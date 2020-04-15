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Эпидемия коронавируса в Казахстане перешла в пиковую стадию, - замминздрав Актаева
20:31 15.04.2020

Уровень заболеваемости составляет 7 человек на 100 тыс. населения.

Вице-министр Здравоохранения Казахстана Лязат Актаева заявила о полномасштабном скрининге в стране, передает zakon.kz.

По эпидемиологической ситуации мы констатируем, что переходим в пиковую стадию заболеваемости. И уровень заболеваемости сейчас составляет 7 человек на 100 тыс. населения. В этой связи, помимо карантина начинается полномасштабный скрининг лиц, особенно тех, кто задействован в жизнеобеспечении населенных пунктов и имеет больший риск заражения, - заявила Актаева на брифинге об организации медицинской помощи при коронавирусной инфекции.

По ее словам, тестирование началось с 10 апреля и будет проводится до 20 апреля.

Наряду с этим, с распространением заболеваемости медорганизации переходят на усиленный противоэпидемиологический режим, где каждого пациента нужно расценивать как потенциально зараженного. В связи с этим медперсонал оказывающий помощь, будет осуществлять помощь в средствах индивидуальной защиты, - сказала Актаева.

Также она рассказала о персональной ответственности у руководителей медорганизаций.

Кроме того, провизорным стационаром будет установлено требование, как к инфекционным стационарам, обязательно видеонаблюдение, визуализация, вентиляция. Также нужно соблюдать цикличность заполнения палат, каждая смена должны быть изолирована от другой смены. Очень важный момент – руководители медорганизаций должны обеспечивать персонал средствами индивидуальной защиты, они несут за это персональную ответственность, - сообщила Актаева.

Она добавила, что необходимо обеспечить строгое соблюдение дезинфекционного режима, меднаблюдение за состоянием здоровья всех сотрудников, с ежедневным опросом, измерением температуры тела и регистрацией в журнале.

Источник - zakon.kz
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