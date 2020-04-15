Вспомним 1990: как Назарбаев переиграл Горбачева

00:40 16.04.2020

24 апреля исполняется ровно 30 лет со дня избрания Нурсултана Назарбаева президентом Казахской ССР. Эксперт ИМЭП при Фонде Первого Президента Радик Темиргалиев рассказывает о малоизвестных деталях этого исторического события.



Советская система власти



Значительная часть казахстанцев, выросшая в годы независимости, довольно смутно представляет себе специфические реалии государственного управления в СССР. Поэтому для начала, вероятно, будет не лишним в общих чертах рассказать, как была устроена советская система власти.



Формально власть в стране принадлежала разного уровня советам, куда на безальтернативной основе "избирались" представители населения. Но академики и доярки, директора и комбайнеры с депутатскими значками только послушно утверждали решения, уже принятые партией.



В Конституции СССР такой порядок был закреплен соответствующим положением, гласившим, что компартия является "руководящей и направляющей силой советского общества". Соответственно, фактическим лидером СССР являлся генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). Данная система власти функционировала около семи десятилетий и порой выглядела вполне жизнеспособной.



Кризисная эпоха



Однако к началу 1990 года СССР оказался охвачен тяжелейшим экономическим кризисом. Прилавки государственных магазинов были пусты, зато процветала теневая торговля дефицитными товарами. Стали возникать организованные преступные группировки, практически открыто бросавшие вызов государству.



Во многих регионах полным ходом шли ожесточенные конфликты на межнациональной почве, некоторые из которых превращались в настоящие войны. Прибалтийские республики вели борьбу за выход из состава СССР. Короче говоря, могущественная держава была охвачена хаосом.



Естественно, что вину за происходящее раздраженное население возлагало в первую очередь на партию.



Авторитет КПСС в обществе рушился практически на глазах



Повсеместно стали проходить антикоммунистические митинги, в ходе которых рядовые члены Компартии публично рвали и сжигали свои партийные билеты.



4 февраля 1990 года в Москве состоялась беспрецедентная акция протеста, в которой приняли участие до 300 тысяч человек. Главным требованием протестующих москвичей стало исключение из Конституции положения о руководящей роли Компартии.



Идея Горбачева



Под давлением общественности Горбачев внес предложение исключить соответствующую статью и одновременно выдвинул идею учредить пост президента СССР. Таким образом, дистанцируясь от КПСС, он стремился сохранить и укрепить свой собственный авторитет.



Консервативная часть коммунистов, естественно, встретила эту идею в штыки. Демократы, в свою очередь, углядели в инициативе Горбачева риск последующего возникновения диктатуры. На III Съезде народных депутатов по этому вопросу развернулась острая дискуссия с серьезной персональной критикой в адрес генерального секретаря.



В этой ситуации в защиту Горбачева публично выступил глава Казахской ССР Нурсултан Назарбаев



Хотя на своем посту он находился менее года, но уже обладал широкой известностью и популярностью среди населения всего Советского союза. Большим авторитетом он пользовался и среди депутатов.



Достаточно сказать, что в те же дни сразу три депутатских группы выдвинули кандидатуру казахстанского лидера на пост председателя Верховного Совета СССР, чем крайне нервировали Горбачева, явно видевшего опасного соперника в лице казахстанского лидера.



Эти тревоги были напрасны. Назарбаев, не собиравшийся вступать в конфронтацию с союзным лидером, взял самоотвод и попросил депутатов поддержать кандидатуру, предложенную самим Горбачевым.



Позиция Назарбаева



В своем выступлении 14 марта 1990 г. Нурсултан Назарбаев прокомментировал инициативу об учреждении поста президента СССР следующим образом:



"Считаю, мы должны включить в работу новый механизм власти не только ради устранения остро вставшей ныне проблемы личной и общественной безопасности, ликвидации возникшего социального напряжения, хотя и это само по себе чрезвычайно важно. Во сто крат важнее увидеть за президентской формой правления образ будущего страны, черты разумного соотношения законодательной и исполнительной власти".



Вместе с тем Назарбаев открыто заявил, что в соответствующем реформировании системы власти нуждаются и союзные республики.



"Депутаты из союзных республик, разумеется, смотрят на вопросы, связанные с учреждением поста президента СССР, через призму местных проблем, состояния общественно-политического положения в регионах… Президентская власть в стране должна приобрести несколько иной характер, учитывающий обязательное наличие такой же президентской власти в каждой республике".



И далее Назарбаев делает принципиально важное заявление, касающееся конституционного устройства Советского Союза:



"Дело здесь, естественно, не в слепом копировании общественных структур, не в подражательстве или не в желании с кем-то разделить полномочия, а в самой сути природы государственного суверенитета, в сути Конституции СССР, трактующей наш союз как объединение суверенных советских социалистически государств… В противном случае резкое усиление централизма трудно будет состыковать с тенденциями к расширению республиканского суверенитета".



Это была принципиально важная заявка на то, что стало реально возможным через год – получение Казахстаном де-факто независимости как отдельного суверенного государства.



"Беспроигрышная игра"



В итоге Горбачев, во многом благодаря поддержке Назарбаева, сумел добиться своей цели и занять пост президента СССР. Однако он все равно остался недоволен позицией казахстанского лидера. Годы спустя в своих мемуарах Горбачев с нескрываемой обидой признавался, что Назарбаев, по сути, полностью политически переиграл его:



"Одним из первых в прениях выступил Назарбаев: поддержав учреждение президентского поста и мою кандидатуру, он в то же время недвусмысленно высказался за применение той же модели в республиках…



Опытный и хитрый политик, лидер Казахстана, можно сказать, повел беспроигрышную игру



(…) Не буду скрывать, в мои расчеты, конечно же, не входило создание президентских постов в союзных республиках (…) Соглашаясь дать Москве дополнительные прерогативы, республики тут же требовали "своей доли". Но делать было нечего. Попытка оспаривать разумность такого подхода могла лишь возбудить страсти и привести к тому, что изменения в Конституции не получили бы требуемого квалифицированного большинства. Поистине тогда (в который раз!) я убедился, что политика есть "искусство возможного".



Первые демократические выборы



Вернувшись из Москвы, Назарбаев публично заявил о необходимости учредить пост президента в республике в ходе XX пленума ЦК КПК.



"Речь идет не о зеркальном копировании общесоюзных структур, а о самой природе республиканского суверенитета, требующего действенного механизма укрепления государственного порядка… Создание института президентства в республике позволило бы укрепить республиканскую самостоятельность, установить разумное соотношение законодательной и исполнительной власти".



В это время в Казахстане проходили выборы в Верховный совет 12-го созыва. Это были первые открытые демократические выборы с борьбой между кандидатами, острыми дискуссиями, страстями и скандалами. Именно этому Верховному совету выпало учредить новый пост и избрать президента Казахской ССР.



Однако даже конфликтно настроенные народные избранники в основной массе поддержали как идею учреждения нового поста главы республики, так и кандидатуру Назарбаева на этот пост. Против под разными предлогами выступили только несколько депутатов, но их попытки организовать сопротивление провалились. По этой причине выборы оказались безальтернативными.



Имела место попытка выдвинуть в качестве кандидата Олжаса Сулейменова, но лидер движения "Невада-Семипалатинск", взяв самоотвод, призвал коллег поддержать Назарбаева.



В результате 24 апреля 1990 года 317 депутатов (88%) Верховного Совета проголосовали за избрание президентом Казахской ССР Нурсултана Назарбаева.



В таких сложных и многослойных исторических условиях и возник институт президентства в Казахстане. Институт, без всякого преувеличения, сыгравший важнейшую роль в создании Независимого Казахстана.