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В Иране снимают карантин, но ситуация остается тяжелой, - Б.Сейдахметова
00:06 16.04.2020

15 апр 2020
Ботагоз Сейдахметова

В стране с населением 82 миллиона человек нет возможности финансово поддержать людей, потерявших работу. Поэтому президент принял решение с 18 апреля снять блок-посты в городах и открыть часть заводов и крупных предприятий.

Официальные цифры и реальность
Согласно официальным данным, на 14 апреля 2020 года в Иране:
74 877 - заражены коронавирусом,
4 683 - умерли,
48 129 - выздоровели,
3 600 - находятся в тяжелом состоянии.
Всего было сделано 287 тыс. тестов.
По словам Захры, магистрантки университета в Тегеране, многие в Иране считают, что данные официальной статистики значительно занижены, на деле ситуация намного хуже. Статистку по смертности уменьшают, записывая причиной другие болезни.

- Захра, недавно в одном из западных источников я прочитала, что в Иране население продолжает игнорировать призывы правительства соблюдать карантин. Пишут, что в иранский Новый год на дороги выехали более 1,2 млн человек. Насколько эта информация верна? Есть ли паника среди населения?

- Это не так. Западная пресса любит преувеличивать. Конечно, были люди, которые игнорировали карантин. Но тут надо говорить не о гражданах страны.
Государство с самого начала эпидемии не приняло всерьез опасность вируса. В результате пострадало население
Не было никакой информации, не было реальной статистики. От нас скрывали правду.
Что касается празднования Новруза… Традиционно в эти дни принято ходить в гости к друг другу. У нас нет специальных общественных мест, где можно отмечать этот праздник… Единственное, что нам остается - навещать родителей, родственников.
Во время карантина многие тоже выехали к родным на Новруз. Но я не уверена, что их было более миллиона. Паники особой среди населения я не наблюдаю.
Карантин на две недели
- Что такое карантин в Иране?
- Карантин был объявлен 27 марта на неделю, потом продлили еще на неделю.
Но надо сказать, он был не таким жестким, как в Китае и других странах. Нам рекомендовали сидеть дома, но выходить не запрещали. Закрыли предприятия, многие магазины и общественные места. Работали только продовольственные магазины. Въезды и выезды в города блокировали.
Нарушителей наказывают. В частности, штрафуют водителей машин с номерами другого региона. Штраф примерно $80.
Все эти запретительные меры вызвали волну возмущения среди населения. Особенно тех, кто потерял работу из-за карантина. Люди говорили: "Как мы выживем, если не работаем?". В ответ правительство недавно объявило, что
с субботы, 18 апреля, откроются некоторые предприятия и даже границы городов. Но это не потому что ситуация улучшилась
Я думаю, это паническая реакция нашего правительства.
- Захра, я читала, что якобы иранцы массово облизывают святыни в мечетях, а врачи периодически их дезинфицируют. Это так?
- Да, подобная информация была растиражирована в соцсетях и западной прессой. Но это опять преувеличение. Да, было несколько случаев, но
с начала карантина все святые места в стране закрыты
Коронавирус и политика
- Оппозиционные журналисты обвиняют власти Ирана в замалчивании фактов и сокрытии информации.
- 11 февраля Иран отмечает день революции. В этот день люди выходят на площадь, сжигают флаги Америки и так далее. Об эпидемии правительство решило объявить после праздника, чтобы не срывать мероприятия. В результате за два дня заразились тысячи людей!
- Почему город Кум стали считать первым местом вспышки коронавируса в Иране?
- В Куме находится крупный исламский университет, где учатся студенты со всего мира. Много из Китая, изучают ислам. И многие у нас считают, что коронавирус в Иран завезли именно они.
Иранская авиакомпания "Махан Эйр" воспользовалась тем, что Россия закрыла свои авиарейсы для китайцев, и перевозила транзитом студентов в Китай из России и Ирана.
Будет вторая волна
- Какие прогнозы делают ваши эксперты на ближайшее время?
- Врачи говорят, что по самым оптимистическим прогнозам, все будет продолжаться еще месяц. Но будет вторая волна.
Многие врачи считают неправильным решение президента с 18 апреля открыть часть предприятий и границы города, потому что это приведет к новому росту заболеваемости.
По официальным данным,
ежедневно в течение месяца в Иране умирали до 150 человек! Только недавно это число снизилось до 98 человек
Но по прогнозам врачей, с субботы число зараженных и умерших может опять возрасти. И может быть станет еще хуже.
Правительство так боится народных протестов, что решило открыть предприятия.
Другие эксперты прогнозируют, что эпидемия может затянуться еще на два с половиной месяца.
Экономика карантина
- Каковы последствия карантина для экономики Ирана?
- Иран много лет находится под экономическими санкциями. Основной доход - от продажи нефти. А с введением карантина ситуация стала сложнее. Курс доллара из-за коронавируса подскочил почти в три раза. Поэтому государство увеличило цены на товары и повысило налоги.
- Тегеран – это город университетов. Иногородние студенты продолжают жить в кампусах?
- Университеты перешли на дистанционное обучение. Иногородних с начала марта отправили по домам.
- Есть ли сложности с интернетом и программами для онлайн обучения?
- Да, проблем с интернетом немало. Бывает, то студенты, то преподаватели не могут войти в систему. Но у крупных университетов есть свои программы. Студенты часто находят предлог не учиться, ссылаясь на сбои в интернетом или программ. Для преподавателя это все сложно.

Источник - 365info.kz
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