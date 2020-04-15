Фиаско доказательств – правда о коронавирусе выходит на свет, - В.Прохватилов

00:03 16.04.2020

Владимир ПРОХВАТИЛОВ | 15.04.2020



"Единственным средством борьбы с чумой является честность" (Альбер Камю)



Ведущие вирусологи и эпидемиологи приходят к выводу, что официальная информация о коронавирусе не соответствует действительности.

Профессор вирусологии, эпидемиологии и статистики Стэнфордского университета Джон Иоаннидис считает, что "собранные к настоящему времени данные о том, сколько людей заражено и как развивается эпидемия, крайне ненадежны". Сведения о распространении вируса, говорит Иоаннидис, представляют собой "фиаско доказательств".

"Через три месяца после вспышки эпидемии большинство стран, включая США, не имеют возможности проверить большое количество людей и ни в одной стране нет надежных данных о распространенности вируса в репрезентативной случайной выборке среди населения в целом. Это фиаско доказательств создает огромную неясность в отношении определения степени летальности COVID-19. Сообщаемые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) показатели смертности в 3,4% вызывают ужас и не имеют смысла",

– пишет ученый.

Единственным случаем, когда тестировалось все население, был круизный лайнер Diamond Princess и его пассажиры, посаженные в карантин. По тем тестам показатель смертности составил 1,0%; в основном это были пожилые люди.



Группа французских врачей подтвердила расчеты Иоаннидиса, придя к выводу, что летальность COVID-19 существенно не отличается от ОРВИ, вызванных ранее известными коронавирусами. Проблема COVID-19, "вероятно, переоценена", считают французские вирусологи, отмечая, что в настоящее время в мире распространяются четыре разных коронавируса, которые заразили, часто бессимптомно, миллионы людей, но которые при этом отличаются низкой летальностью.



Группа американских и китайских вирусологов в статье, опубликованной в самом авторитетном медицинском журнале мира Nature Medicine, представила данные по китайскому городу Ухань (провинция Хубэй), где COVID-19 был зафиксирован впервые. Риск летального исхода в районах за пределами провинции Хубэй составлял 0,85% и 1,2–1,4% для города Ухань, что хорошо коррелирует с данными профессора Иоаннидиса.



Ведущие вирусологи ставят под сомнение и утверждения о том, что население не приобретает иммунитет от COVID-19. Международный медицинский портал BMJ, ссылаясь на исследования ведущих международных ученых, пишет, что подавляющее большинство коронавирусных инфекций не приводит к появлению симптомов. Серджио Романьяни, профессор клинической иммунологии Флорентийского университета, говорит, что у большинства людей, инфицированных коронавирусом, симптомы не проявляются. Данные Романьяни основаны на исследовании, проведенном в полностью изолированной деревне с населением около трех тысяч человек на севере Италии.



Директор Центра доказательной медицины Оксфордского университета Карл Хенеган уверен: "Не может быть никаких сомнений в том, что COVID-19 способен распространяться и гораздо шире... Однако карантин (lockdown) обанкротит всех нас и наших потомков, и вряд ли это замедлит или остановит распространение вируса, поскольку джин уже выпущен из бутылки".



Категорично высказывается профессор Кнут Витковски, в течение 20 лет возглавлявший кафедру биостатистики и эпидемиологии Университета Рокфеллера. По его данным, "более 90% людей с положительным результатом теста обходятся без тяжелых симптомов, поэтому нет повода говорить об "отсутствии иммунитета" у населения". С ним солидарны австрийские медики. В Центре медицинской статистики Венского университета проанализировали данные по смертности в Австрии на первую декаду апреля и пришли к выводу, что кривая летальных исходов от COVID-19 "приблизительно соответствует "нормальной" смертности среди мужчин и женщин в отдельных возрастных группах". Иными словами, большинство людей, имевших положительный результат теста на коронавирус, умерли, что называется, от старости.



"Сообщения о молодых и здоровых людях, скончавшихся от коронавируса, при ближайшем рассмотрении оказались ложными", – говорят представители независимой швейцарской исследовательской группы Swiss Propaganda Research (SPR). Многие из этих людей либо умерли не от COVID-19, либо у них были серьезные предпосылки (например, недиагностированный лейкоз). О том же пишут британская The Guardian и испанский портал Gool.com.

По состоянию на середину апреля общая смертность в США и большинстве европейских стран остается в пределах серьезных сезонных эпидемий ОРВИ и гриппа. Что касается сильно возросших показателей смертности, например, в северной Италии, то ученые склоняются к выводу, что причина этого – в загрязнении воздуха и заражении легионеллой (бактерией, вызывающей острую инфекцию), а также в низком уровне развития системы здравоохранения и ухода за престарелыми, в том числе из-за паники.

Перегрузка систем здравоохранения в США, Великобритании, Испании и Италии, наблюдаемая в настоящее время, не является чем-то необычным. В 2018 году больницы по всей территории США были заполнены больными обычным вирусным гриппом; в штате Алабама было объявлено чрезвычайное положение (ЧП). Плановые операции в местных больницах были отменены, пациенты с другими заболеваниями не принимались. Калифорнию объявили "зоной военных действий", заболевших гриппом лечили в наспех поставленных палатках.



В том же 2018 году отделения интенсивной терапии в Милане были "полностью забиты" гриппозными больными.

В декабре 2019 года Национальная служба здравоохранения Великобритании поставила дополнительные "временные кровати" в 52% своих больниц, чтобы справиться с наплывом заболевших гриппом. У большинства этих больниц временные кровати остались с прошлого года. В ноябре 2019 года британские эксперты предупреждали, что Национальная служба здравоохранения Великобритании не может справиться с сезонным гриппом.



В Испании грипп переполняет больницы почти каждый год. В 2015 году пациенты лежали в коридорах. В марте 2019 года испанские больницы были заполнены более чем на 200%.

Откуда же берутся устрашающие цифры смертей от коронавируса?

Президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер на пресс-конференции 20 марта заявил, что причиной смерти умерших с положительным результатом теста в Германии власти официально считают коронавирус, невзирая на наличие других болезней.

То, что в Германии дела обстоят именно так, подтвердил немецкий вирусолог Хендрик Стрик, приведя пример 78-летнего мужчины, который умер от сердечной недостаточности без малейшего поражения легких, но был включен в статистику смертей от коронавируса. "Официальные данные из лабораторий показывают, что вирус распространяется гораздо медленнее, чем утверждалось… Власти и правительство отказываются проводить необходимые расследования и " усложнять" информацию", – пишут немецкие СМИ.

А как с якобы экспоненциальным ростом числа заражений коронавирусом?



Дело в том, что число тестирований во многих странах увеличивается в геометрической прогрессии. В большинстве стран соотношение положительных тестов к общему количеству тестов либо является постоянным (5-15%), либо растет очень медленно. Швейцарский медик Феликс Штолькман приводит соответствующие данные по США, Германии и Швейцарии.



Позицию ведущих вирусологов поддержала ВОЗ. Вопреки своим первоначальным заявлениям, в конце марта ВОЗ определила, что никаких свидетельств распространения вируса воздушно-капельным путем нет. А ведущий немецкий вирусолог Хендрик Штрек не обнаружил ни воздушно-капельного, ни контактного пути передачи.

О причинах устрашающей статистики заболеваний на днях поведал американский врач Скотт Дженсен, который является сенатором от штата Миннесота. 8 апреля в эфире Fox News он рассказал о том, что в свидетельствах о смерти причиной смерти врачи указывают COVID-19, что, по его мнению, является "полным бредом". Дело в том, что американская страховая система Medicare выплачивает $13 тыс. за пациента с коронавирусом и $39 тыс., если этого пациента подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.

Дженсен сказал, что получил документ на 7 страницах с инструкцией, указывающей, как надо заполнять свидетельства о смерти с диагнозом COVID-19 без лабораторного теста, подтверждающего, что у пациента действительно был вирус. Врач должен написать, что смерть пациента произошла, возможно (probable) или предположительно (presumed) от коронавируса. Те больницы, которые будут следовать инструкции, получат в три раза больше денег. Дженсен продемонстрировал инструкцию в прямом эфире.



Независимая швейцарская исследовательская группа Swiss Propaganda Research опубликовала специальное расследование, в котором сообщается о многочисленных случаях ничем не подкрепленной драматизации эпидемии коронавируса в мировых СМИ. Эпиграфом к своему расследованию швейцарцы поставили слова Альбера Камю: "Единственным средством борьбы с чумой является честность".



графики тут -

https://www.fondsk.ru/news/2020/04/15/fiasko-dokazatelstv-pravda-o-koronaviruse-vyhodit-na-svet-50643.html