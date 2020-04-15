Турция не верит в сделку с Россией по Сирии, - И.Субботин

00:14 16.04.2020

Анкара пытается "перезагрузить" ситуацию в Идлибе



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

15 апр. 2020



Турция наращивает свою военную мощь в сирийском Идлибе, контроль над которым по-прежнему делят радикальные группировки и лояльные ей повстанцы. Вместе с тем, по данным сирийских оппозиционных изданий, Анкара ведет реструктуризацию защищающих провинцию сил, пытаясь интегрировать мятежников в свои армейские соединения. Не исключено, что таким образом турецкое руководство стремится снизить риски столкновений с правительственной армией Сирии в случае, если перемирие будет нарушено.

О том, что турецкое армейское командование намерено "перезагрузить" ситуацию в Идлибе, пишет сирийское оппозиционное издание Enab Baladi. Его источники среди местных повстанцев утверждают, что в последние недели Анкара предпринимает попытки слияния между некоторыми мятежными формированиями и своими регулярными силами, которые несут службу на наблюдательных пунктах по периметру этой зоны деэскалации. Собеседники Enab Baladi утверждают, что турецкие власти хотели бы создать более организованную армию в этом районе, который находится в сфере их ответственности, формально распустив существующую коалицию вооруженных группировок сирийской оппозиции.

В этом месяце вашингтонский Институт по изучению войны обнародовал данные, согласно которым в период с 1 февраля по 31 марта Анкара нарастила численность своих сил в Идлибе до 20 тыс. человек. В рамках развертывания, по оценкам исследователей, Турция направила в район опытных спецназовцев, бронетанковые подразделения и соединения легкой пехоты. Кроме того, вблизи сирийской провинции были установлены батареи ЗРК MIM-23 Hawk, что наблюдатели интерпретируют как проявление недоверия к сделке, которая была заключена на высшем уровне с Москвой 5 марта. "Турция продолжает укреплять свои позиции в Идлибе в рамках подготовки к возможному возобновлению боевых действий", – констатируют в Институте по изучению войны.

Саудовская газета Asharq al-Awsat сообщила на минувшей неделе, что Вооруженные силы (ВС) Турции установили как минимум пять новых наблюдательных постов в Идлибе на подступах к горному перевалу Джиср-эш-Шугур, где проходит стратегически важная трасса Латакия-Алеппо. Как указывает издание, общее число обзорных пунктов в этой северной зоне деэскалации, которая охватывает, кроме Идлиба, пограничные отрезки соседних провинций Алеппо, Хама и Латакия, возросло до 57. Издание подчеркивает: Анкара начала наращивать свою военную мощь в этом районе уже после того, как 5 марта в Москве президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заключили очередную сделку о перемирии.

Впрочем, Asharq al-Awsat приводит отличающиеся от вашингтонского Института по изучению войны оценки, согласно которым численность турецких военных в Идлибе за прошедшее время возросла только до 10,5 тыс. человек. В то же время газета приводит данные, что через пограничный переход Кафр-Лусин на территорию Сирии с начала марта проследовало 2280 единиц турецкой военной техники, включая танки, бронетранспортеры, самоходные орудия, патрульные автомобили и грузовики. При этом издание обращает внимание на то, что перестрелки в тех местах в Идлибе, где сосредоточены сирийские правительственные силы, происходят регулярно, а это вызывает опасения по поводу прочности российско-турецких договоренностей.

"Интеграция оппозиции в турецкие регулярные части – очевидный ответ на эскалацию в феврале и марте, когда погибли десятки турецких военных, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. – Тогда в Турции по военным каналам отрицали создание оперативной комнаты для координации действий с оппозицией, что и было использовано против них. Теперь Анкара будет вести себя осторожнее, но для этого необходима конкретная опора на конкретные отряды". По словам эксперта, основная радикальная структура Идлиба – группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), в которой растворились остатки запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусры", – будет, вероятнее всего, переформатирована.

"Другой вопрос: если ситуацию в Идлибе удастся стабилизировать, то ХТШ будет трудно использовать фактор угрозы со стороны официального Дамаска и навязывать туркам правила своего существования в зоне деэскалации", – говорит аналитик.

"Очевидно, что Турция пытается компенсировать главную проблему своей военной политики в Сирии – отсутствие внятной стратегии по укреплению присутствия в буферных зонах, которое было бы устойчиво к давлению сирийского режима, – отмечает Мардасов. – По ощущениям, в Ливии и Сирии турки пытаются установить секторную оборону территорий, но в случае с сирийским конфликтом, как показали февральские события, они готовы в "рваном" режиме пресекать попытки операций противника при помощи собственной силы, отражать которую официальный Дамаск не в состоянии без помощи Москвы".

Мардасов в то же время обращает внимание на то, что теперь Дамаск заинтересован в привлечении на свою сторону таких влиятельных противников Турции в регионе, как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), что делает ситуацию еще более запутанной. Российской же стороне, как отмечает эксперт, по-прежнему выгодно искать баланс между Турцией и странами Персидского залива. Повышать ставки в разговоре с Анкарой Москва совсем не готова, подчеркивает аналитик.