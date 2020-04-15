Цена нефти Urals упала ниже 17 долларов за баррель

22:53 15.04.2020

Стоимость российской нефти марки Urals с поставкой в Европу опустилась ниже 17 долларов за баррель.

"Цена на сорт в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении снизилась на 3,59 доллара за баррель по сравнению с четвергом, 9 апреля, до 16,71 доллара за баррель", - говорится в сообщении аналитического агентства Argus.



Аналитики уточняют, что цена на Urals может измениться после выпуска майской программы отгрузок из российских портов. Однако пока публикация предварительной программы задерживается в связи со значительным сокращением добычи и пересмотром планов на поставку на собственные заводы и за рубеж.



Между тем, по данным Минфина России, средняя цена российской нефтяной смеси Urals в период с 15 марта по 14 апреля 2020 года составила чуть больше 19 долларов за баррель.

Минфин также указывает, что с 1 мая понижается пошлина на экспорт высоковязкой нефти до 1 доллара за баррель, светлых нефтепродуктов, товарного бензина и масла - до 2 долларов за баррель.

Как сообщало EADaily, первоначальные ожидания от сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти оказались завышенными и сырье продолжает дешеветь. Котировки нефти североамериканской марки WTI опустились до $ 19,2 за баррель, а североморской Brent - до $ 28,5. Это самый низкий показатель за последние 18 лет.