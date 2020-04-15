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Почему Казахстан должен вернуться в Китай. Стоит ли верить гневу Нурсултана?
00:08 16.04.2020

Стоит ли верить гневу Нурсултана?

ЛЮБОВЬ СТЕПУШОВА

Между Казахстаном и Китаем разгорается дипломатический скандал, вызванный публикацией статьи в официальном СМИ под названием "Почему Казахстан стремится вернуться в Китай". Стоит ли верить праведному гневу Нурсултана?

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Протест Нур-Султана в адрес Пекина

14 апреля в МИД Казахстана послу КНР Чжан Сяо был выражен протест по поводу статьи, опубликованной на сайте Soho.com под названием: "Почему Казахстан стремится вернуться в Китай". Было заявлено что она "не соответствует духу вечного всестороннего стратегического партнерства между странами". Также посольство Казахстана в Пекине направило соответствующую ноту в МИД КНР.

Казахстан должен вернуться в Китай

В статье утверждается:

- Земли, которые сейчас занимает Казахстан, в разные времена были китайскими территориями (Джунгарское ханство, Империя Цин), "но Россия воспользовалась возможностью занять земли Империи Цин, и Казахстан вернулся в Россию".

- "Люди в Казахстане считают, что они имеют смешанное ханьское (ханьцы - самый многочисленный народ Китая - ред.) происхождение".

- Казахстан "признает, что китайцы в Южной Азии оказывают глубокое влияние на каждую страну", "будь их более ста или меньше", и все они "занимают важные посты". Этнические китайцы в Казахстане (около 400 тысяч) "активны в различных областях Казахстана".

- В настоящее время помощь Китая Казахстану "очень велика": инвестиции в Казахстан превышают 23 миллиарда долларов США, особенно они важны в металлургическом секторе.

Китайские деньги Казахстану больше не нужны?

Очевидно, что автор выражает точку зрения части китайской элиты, которая считает своими территорию Казахстана и его ресурсы. Недавно в Казахстане были протесты дунган - этнических китайцев. И если в этих протестах, вполне обоснованных, пока нет руки Пекина, то она будет.

Те временем казахи давно выходят на акции под лозунгом "Нет экспансии Китая". Несмотря на обещание властей о тысячах новых рабочих мест от внедрения китайских инвестиций, общество считает, что власть не способна отстаивать национальные интересы страны, потому что, как и везде в мире, на новых предприятиях будут работать китайские мигранты.

В 2016 году казахстанское правительство приняло Земельный кодекс, по которому якобы земли сельхозназначения можно будет продавать иностранцам, читай - китайцам. Тогда протесты охватили все крупные города Казахстана. Заявлениям властей, что такого соглашения не будет, люди не верили. Вряд ли поверят и сейчас.

Возмущение Нур-Султана в экономический кризис, созданный коронавирусом, играет на руку Нурсултану Назарбаеву в поиске внешнего врага. На самом деле, китайские деньги, как и любые другие - "не пахнут", а казахстанская элита долгое время набивала свой личный кошелек с китайских инвестпроектов.

Сейчас они под вопросом, поэтому Назарбаев дал отмашку выразить недовольство.

Комментарий эксперта: Китай становится агрессивным

Как сказал "Правде.Ру" директор международных программ Института национальной стратегии Юрий Солозобов, Китай - это очень управляемая страна, поэтому ни одно высказывание, тем более на официальном сайте, отвечающем за международную политику, случайно не появляется.

Значит, "это чья-то директива, пробный шар, одобрено на самом верху, и именно так это было расценено казахстанскими дипломатами".

По словам эксперта, Казахстан является единственной страной в Средней Азии, которая не является экономическим вассалом Китая.

"Китай фактически прибрал к своим рукам Туркмению вместе с ее газом, Таджикистан, активно участвует в экономике Киргизии, строит инфраструктуру, предприятия в Узбекистане. А такая свободная, достаточно самостоятельная страна - это Казахстан, безусловно", - сказал Юрий Солозобов.

Но, отметил он, казахам в Китае разрешена национально-культурная автономия (как и русским), поэтому "претензия на управление Казахстаном как бывшими территориями Поднебесной прослеживается в историческом и политическом дискурсе Китая".

"Конечно, это возмущает и казахстанское руководство, и самое главное, на бытовом уровне простых граждан. В Казахстане очень большая синофобия. Был массовый протест против возможной передачи земель китайским компаниям, засилья их предприятий. И эту чувствительность низов верхи Казахстана не могут игнорировать", - отметил эксперт.

"Китай почувствовал, что он справился с первой волной эпидемии коронавируса, он стал более собранным и стал вести себя более агрессивно и внутри страны, и на международной арене. Почти военная мобилизация Китая, которая произошла в момент чрезвычайного положения с коронавирусом, теперь сказывается на международной ситуации. Так что со временем мы увидим более агрессивное лицо нашего восточного соседа", - резюмировал Юрий Солозобов.

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586984880
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