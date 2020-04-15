В Иране снимают карантин, но ситуация остается тяжелой, - Б.Сейдахметова

00:06 16.04.2020

15 апр 2020

Ботагоз Сейдахметова



В стране с населением 82 миллиона человек нет возможности финансово поддержать людей, потерявших работу. Поэтому президент принял решение с 18 апреля снять блок-посты в городах и открыть часть заводов и крупных предприятий.



Официальные цифры и реальность

Согласно официальным данным, на 14 апреля 2020 года в Иране:

74 877 - заражены коронавирусом,

4 683 - умерли,

48 129 - выздоровели,

3 600 - находятся в тяжелом состоянии.

Всего было сделано 287 тыс. тестов.

По словам Захры, магистрантки университета в Тегеране, многие в Иране считают, что данные официальной статистики значительно занижены, на деле ситуация намного хуже. Статистку по смертности уменьшают, записывая причиной другие болезни.



- Захра, недавно в одном из западных источников я прочитала, что в Иране население продолжает игнорировать призывы правительства соблюдать карантин. Пишут, что в иранский Новый год на дороги выехали более 1,2 млн человек. Насколько эта информация верна? Есть ли паника среди населения?



- Это не так. Западная пресса любит преувеличивать. Конечно, были люди, которые игнорировали карантин. Но тут надо говорить не о гражданах страны.

Государство с самого начала эпидемии не приняло всерьез опасность вируса. В результате пострадало население

Не было никакой информации, не было реальной статистики. От нас скрывали правду.

Что касается празднования Новруза… Традиционно в эти дни принято ходить в гости к друг другу. У нас нет специальных общественных мест, где можно отмечать этот праздник… Единственное, что нам остается - навещать родителей, родственников.

Во время карантина многие тоже выехали к родным на Новруз. Но я не уверена, что их было более миллиона. Паники особой среди населения я не наблюдаю.

Карантин на две недели

- Что такое карантин в Иране?

- Карантин был объявлен 27 марта на неделю, потом продлили еще на неделю.

Но надо сказать, он был не таким жестким, как в Китае и других странах. Нам рекомендовали сидеть дома, но выходить не запрещали. Закрыли предприятия, многие магазины и общественные места. Работали только продовольственные магазины. Въезды и выезды в города блокировали.

Нарушителей наказывают. В частности, штрафуют водителей машин с номерами другого региона. Штраф примерно $80.

Все эти запретительные меры вызвали волну возмущения среди населения. Особенно тех, кто потерял работу из-за карантина. Люди говорили: "Как мы выживем, если не работаем?". В ответ правительство недавно объявило, что

с субботы, 18 апреля, откроются некоторые предприятия и даже границы городов. Но это не потому что ситуация улучшилась

Я думаю, это паническая реакция нашего правительства.

- Захра, я читала, что якобы иранцы массово облизывают святыни в мечетях, а врачи периодически их дезинфицируют. Это так?

- Да, подобная информация была растиражирована в соцсетях и западной прессой. Но это опять преувеличение. Да, было несколько случаев, но

с начала карантина все святые места в стране закрыты

Коронавирус и политика

- Оппозиционные журналисты обвиняют власти Ирана в замалчивании фактов и сокрытии информации.

- 11 февраля Иран отмечает день революции. В этот день люди выходят на площадь, сжигают флаги Америки и так далее. Об эпидемии правительство решило объявить после праздника, чтобы не срывать мероприятия. В результате за два дня заразились тысячи людей!

- Почему город Кум стали считать первым местом вспышки коронавируса в Иране?

- В Куме находится крупный исламский университет, где учатся студенты со всего мира. Много из Китая, изучают ислам. И многие у нас считают, что коронавирус в Иран завезли именно они.

Иранская авиакомпания "Махан Эйр" воспользовалась тем, что Россия закрыла свои авиарейсы для китайцев, и перевозила транзитом студентов в Китай из России и Ирана.

Будет вторая волна

- Какие прогнозы делают ваши эксперты на ближайшее время?

- Врачи говорят, что по самым оптимистическим прогнозам, все будет продолжаться еще месяц. Но будет вторая волна.

Многие врачи считают неправильным решение президента с 18 апреля открыть часть предприятий и границы города, потому что это приведет к новому росту заболеваемости.

По официальным данным,

ежедневно в течение месяца в Иране умирали до 150 человек! Только недавно это число снизилось до 98 человек

Но по прогнозам врачей, с субботы число зараженных и умерших может опять возрасти. И может быть станет еще хуже.

Правительство так боится народных протестов, что решило открыть предприятия.

Другие эксперты прогнозируют, что эпидемия может затянуться еще на два с половиной месяца.

Экономика карантина

- Каковы последствия карантина для экономики Ирана?

- Иран много лет находится под экономическими санкциями. Основной доход - от продажи нефти. А с введением карантина ситуация стала сложнее. Курс доллара из-за коронавируса подскочил почти в три раза. Поэтому государство увеличило цены на товары и повысило налоги.

- Тегеран – это город университетов. Иногородние студенты продолжают жить в кампусах?

- Университеты перешли на дистанционное обучение. Иногородних с начала марта отправили по домам.

- Есть ли сложности с интернетом и программами для онлайн обучения?

- Да, проблем с интернетом немало. Бывает, то студенты, то преподаватели не могут войти в систему. Но у крупных университетов есть свои программы. Студенты часто находят предлог не учиться, ссылаясь на сбои в интернетом или программ. Для преподавателя это все сложно.