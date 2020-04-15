 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
  Новости и события
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Среда, 15.04.2020
14:49  "Боегруппа Равшана Б". В Германии задержаны граждане Таджикистана, готовившие теракт
14:44  Прекрасная маркиза, в Америке все хорошо…, - Александр Роджерс
14:41  Казахстанский автопром: не пора ли закручивать гайки? - Е.Нургалев
14:37  "Зулейха" - русофобская "клюква" на РосТВ, - Рамзан Саматов
14:31  Потери мировой экономики от коронавируса составят $9 трлн
14:26  Московская элита не знает, куда бежать, - "СП"
14:24  Турецкие городовые: Анкара начала разгон сторонников боевиков в Идлибе

14:21  Печенеги, половцы, татаро-монголы… Кто еще виноват в русских бедах? - Ш.Муталов
14:19  Мир спасет "Абрикосовая дипломатия", - Рашид Алимов
14:17  Ненавистный коронец, - И.Мирабдуллаев
13:26  Пандемия запустила механизм космических войн, - К.Душенов
11:47  Стремительный взлет Путина: катастрофа как время обновления элиты (уроки недавней истории), - "МК"
11:22  В Туркмении, вопреки указу Аркадага, все таки есть заболевшие корона-вирусом - сидят в тукрменабадской палате
11:16  В Туркмении население заставляют оплачивать расходы на борьбу с вирусом
11:10  Грозный писк. Казахстанское "нет" на китайские притязания, - Г.Абишев
11:08  Китай твердо намерен остаться фабрикой мира, - Le Figaro
09:57  Первое в мире заражение COVID-19 от покойника зафиксировали в Таиланде
09:45  "Историческая сделка" ОПЕК+ не остановит падение цен на нефть, - Der Standard
09:29  УмерЛандия. В закрытой Европе царит атмосфера судного дня, - Svenska Dagbladet
09:26  США начали войну в Ливии, а победила в ней - Россия, - Дэвид Киркпатрик
09:23  American Conservative: Путин поставил нефтяной капкан Трампу
09:07  Церковь и Коронавирусная реформация, - Р.Лункин
01:20  Казахстан обнаружил в Китае угрозу своим землям, - В.Панфилова
00:50  Карантин как Ereignis. Пандемия как Событие, - Александр Дугин
00:46  Коронавирусный мир. Постпандемические модели, - В.Богдасарян
00:30  Свет и тени госпрограммы "Рухани жангыру" ("Духовное возрождение") в Казахстане, - Н.Нуртазина
00:25  В США начинается очередная фаза гражданской войны, - С.Мардан
00:22  Есть ли уйгуры, которые поддерживают Китай?
00:19  Торговля страхом. Финансовое сумасшествие и коронавирусный крах либерал-монетаристской модели общества, - В.Винников
00:18  Нефтедобыча в США частично остановлена
00:03  Старший брат утырко-образного каз-дулат-министра труда Нурымбетова обвинен в мздоимстве
00:01  Талдыкурганский аким Абдраимов пугает прохожих дикой тупостью