В Казахстане катастрофически выросло число заразившихся медиков - до 370

22:57 15.04.2020

Лязат Актаева. Иллюстрация: region-press.kz

За два дня в Казахстане количество заразившихся коронавирусом медиков выросло с 211 до 370 человек. И если 13 апреля медработники составляли 20% от общего числа заболевших, то сейчас их уже почти 29%.

О ситуации с инфицированием медработников доложила сегодня, 15 апреля, вице-министр здравоохранения Лязат Актаева.

"На сегодня зарегистрировано 370 случаев коронавирусной инфекции среди медицинских работников", - сообщила она.

По данным Актаевой, никто из медиков не находится в тяжелом состоянии. Случаи заражения сотрудников медучреждений зафиксированы почти по всей стране, но больше всего их в Алма-Ате.



"Наиболее высокое число в Алма-Ате - 197 работников, в столице - 92 работника, в Северо-Казахстанской области - 15 работников, в Атырау - 17 работников. Среди заболевших медицинских работников 29% - врачи, 48% - специалисты сестринского дела, 23% - младший медперсонал", - уточнила замминистра.

По данным оперативного штаба, в Центральной городской клинической больнице Алма-Аты коронавирус выявили у 182 сотрудников. Одна из главных больниц мегаполиса теперь закрыта на карантин, ведется расследование обстоятельств заражения персонала.



Напомним, 13 апреля сообщалось, что в Казахстане заражены 211 медработников, что соответствовало 20% от общего числа заболевших. На сегодня же в республике выявлено 1 290 случаев Covid-19, а число инфицированных медиков достигло 370, что соответствует 28,7% от общего количества заболевших.