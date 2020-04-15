ВОЗ и ныне там: Трампа заподозрили в диверсии мирового масштаба с COVID-19, - "СП"

08:24 16.04.2020

15 апреля 2020



Зачем американцы, чья страна полыхает от коронавируса, все больше замыкаются в себе



Дмитрий Родионов



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Владимир Корнилов

Геворг Мирзаян



Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его словам, мера будет действовать до тех пор, пока расследуются "ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса".

Американский лидер пояснил, что организацией не была своевременно предоставлена информация об эпидемии, и правда не была доведена до сведения мировой общественности.



Трамп также обвинил ВОЗ в том, что из-за ее ошибок коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.



"Одним из наиболее опасных решений ВОЗ было ее катастрофическое решение противиться введению ограничений на въезд из Китая и других стран", - заявил он, добавив, что специалисты ВОЗ поверили информации китайских властей и сообщили, что вирус не передается от человека к человеку.

"Из-за того, что ВОЗ полагалась на информацию Китая, количество случаев заболевания в мире, вероятно, увеличилось в 20 раз", - подчеркнул он.



Отметим, что о том, что США рассмотрят этот вопрос Трамп заявил еще на прошлой неделе. Тогда он обвинил организацию в том, что она уделяет все свое внимание Китаю, хотя большую часть ее спонсирования выделяют именно США.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. Власти Китая сообщили в организацию о вспышке нового типа коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19, 31 декабря прошлого года.



- В принципе, Трамп всегда выступал за отказ от финансирования или сокращение затрат на содержание международных организаций, - отмечает обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.



- И кое-что сделал. При нем США вышли из ЮНЕСКО, при нем прекращено финансирование ряда программ ООН, он настаивает на сокращении своей доли в бюджете НАТО. Так что это не пустые угрозы.



"СП": - Насколько обоснованы претензии Трампа к ВОЗ? Организация не уделяла достаточно времени США?



- К ВОЗ, конечно же, масса обоснованных претензий. Но разбираться с ними надо в "мирное время". А обрубать финансирование на пике пандемии - это совершать акт диверсии мирового масштаба. Сейчас особенно необходимо поддерживать единственную международную организацию, которая выделяет ресурсы для нищих стран. А без борьбы с эпидемией там никогда полностью не победить



"СП": - А действительно ли ВОЗ не довела правду до сведения мировой общественности? Насколько, по-вашему, ее действия был адекватны угрозе?



- Еще раз повторюсь: к ВОЗ много вопросов. Да, она оказалась не готовой к пандемии такого масштаба. А кто оказался готов? Как мы видим, США и лично продолжали недооцениваться угрозу вируса даже после того, как ВОЗ объявила пандемию и предупредил о масштабах бедствия. Так по "логике" Трампа надо наказывать американскую систему здравоохранения и прекращать ее финансирование в разгар эпидемии. Если уж к ВОЗ претензии такого рода, то к Трампу и его службам их куда больше



"СП": - Ранее стало известно, что советник американского лидера Питер Наварро еще в январе предупреждал главу государства о возможных последствиях эпидемии коронавируса. Однако Трамп начал активно принимать меры значительно позже. Это признавал и он сам 1 апреля: тогда президент говорил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии. При чем тут тогда ВОЗ?



- Еще не так давно Трамп убеждал, что на Пасху карантин должен быть закончен. Это в условиях, когда и ВОЗ, и его советники предупреждали о масштабе бедствия. Что ВОЗ еще должна была сделать, чтобы убедить Трампа в обратном? Но похоже, президент США просто нашел повод сэкономить. И снова не задумывается о последствиях. Когда задумается, точно так же начнет возмущаться, почему ВОЗ не убедила его продолжать финансирование



"СП": - К чему приведет отказ от финансирования США?



- И снова-таки повторюсь: эпидемия продемонстрировала, что мир в целом оказался к ней не готов - ни ВОЗ, ни богатейшие страны, ни высоколобые аналитические центры, доказывавшие, что США и Британия лучше других подготовлены к борьбе с эпидемиями. Претензии можно предъявлять всем. Но надо это делать после победы, а не в разгар битвы, когда нужно единство и всеобщее напряжение сил. Доля США в финансировании ВОЗ составляет 15%. Это немалая сумма, сотни миллионов долларов. Если они прекратят поступать, организации придется сворачивать немало своих программ. Конечно, это подорвет всеобщие усилия в борьбе с глобальной проблемой.



- Решение вполне предсказуемо, - уверен доцент Финансового Университета Геворг Мирзаян.



- Трамп - неправильный политик, он выполняет то, что обещает. ВОЗ, по его мнению, не защищает американские интересы, а значит и недостойна получать американские деньги.



"СП": - Это попытка снять с себя ответственность за проблемы в борьбе с вирусом? Насколько обоснованы претензии Трампа к ВОЗ? А действительно ли ВОЗ не довела правду до сведения мировой общественности? Насколько, по-вашему, ее действия был адекватны угрозе?



- Частично обоснованы. ВОЗ - бюрократы и паникеры. Они не отвечают за жизни людей, которые страдают из-за карантинов, объявили режим пандемии тогда, когда для него не было никаких оснований. Даже сейчас нет - коронавирус, конечно, штука опаснее, но из-за жестких принятых против него мер людей погибнет больше, чем от самой болезни. ВОЗ доносит не правду, а свою точку зрения. Классическое понимание свободы слова у псевдолибералов - мы говорим потому, что можем, но за последствия своих слов ответственности не несем. С другой стороны, нельзя говорить о том, что ВОЗ обслуживает интересы Китая. Это не соответствует действительности.



"СП": - Кто виноват в случившемся? Ведь Трампа предупреждали о возможности эпидемии…



- Действительно, именно США прежде всего виноваты в том, что стали главной жертвой коронавируса. Во-первых, из-за особенностей американской "социал-дарвинистской" системы здравоохранения, и, во-вторых, из-за того, что администрация Трампа прошляпила начало эпидемии. В частности, даже не проводила масштабное тестирование, не говоря уже о том, что срочно не пополняла запасы ИВЛ (выяснилось, что на начало эпидемии в том же Нью-Йорке было лишь около 20−25% от необходимого для борьбы с болезнью количества). Но американцы не скрывали правду - они просто прошляпили тактически. Общество обсуждало Трампа, Вайнштейна - а не то, что оно будет делать, когда вирус придет к ним в гости.



"СП": - Кто вообще контролирует ВОЗ? Кто больше всех дает денег? Насколько эта организация вообще объективна и эффективна?



- ВОЗ - структура ООН, и финансируется из бюджета организации. В США, конечно, говорят о том, что ВОЗ и ее глава находятся под влиянием Пекина - однако это пока разговоры. Что же касается эффективности, то, еще раз - это структура ООН, что много говорит о ее эффективности.

"СП": - К чему приведет отказ от финансирования США? Как это отразится на борьбе с пандемией?



- Никак не отразится. Хотя бы потому, что сейчас с "пандемией" борются скорее национальные государства. Борются по закону джунглей "каждый сам за себя", а не по закону мушкетеров "один за всех и все за одного", где ВОЗ могла бы играть какую-то курирующую роль.



"СП": - Насколько это отражает сущность политики Трампа? Пошел бы он на прекращение ВОЗ, если бы не пандемия? Что еще он может прекратить финансировать или из каких организаций выйти?



- Полностью отражает. Трамп не готов тратить деньги на международные структуры или же иностранных друзей, если они не защищают интересы США. Президент проводил эту в общем-то, логичную бизнес-политику по снятию с баланса невыгодных активов до болезни - и продолжит после.

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