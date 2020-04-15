В Ливии война по кругу. Армия Хафтара потерпела поражение на Западе и вновь отступает

00:10 16.04.2020

Al Jazeera, Катар



Пока весь мир занят коронавирусом, в Ливии происходят важнейшие события. По заявлению Правительства национального согласия, армия Хафтара практически полностью разгромлена, под контроль взяты стратегически важные территории на западе страны. Почему именно сейчас удалось осуществить молниеносную операцию?

Al Jazeera (Катар): он потерял стратегически важные города. Что стоит за "громким провалом" Хафтара на западе Ливии?



Махмуд Руфайда (محمود رفيدة)



Силы Правительства национального согласия Ливии (ПНС) объявили о преследовании остатков армии отставного генерала Халифы Хафтара после того, как им удалось установить полный контроль над стратегически важными городами на западе страны.

Правительственные силы сообщили, что взяли под контроль населенные пункты Сабрата, Сурман, Аль-Уджейлат, Зельтан, Аль-Джамиль и Рикдалин, которые ранее находились под контролем сил Халифы Хафтара (Khalifa Haftar).

Оперативный штаб ПНС подтвердил, что цель военной операции состоит в том, чтобы изгнать преступников и обеспечить безопасность и стабильность в регионе. Вместе с тем, он призвал не использовать погибших как предлог для совершения каких-либо карательных действий.



Официальный представитель ПНС Мухаммед Кунуну (Muhammad Kununu) подтвердил, что ливийские войска продолжают наступление в рамках военной операции "Буря мира", которая была начата в ответ на нарушение перемирия в окрестностях Триполи.

На фотографиях и видео, размещенных в социальных сетях, отчетливо видно большое количество оружия, боеприпасов и военной техники, включая танки и бронеавтомобили, прибывшие из ОАЭ, которые силы ПНС захватили после установления контроля над населенным пунктом Сабрата.

Подходящий момент

Заместитель министра обороны ПНС Салах ан-Намруш (Salah an-Namrush) заявил, что наступательная операция на западе Ливии была спланирована заранее, а для ее успешного проведения специально было выбрано подходящее время.



"Мы обнаружили огромное количество боеприпасов, оружия и военной техники. Это говорит о том, что военному преступнику Халифу Хафтару оказывается неограниченная военная поддержка со стороны некоторых государств", - рассказал ан-Намруш в интервью "Аль-Джазире".

Как сообщил Ан-Намруш, большую роль в поражении армии Хафтара сыграла несгибаемая воля ливийцев, которые отказались подчиняться военной диктатуре, потому что хотят жить в гражданском государстве, где царит свобода и демократия.

Заместитель министра обороны ПНС высоко оценил радушный прием жителей населенных пунктов Сурман, Сабрата, Аль-Уджейлат, Зельтан, Аль-Джамиль, Рикдалин и Аль-Асаа, отметив, что Министерство обороны Ливии незамедлительно организует проведение военных патрулей, которые будут отлавливать преступников и привлекать их к ответственности.



Ограниченные удары

Официальный представитель операции "Вулкан гнева" Мустафа аль-Меджеи (Mustafa al-Majei) заявил, что возвращение контроля над находящимися на западе страны населенными пунктами стало возможным после проведения операции "Буря мира" и нанесения военно-воздушными силами Ливии ограниченных ударов по оперативным штабам армии Халифа Хафтара. Кроме того, войска ПНС разрушили линии снабжения, ликвидировали несколько единиц военной техники и уничтожили базы, где располагались силы отставного ливийского генерала.

Аль-Меджеи рассказал в интервью "Аль-Джазире": "Наши военно-воздушные силы нанесли 16 точечных ударов по позициям армии Хафтара в населенных пунктах Сурман и Сабрата. После атаки сухопутным войскам удалось установить над ними контроль".

Он заявил, что Хафтар не пользуется популярностью в населенных пунктах Сурман, Сабрата, Зельтан, Рикдалин и Аль-Джамиль. По мнению Аль-Меджеи, взять города удалось благодаря населению, которое армия Хафтара бросила на произвол судьбы.



Официальный представитель операции "Вулкан гнева" пояснил, что в настоящее время главная роль отводится управлениям безопасности, которые находятся под руководством Министерства внутренних дел Ливии. Они будут заниматься обеспечением безопасности и предотвращать любые нарушения в данных районах до тех пор, пока не нормализуется ситуация в стране.

Стратегически важные города

Военный эксперт Адиль Абд аль-Кафи (Adil al-Kafi) заявил, что ценность населенных пунктов Сурман, Сабрата, Зельтан, Аль-Джамиль и Рикдалин заключается в том, что они являются стратегически важными городами из-за близости к столице Триполи. Более того, Хафтар использовал вышеупомянутые населенные пункты как плацдарм для наступления на Триполи в апреле прошлого года. Следует упомянуть, что военная база "Аль-Ватия" использовалась для обеспечения тыловой защиты армии ливийского генерала.

Как сообщил военный эксперт, взятие населенных пунктов на западе страны продемонстрировало слабость армии Хафтара, которая оказалась неспособна разработать какой-либо план обороны или противостоять ударам армии Правительства национального согласия.



Адиль Абд аль-Кафи высказал мнение, что Хафтар взял под контроль вышеупомянутые населенные пункты благодаря ополченцам и наемникам, отметив, что ливийский генерал получил болезненный удар из-за потери стратегически важных городов.



Он подтвердил, что военно-воздушным силам Ливии удалось завершить 70% боевых задач. Это положительно отразилось на проведении военной операции и привело к установлению контроля над стратегически важными городами.

Адиль Абд аль-Кафи добавил: "Теперь важно, чтобы силы Правительства национального согласия взяли под контроль город Тархун и ликвидировали военную базу „Аль-Джафра", тем самым еще больше блокируя армию Хафтара на востоке Ливии".

Военный эксперт отметил, что взятие населенных пунктов, ранее находившихся под контролем Халифы Хафтара, доказывает провал военной кампании ливийского генерала. Напомним, что он целый год вел военные действия, чтобы взять под контроль столицу страны Триполи.



Оригинал публикации: خسر مدنا إستراتيجية.. ماذا وراء "السقوط المدوي" لحفتر غربي ليبيا؟

Опубликовано 15/04/2020