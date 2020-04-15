Путин в нужный момент подставил плечо принцу Салману. А надо было? - С.Тарасов

15:52 15.04.2020

Путин в нужный момент подставил плечо принцу Салману



Впереди в июне очередной саммит ОПЕК+, который, по идее, должен проходить в позитивной политической атмосфере. Тренд обозначен: добиться стабилизации нефтяного рынка. Но как это сделать? Диалог Путин – Салман будет продолжаться.



СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ



После того, как ОПЕК+ достиг соглашения о снижении добычи нефти, глава министерства энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман выступил с примечательным заявлением, касающимся взаимоотношений Эр-Рияда с Москвой.



Напомним, что после срыва переговоров в начале марта между членами ОПЕК+, когда, как выразилось агентство Bloomberg, "глобальный нефтяной рынок был перевернут с ног на голову", все мировые СМИ объявили о начинающейся "нефтяной войне" между Саудовской Аравией и Россией. В таком контексте и с поисками возможного "победителя" или "проигравшего" излагался ход событий, выстраивались самые невероятные прогнозы. Но вот последовало нечто неожиданное и многозначительное. "Как и в любой семье, у ее членов бывают разногласия. Однако обычно семьи не выносят сор из избы, и всегда размолвки решаются, - заявил Салман, говоря об отношениях с Москвой. - Знаете, все зависит от того, какая крепкая связь в семье, а в этой семье она крепкая. И преодоление разногласий делает любую семью еще сильнее… Так что, как я сказал, мы семья. И как семья, мы теперь более устойчивы по отношению к любым потенциальным размолвкам, которые могут возникнуть в будущем".



Во всей этой истории немало "белых пятен", потому что кризис, связанный с переизбытком нефти на мировом рынке, назревал давно и еще до венских переговоров. Появление в сентябре 2016 группы ОПЕК +, призванной управлять ценами на нефть, было не случайным. Возможно, в этом формате можно было найти какое-то решение, но все пошло не так после появления пандемии коронавируса, что привело к падению объемов промышленного производства в мировом масштабе и, естественно, к небывалому снижению спроса на топливо. Сложилась принципиально новая ситуация, негативный информационный поток оказался настолько мощным, что заглушал идущие позитивные сигналы о возможностях продолжения переговорного процесса и отсутствии политической конфронтации между Москвой и Эр-Риядом. Ведь даже в самый разгар "нефтяной войны" министр энергетики России Александр Новак заявлял, что отношения с саудовскими коллегами "остаются сердечными" и "дипломатические механизмы группы ОПЕК+ все еще действуют, удалось сохранить дверь открытой".



Причем, дверь оставалась открытой не только для Москвы и Эр-Рияда, но и для Вашингтона, который после обвала на рынках нефти и проблем сланцевых компаний принял решение присоединиться к переговорному процессу. Произошло это после того, когда президент США Дональд Трамп понял, что развести Саудовскую Аравию и Россию по разные стороны баррикады не получается. Он оказался вынужденным пойти на готовность включить в процесс американский государственный регулятор рынка нефти, начав многосторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, что ранее считалось нереальным. В результате в информационном поле стала происходить смена конфигурации. Сначала была формула "Москва и Эр-Рияд бьются друг с другом, а за спиной саудитов стоят США". Потом появилась схема "Эр-Рияд и Москва вместе против Вашингтона".



Если следовать конфронтационной логике, то наступала пора определить "победителя". Но ситуация намного многограннее и сложнее. Как бы то ни было, сейчас многие ближневосточные СМИ, которые пишут о "треугольнике" Трамп - Путин - Салман, стали обозначать "политическое восхождение саудовского принца", который начал позиционировать себя не только в качестве реформатора страны, но и крупного игрока в большой политике, рискнувшего пойти на обрушение цен на нефть, что всколыхнуло мировую экономику, даже бросить в топку вселенского пожара солидные валютные резервы. Как полагают многие эксперты, Салман таким образом реагирует на утерю страной лидерских позиций на Ближнем Востоке, где - что бы ни говорили и ни писали на Западе - просматривается рост иранского доминирования как результат не столько силы Тегерана, сколько слабости Саудовской Аравии.



Более того, стало ставиться под сомнение единство саудовского государства, а самого Салмана тот же Запад пытается ввести в зону "репутационных рисков", держит, как пишет ливанское издание Al-Mayadeen, "в некоторой международной и общественной изоляции из-за обвинений в убийстве журналиста Хашогги". Есть, правда, данные, согласно которым Салман рассматривал вопрос о нормализации отношений с Ираном, что вызвало негативную реакцию со стороны американцев, которые назвали принца "еще не повзрослевшим". Однако у Эр-Рияда есть Москва. А у Москвы - исторический опыт присутствия на Ближнем Востоке, который показывает, что там не следует складывать яйца в одну корзину. Россия всегда демонстрировала заинтересованность в развитии двусторонних отношений с саудовцами, между лидерами двух государств, как свидетельствует пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, "установились хорошие личные отношения, что являются залогом для эффективного взаимодействия на взаимовыгодной основе".



Это проявилось и в ходе последних телефонных переговоров между ними по итогам соглашения ОПЕК+, что обрушивает не только западный информационный мейнстрим, но и укрепляет внутриполитические позиции Салмана, которому угрожают переворотом. С этой точки зрения Путин, используя гибкую стратегию на нефтяном рынке, в нужный момент подставил плечо Салману, открывая новые возможности для договоренностей в формате ОПЕК+. Так что заявление министра энергетики Саудовской Аравии о чуть ли не "семейных отношениях с Москвой" не лишено определенных оснований. Другое дело, как дальше будут развиваться события на фоне пандемии коронавируса, как долго будет сохраняться пониженный спрос на нефть и какой стратегии будут придерживаться стороны хотя бы в обозримой перспективе.



Впереди в июне очередной саммит ОПЕК+, который, по идее, должен проходить в позитивной политической атмосфере. Тренд обозначен: добиться стабилизации нефтяного рынка. Но как это сделать? Диалог Путин - Салман будет продолжаться.