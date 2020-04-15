Почему в Пекине пришли к выводу, что "Казахстан стремится вернуться в Китай"? - Т.Баиров

00:29 16.04.2020

15.04.2020



Сегодня разразился скандал, связанный с публикацией в китайском издании www.sohu.com под названием "Почему Казахстан стремится вернуться в Китай", в котором указывается, что наша страна всеми фибрами души желает стать частью Поднебесной. Данная статья уже вызвала серьезную полемику в казахстанском сегменте интернета



Можно было не обращать внимание на эту статью, но компания Sohu тесно сотрудничает с государством и была официальным спонсором пекинской олимпиады в 2008 году, а также с ней работает государственное информационное агентство Синьхуа. Понимая роль государства в Поднебесной и подчиненное положение прессы, которую контролирует Компартия, можно сделать вывод, что статья появилась не случайно.



Официальный Нур-Султан вынужден был отреагировать и в Министерство иностранных дел был срочно вызван посол КНР в Казахстане Чжан Сяо с которым была проведена соответствующая беседа. Казахстанские дипломаты указали, что тон публикации явно не соответствует совместным договоренностям и духу двустороннего сотрудничества.



"В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась встреча с послом КНР в РК Чжан Сяо, в ходе которой казахстанской стороной был выражен протест по поводу статьи на китайском сайте www.sohu.com под названием "Почему Казахстан стремится вернуться в Китай"", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Послу Китая было отмечено, что публикация подобного содержания не соответствует духу вечного всестороннего стратегического партнерства, отраженного в Совместном заявлении Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, подписанном Главами государств 11 сентября 2019 года. Стороны договорились тесно взаимодействовать в области распространения информации и СМИ.

Однако сам характер подобного протеста оказался не просто мягким, но даже подобострастным. Не мудрено, что Пекин мог расценить сам факт подписания Нур-Султаном заявления о вечном всестороннем стратегическом партнерстве как проявление и подтверждение колониальной зависимости от себя. Таким вот образом КНР еще раз показывает кто теперь в доме хозяин.



Как видим ни слова наши дипломаты не сказали о том, почему вдруг Казахстан вновь решил стать частью Китая, когда он им никогда не был. Вся история страны показывает, что казахский народ на протяжении веков наоборот вел многочисленные справедливые войны с целью недопущения порабощения со стороны джунгар, подданных китайской империи, а потом и против попыток подчинения со стороны Поднебесной.



Казахстанский политолог и бывший дипломат Казбек Бейсебаев так отреагировал на возможные территориальные претензии: "Эта тема не нова, еще во времена СССР, когда были напряженными советско-китайские отношения, Китай считал территории Казахстана до Балхаша своими. Это обосновывалось тем, что по мнению Китая, казахи признавали власть Империи Цин. Такие материалы и сейчас публикуются в разных китайских изданиях, но считать их официальной позицией, как было отмечено выше, нельзя".



Получается, что территориальных претензий нет, но страна уже целиком воспринимается в правящих кругах КНР как часть "китайского мира". Уже всем очевидно, что эта скандальная статья является целенаправленным вбросом, с целью проверить реакцию как казахстанских государственных чиновников, так и населения, а также является намеком на то, что страна уже находится в сфере влияния Поднебесной.



Впрочем, данная публикация уже не первый звоночек, так как в октябре прошлого года генеральный консул КНР Гэн Липин в своем заявлении описала чувство беспокойства и гнева и фактически выразила свое предупреждение по поводу насильственных действий казахстанских рабочих и местных жителей, которые в ответ на избиение своего коллеги водителя напали на сотрудников китайской компании ТОО "Citic Construction".



Уже тогда было понятно, что КНР стремится утвердить позиции своих государственных корпораций и не допустить разрастания забастовок казахстанских рабочих с требованием повышения заработной платы до уровня окладов китайских сотрудников. Тогда китайские дипломаты требовали от властей Казахстана применения жестких мер в отношении угнетаемых рабочих, используя бытовую драку для провоцирования репрессий.



То есть, можно ответственно сказать, что материальная почва для таких публикаций уже создана тем, что Казахстан должен более 20 миллиардов долларов КНР, а доля китайских государственных добывающих корпораций в добыче нефти составляет 22%. Это цена переноса производства и громадных инвестиционных проектов, в которых массово участвуют китайские специалисты.

Например, только по проекту реконструкции стратегической дороги Усть-Каменогорск – Алматы, идущей от границы к крупнейшему мегаполису Казахстана, китайская сторона вложила 27 миллиардов долларов! Вы думаете, они теперь позволят просто так кому-то перечить или отдадут свои проекты? Нет, они постараются всеми силами отстоять интересы своих государственных корпораций, активно вмешиваясь во внутреннюю политику нашей страны и принуждая казахстанских чиновников проводить свою политику.



Вывод напрашивается сам собой, Китай уже считает Казахстан своей вотчиной, в отношении которого проводит массированную экспансию капитала. Это также прямой результат проводимой безоглядной и многолетней "многовекторной" политики, на деле означающей предоставление наших ресурсов, земель, рабочей силы китайским и западным компаниям на кабальных условиях по засекреченным контрактам по недропользованию.

Сейчас эта политика приводит к постепенной потере независимости и разделению страны на сферы влияния между добывающими транснациональными корпорациями. Граждане должны теперь крепко задуматься о сути этих соглашений о "вечном стратегическом партнерстве" с Поднебесной, подписываемых за его спиной, а также о политической составляющей переноса 55-ти предприятий из Китая в Казахстан.

Тагир Баиров,