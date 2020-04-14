Первое в мире заражение COVID-19 от покойника зафиксировали в Таиланде

09:57 15.04.2020

В Бангкоке судмедэксперт заразился коронавирусом при вскрытии умершего пациента. Это первый в мире случай передачи COVID-19 от покойника, передает Tengrinews.kz со ссылкой на журнал судебной медицины Journal of Forensic and Legal Medicine.



Авторами научной публикации о первом в мире случае заражения коронавирусом от умершего стали Вон Сривидиталай из Медицинского центра RVT и Вирой Виваниткит из индийского Университета имени Д. Патила.



"Заболевание у заразившегося судмедэксперта протекало тяжело и привело к смерти. По данным исследования, вероятность того, что специалист из больницы Бангкока заразился от живого человека, маловероятна: в его окружении не было выявлено носителей вируса", – пишут авторы.

Они отмечают, что погибший постоянно работал с умершими и, вероятно, заразился коронавирусом при вскрытии одного из пациентов.

"Насколько нам известно, это первый зафиксированный в мире случай заражения COVID-19 от мертвого тела, а также первая смерть от коронавируса среди медицинского персонала в отделе патологической анатомии", – утверждают Сривидиталай и Виваниткит.

Согласно рекомендациям ВОЗ, опубликованным на официальном сайте, необходимо соблюдать особую осторожность при обращении с телами людей, которые умерли от коронавируса. Эта мера важна, так как до конца не установлено, как распространяется инфекция. По правилам судмедэксперты и патологоанатомы должны носить защитный костюм, очки, перчатки и медицинскую маску, чтобы избежать заражения COVID-19 при контакте с умершими.



Ранее сообщалось об утвержденном алгоритме захоронения жертв COVID-19 в Казахстане, согласно которому тело умершего не вскрывается и не выдается родственникам. К самой процедуре захоронения привлекается не более трех человек.



По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Казахстане выросло до 1267. Излечились от болезни 203 человека, 14 человек от осложнений скончались.

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