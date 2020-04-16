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Новая Великая депрессия: как мировая экономика перенесет коронавирус? - А.Никифоров
00:04 16.04.2020

16 апреля, 2020
Алексей Никоноров

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал всемирный экономический прогноз на 2020 год. Выводы экспертов неутешительны: спад мировой экономики может оказаться сильнейшим за последние почти 90 лет.

По прогнозу МВФ, спад глобальной экономики в 2020 году может составить 3%. С сокращением столкнулись 157 из 194 стран. В их числе все ведущие страны мира.

В частности, экономика США упадет на 5,9%, еврозоны - на 7,5%, а рост в Китае замедлится до 1,2%. Хуже всего ситуация обстоит в странах, которые и без того не могут похвастать стабильностью – Венесуэла (-15%), Ливан (-12%), Греция (-10%), а также Хорватия и Черногория (-9%).
2020 год станет первым с 2009, когда мировая экономика пойдет на спад. Но тогда снижение было скорее символическим – всего 0,08%. Сейчас же потенциальное сокращение в 37,5 раз выше.

Такого кризиса еще не было

Главная причина - это, конечно, коронавирус и вызванные им последствия для экономики. В МВФ называют нынешний период Great Lockdown, что можно перевести как Великий карантин или Великая самоизоляция. В этом и есть его главная особенность и принципиальное отличие от предыдущих кризисов.
Ставшие привычными меры преодоления кризиса могут и не сработать. Стимулирование совокупного спроса на этот раз неактуально, ведь кризис вызван вынужденными решениями властей ограничить работу различных секторов. Как и в случае с войной или политическим кризисом, совершенно неизвестно, когда пандемия закончится.

По мнению главного экономиста МВФ Гиты Гопинат, потери экономики превосходят те, что спровоцировали глобальный финансовый кризис 2008–2009 годов. Совокупные потери мирового ВВП от эпидемиологического кризиса могут достигнуть 9 трлн долларов. Это больше объемов экономик Германии и Японии вместе взятых.
"Очень вероятно, что в 2020 году мировая экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии [1929–1933 годов]", -
указала Гопинат.

Падение сильное, но короткое

Впрочем, есть и более пессимистичные прогнозы. Например, пандемия может не отступить во втором полугодии 2020 года. В таком случае глобальная экономика упадет еще больше - на 6% в 2020 году. Если пандемия продолжится в 2021 году, мировой ВВП может сократиться второй год подряд еще на 2,2%.
Однако согласно базовому сценарию МВФ, в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,8%, то есть сможет быстро восстановиться от пандемии. Если так случится, это будет рекордным экономическим ростом в мире по крайней мере с 1980 года.

Так образом, при базовом варианте развития событий в МВФ прогнозируют резкое замедление экономики, а затем столь же резкий рост. В итоге к 2022 году мировая экономика сможет вернутся к прежнему уровню. Но до этого времени последствия пандемии на себя ощутят сотни миллионов человек по всей планете, а мировая экономика фактически потеряет 2 года.
Чего ждать Казахстану?
Прогнозы на 2020 год не самые приятные. По оценке МВФ, в 2020 году ВВП сократится на 2,5%, инфляция составит 6,9%, а дефицит счета текущих операций - 6,8% ВВП.
Впрочем, при базовом сценарии ситуация изменится к лучшему уже в 2021 году. ВВП вырастет на 4,1%, темпы роста цен сократятся до 6,8%, а уровень счета текущих операций хоть и останется в дефиците, но его уровень несколько сократится – до 5,5% от ВВП.
К слову, прогнозы правительства на 2020 год также не самые радужные. Стоит ждать сокращения ВВП на 0,9%, снижение доходов на 1,6 трлн тенге, падение экспорта на 16,3 млрд долларов и ускорения темпов инфляции до 9-11%.
Что у соседей?
МВФ прогнозирует, что ВВП России сократится на 5,5% в 2020 году, а в 2021 восстановится не полностью (+3,5%). Уровень безработицы возрастет с 4,6% в 2019 до 4,9% в 2020. Ожидания насчет состояния российской экономики в докладе МВФ не комментирует.
Гораздо хуже ситуация на Украине.Тут прогнозируется снижение ВВП на 7% - это один из самых плохих результатов в мире. Падение экономики Кыргызстана составит 4%, хотя до этого прогнозировался рост в 3,4%.
Впрочем, отрицательный показатель по итогам года сложится не во всех странах. Например, прогноз МВФ по росту ВВП Туркменистана и Узбекистана в 2020 году снизился с 6% до 1,8%, Таджикистана – с 4,5% до 1%. То есть экономика этих стран будет расти, хоть и не такими быстрыми темпами, как считалось ранее.

Источник - 365info.kz
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