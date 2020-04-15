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|В Киргизии коронавирусом заразились уже 104 медика (всего больных - 466)
08:21 16.04.2020
Более ста медицинских работников заразились коронавирусом в Киргизии. За сутки в республике появилось еще 17 больных, в том числе врачи и медсестры.
"Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 - 5 случаев, 4 из них - в Бишкеке", - сообщили новость в штабе по борьбе с коронавирусом Киргизии.
Общее количество зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 466.
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