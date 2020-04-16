Йо-хо-хо и бутылка рома... Вирус скосил больше половины экипажа франц-авианосца "Шарль де Голль"

06:39 16.04.2020

Коронавирус захватил французский авианосец "Шарль де Голль"

16 апреля 2020



Авианосец Charles de Gaulle. Иллюстрация: rusvesna.su

У больше половины экипажа единственного французского авианосца FS Charles de Gaulle ("Шарль де Голль") обнаружен коронавирус. Как сообщила накануне вечером, 15 апреля, пресс-служба Минобороны Франции, Covid-19 у 668-ми моряков.



"Были протестированы 1767 моряков военно-морской группы. Подавляющее большинство тестов на данном этапе прошли моряки авианосца. 30% тестов еще не дали результаты. У 668 членов экипажа выявлен положительный результат", - говорится в коммюнике военного ведомства.

Отмечается, что 31 человек госпитализирован в военный госпиталь в Тулоне, один из них - в реанимации.



EADaily напоминает, экипаж FS Charles de Gaulle насчитывает 1 760 человек. Авианосец и фрегат Chevalier Paul, входящий в состав авианосно-многоцелевой группы ВМС Франции прибыли в Тулон. Моряки находятся на карантине в военном корпусе в пределах военно-морской базы.



Первая информация о заражении на авианосце поступила 8 апреля, тогда же на борт корабля прибыли два врача-эпидемиолога и один специалист по биологической безопасности и врач, отвечавший за сбор анализов. 9 апреля три члена команды были эвакуированы вертолетом и доставлены в аэропорт Лиссабона в Португалии, а оттуда их на самолете срочно доставили в военный госпиталь Святой Анны в Тулоне.



Как сообщало EADaily, вспышка коронавируса произошла также на борту американского атомного авианосца Theodore Roosevelt ("Теодор Резвельт"). Командир авианосца Бретт Крозье был освобожден от должности после того, как его рапорт об инфекции на судне попал в прессу.