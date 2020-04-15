Новые ТаджКадры: 6 сенаторов и Окилзода стал старшим советником помощника президента по соцразвитию и связям с общественностью и пр.

20:36 15.04.2020

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил новых членов верхняя палата парламента, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, указом президента Фарход Рахими, Хусния Раджабзода, Хасан Дустзода, Низом Косим, Максудали Умарализода и Бурхониддин Джаббори назначены членами Маджлиси милли.



https://tj.sputniknews.ru/main/20200415/1031072391/Rakhmon-naznachil-chlenov-verkhney-palaty-parlament-tajikistan.html



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Президент Таджикистана произвел кадровые перестановки

Мусо Бобоходжиев,



Он встретился с новоназначенными кадрами и призвал их работать добросовестно и честно



Президент Таджикистана 15 апреля произвел кадровые перестановки в некоторых министерствах и ведомствах.

Указом президента от должности зампредседателя суда Согдийской области в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи освобождена Манзура Латифзода. Также прекращены полномочия судьи Душанбинского суда Хусейна Муминзода в связи с его кончиной.

Также назначены:

Нурулло Окилзода - старшим советником помощника президента по социальному развитию и связям с общественностью.

Нурали Риозода - заместителем председателя Комитета местного развития при президенте РТ.

Якуб Исмоилзода - директором комплекса "Кохи Вахдат"

Анвар Хайдарзода - консультантом отдела общественной безопасности секретариата Совета безопасности Таджикистана.

Кроме этого, согласно постановлениям правительства Таджикистана Абдулгаффор Рахмонзода назначен первым замминистра труда, миграции и занятости, Барно Саидвализода - руководителем исполнительной службы при правительстве республики, Шариф Рахимзода - директором Института экономики и демографии Национальной академии наук.

Сегодня во Дворце наций глава государства встретился с новоназначенными сотрудниками и поручил им добросовестно работать на благо государства и нации, устранять недостатки и обеспечивать достойную жизнь людей.

Пресс-служба главы государства отмечает, что на встрече президент также дал поручение расширить работы по благоустройству, тесно сотрудничать с местными властями, уменьшить воздействие внешних факторов и угроз современного мира на экономику страны и др.

Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/power/20200415/prezident-tadzhikistana-proizvel-kadrovie-perestanovki