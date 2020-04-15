Мир спасет "Абрикосовая дипломатия", - Рашид Алимов

14:19 15.04.2020

Абрикосовая дипломатия



Рашид Алимов



Апрель - середина Весны. По сложившейся традиции в эти весенние дни тысячи взрослых и детей направляются в Пекинский ботанический сад, расположенный у подножия Сяншаньских гор на северо-западе китайской столицы. В это время года один из крупнейших садов Китая превращается в цветущий "райский уголок": свыше 6 тысяч видов растений, 500 видов цветов и около двух тысяч фруктовых деревьев встречают посетителей во всей своей обновленной красоте. В радуге цветов и половодье ароматов особо выделяется абрикосовый сад таджикско-китайской дружбы, заложенный здесь в год Олимпийских игр в Пекине. Цветущий таджикский абрикос пользуется у посетителей сада большой популярностью за удивительно нежный бело-розовый цвет и тончайший аромат: зрелище абрикосового цветения завораживает, пьянит и дарит счастливые мгновения радости. В солнечные дни в тени под кронами абрикосовых деревьев можно отдохнуть, присев на деревянные скамейки, на спинках которых выгравированы известные изречения Конфуция и Рудаки: "Какая радость, когда друзья приходят издалека!" и "Нет в этом мире радости сильней, чем лицезренье близких и друзей!".



Известный китайский дипломат Чжан Дэгуан, первый президент Общества дружбы Китай-Центральная Азия назвал абрикосовый сад таджикско-китайской дружбы уникальным примером "мягкой силы", олицетворением креативной, "абрикосовой" дипломатии. Глубокий знаток многовековой истории и культуры Китая, дипломат отмечал особую тягу Конфуция к абрикосам: на территории храмового комплекса в Цюйфу - родном городе Конфуция - росло несколько абрикосовых деревьев, под сенью которых Учитель часто проводил беседы со своими учениками. С тех давних пор "Школа мудрости" под открытым небом вошла в историю под названием "Абрикосовая арка", а свыше 3000 талантливых выпускников "абрикосовой школы" и 72 мудреца Конфуция оставили свой глубокий интеллектуальный след в китайской и мировой истории, популяризируя идеалы гармоничного общества. Шесть абрикосовых деревьев, густые зеленые кроны которых, смыкаясь, создают широкую тень во внутреннем дворе храмового комплекса , и в наши дни напоминают о знаменитой школе - "Абрикосовой арке".



Развивая тему "абрикосовой дипломатии", авторитетный китайский ученый-энциклопедист профессор Ху Чжэнхуа допускал, что первооткрыватель Великого Шелкового пути императорский посол Чжан Цянь в качестве одного из многочисленных даров правителям Бактрии и Согдианы мог преподнести и косточки "золотых плодов", которые он захватил с собой из Долины Абрикосов, расположенной в современном Синьцзян-Уйгурском автономном районе. По его мнению, во ll веке до нашей эры, возможно, и состоялся первый шаг в длинной истории "абрикосовой дипломатии". Трудно не согласиться с ним зная, что абрикос пришел в Центральную Азию из Китая, а современный Таджикистан по праву называют "абрикосовым раем": на плодородных землях страны представлены почти 30 разнообразных сортов абрикоса, многие из которых уникальны и больше нигде на планете не встречаются, потому так популярны во многих странах мира.



В Китае, как известно, абрикос называют "плод здоровья" и он издревле широко используется в китайской традиционной медицине: чудо-плод неизменно входил в рацион императоров, а в наше время – космонавтов. Знатоки истории китайской медицины любят рассказывать о жизни одного из трех самых талантливых врачей времен династии Восточная Хань по имени ДунФэн, который отличался благородством и бескорыстием. По дошедшим до наших дней описаниям, ДунФэнбыл непревзойденным мастером своего дела, чудотворцем. Лечебная игла в его руках превращалась в волшебную палочку, которая исцеляла людей от различных недугов. Больные, в большинстве своем бедные люди, спешили к нему из соседних и дальних царств. В качестве платы за лечение, целитель предлагал посадить вокруг его беседки абрикосовое дерево. Через несколько лет жилище народного целителя, расположенное у подножия величественной горы Лушань, было едва заметно в разросшемся до громадных размеров абрикосовом саду. Со временем в нем нашли свое пристанище благородные животные и птицы, пение которых создавало особую атмосферу радости и гармонии. Помощники ДунФэна каждое лето собирали богатый урожай абрикосов, которым приписывалась удивительная целительная сила. Потому часть урожая использовалась в лечебных целях, а другая - обменивалась на зерно, которое раздавалось бедным людям. В наши дни соотечественники в знак уважения к великому целителю нередко называют абрикосы "дунсин" или "абрикосы доктора Дуна".



Несколько веков спустя выдающийся врач и ученый, автор пятитомного "Канона врачебной науки" Авиценна назвал абрикос чудодейственным средством, способным возвращать человеческому организму утраченную энергию. Ибн-Сине, как известно, также принадлежит гипотеза о вирусах, как невидимых возбудителях инфекционных болезней, которую спустя 800 лет подтвердил французский ученый Луи Пастер. В книжном фонде Пекинской государственной библиотеки бережно хранят несколько прекрасно сохранившихся оригиналов из многотомного издания "Мусульманские рецепты", которые были переведены на китайский язык в 14 веке. Специалисты считают, что в их основу было положено богатое научное наследие Авиценны.



Каждая из приведенных коротких "абрикосовых" историй является нетленной страницей тысячелетней истории человечества, развитие которого было напрямую связано с расширением межцивилизационного диалога, утверждением таких непреходящих духовных ценностей, как дружба и сотрудничество, доброжелательность и взаимопомощь. "Не делай человеку того, чего не желаешь себе", - завещал Конфуций, формулируя золотое правило этики две с половиной тысячи лет тому назад. "К добру и миру тянется мудрец, к войне и распрям тянется глупец",- предупреждал нас Рудаки тысячу лет назад. Эти мудрые мысли звучат как никогда актуально в наши дни, когда мир столкнулся с общим безжалостным врагом - пандемией коронавируса COVID-19, уравнявшей сильных и слабых, богатых и бедных, молодых и старых…. В одинаково сложное для всех время, когда число инфицированных в мире приближается к двум миллионам, а умерших - свыше 100 тысяч, тольковзаимопомощь и тесное взаимодействие, исключающее политизацию ситуации, является лучшим ответом на пандемию. Ведь по оценке экспертов JPMorgan Chase & Co. в результате пандемии мировая экономика может потерять свыше $5,5 трлн, а мир войдет в самую глубокую рецессию мирного времени со всеми вытекающими из нее последствиями.



Мир является свидетелем того, как постепенно расширяется и углубляется международное сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, которая является общим вызовом и угрозой для всего человечества. Прежде всего, онокрайне необходимо для того, чтобы учесть уже накопленный опыт и извлечь уроки из борьбы с COVID-19, быть готовыми, на национальном уровне и в рамках действующих международных институтов - ООН и ВОЗ, - во всеоружии встретить любую новую пандемию, когда и откуда бы она не пришла. Китай, первым столкнувшийся со смертельной угрозой эпидемии, активно взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами: китайские эксперты уже поделились приобретенным опытом с коллегами из 180 стран; в ряд стран направлены группы китайских экспертов-эпидемиологов; гуманитарная медицинская помощь из Китая поступила в 120 государств и в 4 международные организации. Демонстрацией крепнущего духа международной солидарности стала помощь Италии, направленная из многих стран мира, Важно не утратить эти достижения в будущем, сохранить и приумножить их.



Координация действий необходима также для восстановления и возвращения национальных и мировой экономики в русло устойчивого развития. Лидеры G-20 по итогам недавнего экстренного саммита наметили основные контуры и стратегию взаимодействия. Договоренности, достигнутые в рамках ОПЕК+ , уже оказали позитивное влияние на международные рынки. Однако этого недостаточно. Очевидно, что необходимо идти дальше. Важно прислушаться к голосу разума и отказаться от экстерриториальных экономических санкций, остановить действие тех ограничений, которые уже установлены и воздержаться от использования односторонних ограничительных мер в будущем. Изоляционизм и протекционизм, попытка использовать общую беду в узкокорыстных целях лишь усугубят положение в мире, замедлят глобальное социально-экономическое развитие, создадут новые трудности для человечества, которые можно избежать.



"На мир взгляни разумным оком, не так, как прежде ты глядел.

Мир – это море. Плыть желаешь? Построй корабль из добрых дел".



Эти строки принадлежат великому таджикскому поэту, гуманисту и мыслителю Востока Абуабдулло Рудаки, который жил на рубеже IX-X веков и искренне верил в силу человеческого разума, призывал к совершенствованию окружающего мира. Смысл его обращения к человечеству не утратил своего значения, наоборот, оно, как никогда прежде, звучит актуально. Не конфронтация, а взаимное уважение; не разжигание конфликтов, а взаимовыгодное сотрудничество; не угрозы, а взаимодействие; не подозрения, а взаимное доверие необходимы современным международным отношениям. Нужен новый, свежий и честный взгляд на общую судьбу человечества в 21 веке.



Автор: доктор политических наук, почетный профессор Института Тайхэ, Генеральный секретарь ШОС (2016-2018 гг).