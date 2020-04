Грозный писк. Казахстанское "нет" на китайские притязания, - Г.Абишев

Казахстанский МИД отправил в Пекин дипломатическую ноту и вызвал на ковер китайского посла. Всему виной очередная статья на популярной китайской блог-платформе, рассуждающая о перспективах присоединения Казахстана к КНР. 8 апреля на китайском портале Sohu.com вышел материал под заголовком "Почему Казахстан жаждет вернуться в Китай?". Спустя несколько дней Министерство иностранных дел РК опубликовало новость: посол КНР Чжан Сяо вызван на беседу и ему выражен официальный протест в связи с публикацией данной статьи. Публикация подобного содержания не соответствует духу вечного всестороннего стратегического партнерства, отраженного в Совместном заявлении Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, подписанном Главами государств 11 сентября 2019 года, считают в казахстанском внешнеполитическом ведомстве. Также Посольством РК в Пекине направлена соответствующая нота в МИД КНР. Отметим, что Sohu.com является частью SOHU – публичной корпорации, владеющей крупнейшей в стране поисковой системой.



Сам Sohu.com, по сути, представляет собой казахстанский вариант блог-платформы Yvision, на которой пользователи размещают свои материалы. Почему же Казахстан столь резко отреагировал на дилетантский материал на какой-то блог-платформе? Во-первых, о содержании. Материал крутится вокруг истории Джунгарского ханства, которое в 17-18 веках свирепо воевало как с казахами, так и с китайцами. Так вот, по версии автора статьи, в какой-то момент Младший и часть Старшего Жуза казахов ушли под протекторат России, а территория Среднего Жуза оказалась под контролем Джунгарии. После того, как в 1757 году Цинская империя уничтожила Джунгарское ханство, все ее территории, включая земли вокруг озера Балхаш, юридически перешли под власть Китая, став частью провинции Синьцзян ("новая граница"). Однако, из-за географической отдаленности от центральных районов китайцы не успели закрепиться в Семиречье, казахи вернулись в этот район после исчезновения джунгар, присвоив всю землю себе. Между тем, у Китая к началу 19 века накопилось уже так много проблем, включая Опиумные войны, что ему было не борьбы с казахами за земли Восточного Туркестана. Далее в статье рассказывается о том, что Казахстан признает чрезвычайно важную роль, которую Китай играет в Центральной Азии. КНР инвестировала $23 млрд в казахстанскую экономику, причем в самые важные стратегические отрасли. Автор утверждает, что, по некоторым подсчетам, в Казахстане проживает 400 тыс. человек китайского происхождение (неясно, имеются в виду этнические китайцы, или же те, кто родился в Китае), и все они играют активную роль в экономике Казахстана. Приводится в пример некий населенный пункт в Казахстане, большинство из жителей которого считает себя потомками Ли Бо – китайского поэта эпохи династии Тан – и мечтают вернуться в Китай. В общем, проблема в том, что в китайском информационном пространстве распространяются месседжи, что территория Казахстана частично или полностью принадлежит Китаю, и что казахстанцы, частично или полностью, мечтают вернуться под крыло Поднебесной империи. Это ведь информационная война, в которой оружием становятся исторические интерпретации. Пассионарность народных масс во многом зиждется на том, как они воспринимают историю и что считают исторические справедливым. От соответствующего настроения электората во многом зависит государственная политика, предлагающая людям пойти на жертвы ради Большой цели. Думается, всем известны соответствующие примеры, когда государства жонглируют историей, а затем приступают к активным действиям. Если бы подобная статья вышла в The New York Times, вопросов могло бы и не быть. Но в Китае ничего не происходит просто так. Мы знаем, как жестко работает Великий китайский файрвол, и как китайские чиновники внимательно мониторят происходящее в информационном пространстве, тем более – статьи на популярной блог-платформе по внешней политике. Причем, Sоhu ­– далеко не маргинальный ресурс, на нем продвигает свои материалы "Синьхуа" (государственное информационное агентство КНР ­– ред.) и другие весомые издания. То есть, если даже это и не провокация, но и не случайность. Другими словами, возникает подозрение, что кто-то внутри китайского политического класса продвигает повестку "углубленной интеграции" Казахстана с Китаем, не исключая политическую интеграцию, что, учитывая соотношение двух стран, представляется односторонним поглощением. Для Казахстана это, естественно, неприемлемо. И Казахстан не намерен пропускать такие месседжи. Казахстанские дипломаты понимают, что это проверка и реагируют соответственно: no passaran, уважаемые китайские товарищи, ни пяди земли не отдадим, даже не заикайтесь. Республика Казахстан дорожит своей независимостью и суверенитетом и будет всегда болезненно реагировать на любые намеки, ставящие независимость и суверенитет государства под сомнение. Все, конечно же, в ответе РК облачено в деликатные дипломатические формулировки. Вывод – это довольно-таки адекватная реакция, которую можно только поддержать.



