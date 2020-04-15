 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 15.04.2020
22:57  В Казахстане катастрофически выросло число заразившихся медиков - до 370
22:53  Цена нефти Urals упала ниже 17 долларов за баррель
20:36  Новые ТаджКадры: 6 сенаторов и Окилзода стал старшим советником помощника президента по соцразвитию и связям с общественностью и пр.
20:31  Эпидемия коронавируса в Казахстане перешла в пиковую стадию, - замминздрав Актаева
15:52  Путин в нужный момент подставил плечо принцу Салману. А надо было? - С.Тарасов
14:49  "Боегруппа Равшана Б". В Германии задержаны граждане Таджикистана, готовившие теракт
14:44  Прекрасная маркиза, в Америке все хорошо…, - Александр Роджерс

14:41  Казахстанский автопром: не пора ли закручивать гайки? - Е.Нургалев
14:37  "Зулейха" - русофобская "клюква" на РосТВ, - Рамзан Саматов
14:31  Потери мировой экономики от коронавируса составят $9 трлн
14:26  Московская элита не знает, куда бежать, - "СП"
14:24  Турецкие городовые: Анкара начала разгон сторонников боевиков в Идлибе
14:21  Печенеги, половцы, татаро-монголы… Кто еще виноват в русских бедах? - Ш.Муталов
14:19  Мир спасет "Абрикосовая дипломатия", - Рашид Алимов
14:17  Ненавистный коронец, - И.Мирабдуллаев
13:26  Пандемия запустила механизм космических войн, - К.Душенов
11:47  Стремительный взлет Путина: катастрофа как время обновления элиты (уроки недавней истории), - "МК"
11:22  В Туркмении, вопреки указу Аркадага, все таки есть заболевшие корона-вирусом - сидят в тукрменабадской палате
11:16  В Туркмении население заставляют оплачивать расходы на борьбу с вирусом
11:10  Грозный писк. Казахстанское "нет" на китайские притязания, - Г.Абишев
11:08  Китай твердо намерен остаться фабрикой мира, - Le Figaro
09:57  Первое в мире заражение COVID-19 от покойника зафиксировали в Таиланде
09:45  "Историческая сделка" ОПЕК+ не остановит падение цен на нефть, - Der Standard
09:29  УмерЛандия. В закрытой Европе царит атмосфера судного дня, - Svenska Dagbladet
09:26  США начали войну в Ливии, а победила в ней - Россия, - Дэвид Киркпатрик
09:23  American Conservative: Путин поставил нефтяной капкан Трампу
09:07  Церковь и Коронавирусная реформация, - Р.Лункин
01:20  Казахстан обнаружил в Китае угрозу своим землям, - В.Панфилова
00:50  Карантин как Ereignis. Пандемия как Событие, - Александр Дугин
00:46  Коронавирусный мир. Постпандемические модели, - В.Богдасарян
00:30  Свет и тени госпрограммы "Рухани жангыру" ("Духовное возрождение") в Казахстане, - Н.Нуртазина
00:25  В США начинается очередная фаза гражданской войны, - С.Мардан
00:22  Есть ли уйгуры, которые поддерживают Китай?
00:19  Торговля страхом. Финансовое сумасшествие и коронавирусный крах либерал-монетаристской модели общества, - В.Винников
00:18  Нефтедобыча в США частично остановлена
00:03  Старший брат утырко-образного каз-дулат-министра труда Нурымбетова обвинен в мздоимстве
00:01  Талдыкурганский аким Абдраимов пугает прохожих дикой тупостью
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Цена нефти Urals упала ниже 17 долларов за баррель
22:53 15.04.2020

Стоимость российской нефти марки Urals с поставкой в Европу опустилась ниже 17 долларов за баррель.
"Цена на сорт в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении снизилась на 3,59 доллара за баррель по сравнению с четвергом, 9 апреля, до 16,71 доллара за баррель", - говорится в сообщении аналитического агентства Argus.

Аналитики уточняют, что цена на Urals может измениться после выпуска майской программы отгрузок из российских портов. Однако пока публикация предварительной программы задерживается в связи со значительным сокращением добычи и пересмотром планов на поставку на собственные заводы и за рубеж.

Между тем, по данным Минфина России, средняя цена российской нефтяной смеси Urals в период с 15 марта по 14 апреля 2020 года составила чуть больше 19 долларов за баррель.
Минфин также указывает, что с 1 мая понижается пошлина на экспорт высоковязкой нефти до 1 доллара за баррель, светлых нефтепродуктов, товарного бензина и масла - до 2 долларов за баррель.
Как сообщало EADaily, первоначальные ожидания от сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти оказались завышенными и сырье продолжает дешеветь. Котировки нефти североамериканской марки WTI опустились до $ 19,2 за баррель, а североморской Brent - до $ 28,5. Это самый низкий показатель за последние 18 лет.

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586980380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 апреля 2020 года №306
- Аскар Мамин: рост экономики Казахстана за первый квартал т.г. составил 2,7%
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-марте 2020г. составил 104,3%
- В Мажилисе продолжается работа над законопроектами для повышения участия женщин и молодежи в жизни страны
- Кадровые перестановки
- Более 2,4 млн человек назначены выплаты из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП
- Казахстанцев призвали соблюдать карантинные меры во время Пасхи и Оразы
- МСХ: для экспорта моркови необходимо получать сертификаты
- Высший Судебный Совет Республики Казахстан объявляет о новом этапе формирования кадрового резерва на вышестоящие и руководящие судейские должности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  