млн баррелей. Впрочем, арабы после краха предыдущей сделки ОПЕК+ в апреле масштабно увеличили свое производство, чем ускорили текущий обвал на сырьевых биржах и поставили других участников рынка под колоссальное давление".

"Впрочем, главным проигравшим в сделке считается Россия. Ведь еще в начале месяца Владимир Путин отказывался от соглашения, предусматривавшего значительно меньшее ограничение добычи нефти Россией. Причиной своего "нет" Москва называла то, что США - ставшие благодаря добыче сланцевой нефти одним из крупнейших игроков на рынке - не участвовали в мерах по сокращению добычи. Но США не делают этого и сейчас, - указывает издание. - Поэтому президент Дональд Трамп может чувствовать себя победителем".

"Для России же ограничения очень болезненны: по данным Дмитрия Куликова, заместителя главного аналитика рейтингового агентства "АКРА", благодаря налоговому регулированию российский бюджет выиграет, даже если цена на нефть после сделки будет лишь на 2,5-3 доллара превышать прежнюю стоимость. Однако экономика сильно пострадает от сокращения добычи. Глава счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал падение российского ВВП минимум на 5%. В то же время Татьяна Евдокимова, экономист банка Nordea Bank, предсказывает сокращение экспорта примерно на 10%", - говорится в статье.
"Это больше, чем во время кризиса 2009 года, - подчеркивает издание. - Поэтому Леонид Федун, вице-президент и крупный акционер "Лукойла", уже сравнил новую сделку ОПЕК+ с Брестским миром, договором, согласно которому большевики уступали значительные территории страны Германской империи, чтобы окончить войну. Оба договора, по словам Федуна, были необходимы, но "унизительны и тяжелы".

"Но главную проблему для россиян, которые в отличие от европейских потребителей мало заинтересованы в дешевой нефти, представляет то, что соглашение никоим образом не гарантирует, что цены будут стабильно держаться выше 30 долларов. Уже в понедельник они снова упали. Сокращения добычи будет недостаточно для того, чтобы компенсировать падение спроса, считают аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs. Из-за коронакризиса потребность в нефти упала в мире примерно на 20 млн баррелей. Поэтому они прогнозируют, что в ближайшие месяцы цены на нефть снова упадут и могут достичь уровня в 20 долларов за баррель".
"Поможет ли Москве "Твиттер"-дипломатия Трампа, покажет время. Президент США заявил, что на самом деле ОПЕК+ сократит добычу на 20 млн баррелей. Вопрос о том, за чей счет это будет сделано, он в очередной раз оставил открытым", - пишет Der Standard.

Источник: Der Standard

Источник - ИноПресса
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