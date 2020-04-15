Битва на реке Шайо. Как хан Батый разгромил и покорил Венгрию

07:46 16.04.2020

11 апреля 1241 года в ходе Западного похода монголов состоялась битва на реке Шайо, в ходе которой монголы разгромили венгерско-хорватское войско.

Вторжение монголов в Венгрию.

К весне 1241 года монгольские орды опустошили Галицко-Волынское княжество и двинулись дальше на запад.

В это время в Венгрии правил король Бела IV. О подготовке вторжения при дворе узнали от монаха Юлиана, который совершил путешествие на восток. Король начал готовиться, еще в 1237 году он предоставил приют бежавшим от монголов половцам и сейчас надеялся использовать их в предстоящей борьбе.



Венгерский король Бела IV.

Бела IV приказал укрепить восточные границы, но армия Бату-хана, прошла через Верецкий перевал и, разбив 12 марта венгерский заслон, вторглась в Венгрию. 14 марта 1241 года венгерскими баронами в своей ставке был убит половецкий хан Котян, после чего большая часть половцев ушла в Болгарию.



Верецкий перевал в наши дни.

В этой ситуации венгерский король лихорадочно собирал армию, но и здесь он столкнулся с трудностями, ряд местных феодалов отказались предоставить свои отряды, но на помощь подошел с войском брат Белы хорватский герцог Коломан.



Атака монгольской конницы. Кадр из фильма "Монгол".

Оценки сил противников сильно варьируются, численность венгеро-хорватского войска вряд ли достигла 60000 воинов, монгольская армия по одним данным уступала союзникам (30 - 40 тысяч воинов), по другим эти данные не учитывают два тумена под командованием Кадана, двигавшиеся с юга. Так или иначе наиболее распространено мнение что силы противников в битве были примерно равными.

Ход битвы.

Передовой тумен монголов под командованием младшего брата Батыя Шибана подошел к городу Пешт, где находились основные венгерские силы. Увидев малочисленность противника, Бела перешел в наступление, но Шибан не принял бой и начал отступать к главным силам.

Венгерско-хорватское войско 6 дней преследовало монголов, пока к вечеру 10 апреля не вышли к реке Шайо, на противоположном берегу которой расположился с армией Бату-хан. Венгры захватили мост через реку и разбили лагерь, окружив его повозками.



Ход битвы.

Ранним утром 11 апреля на отряд, охранявший мост, обрушился ливень монгольских стрел и камней из баллист и катапульт. После обстрела завязался рукопашный бой, который как оказалось служил лишь для отвлечения внимания. Еще ночью основные монгольские силы переправились через реку и вышли в тыл венгерскому войску.



Бой на мосту. Средневековая миниатюра.

Атаку на мост венгры смогли отбить, но в этот момент получили сведения о появлении монгольских всадников в тылу. Бела IV стал отводить войска в лагерь, надеясь организовать там оборону. Венгерское войско было окружено. Вскоре монголы начали обстрел лагеря зажженными стрелами, началась паника, затем последовала атака и сопротивление было окончательно сломлено. Войско превратилось в беспорядочную толпу, которая обратилась в бегство, преследуемая и уничтожаемая монгольскими всадниками.



Бела IV бежит от монгольского войска. Средневековый рисунок.

Последствия.

После этого поражения король Бела IV бежал в Братиславу, а затем под защиту австрийского герцога Фридриха II. Герцог Коломан бежал в Загреб, где в мае-июне 1241 года умер от полученных ран.



Мемориал на месте битвы.

Гибель войска сделала венгерские земли беззащитными перед лицом завоевателей, были разорены Венгрия, Хорватия и Далмация. Всю Европу охватил ужас, но в декабре 1241 года монгольское войско неожиданно повернуло назад.