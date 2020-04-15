|КазВирус - 1331. В Павлодаре написали песню "Коронавирус, чао, гудбай"
08:58 16.04.2020
Коронавирус в Казахстане: ситуация на 16 апреля. LIVE
Тамара Абубакарова
На 10.10 – 1331 случай регистрации Covid-19:
Алматы – 393;
Нур-Султан – 302;
Кызылординская область – 131;
Карагандинская область – 84;
Акмолинская область – 80;
Атырауская область – 70;
Жамбылская область – 49;
Туркестанская область – 49;
Шымкент – 43;
Северо-Казахстанская область – 28;
Алматинская область – 25;
Западно-Казахстанская область – 25;
Актюбинская область – 14;
Павлодарская область – 13;
Мангистауская область – 12;
Восточно-Казахстанская область – 8;
Костанайская область – 5.
Выздоровели: 240. Умерли: 16.
Данные оперативного штаба государственной комиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК
11.41 – Павлодарский автор и исполнитель Серик Мусалимов написал песню "Коронавирус, чао, гудбай". Так как в Павлодаре с 13 апреля действует режим карантина и из домов жителям выходить запрещено, Серик Мусалимов исполнил свою новую песню из окна собственной квартиры.
11.34 – В МВД РК сообщили, что с момента объявления чрезвычайного положения в Казахстане к административной ответственности за нарушение режима ЧП привлекли 5130 человек, из них 2479 получили штрафы, 1626 – были арестованы.
"К примеру, к административному аресту привлекли жителя Алматы Асхата Жексебаева, который записал видеообращение с призывами к жителями выйти из домов и бить по пустым кастрюлям", – рассказали в МВД.
В министерстве отметили, что большинство граждан все же проявляют терпение и понимание, соблюдают режим изоляции, оказывают содействие органам правопорядка и здравоохранения.
11.41 – Павлодарский автор и исполнитель Серик Мусалимов написал песню "Коронавирус, чао, гудбай". Так как в Павлодаре с 13 апреля действует режим карантина и из домов жителям выходить запрещено, Серик Мусалимов исполнил свою новую песню из окна собственной квартиры.
видео тут -
https://informburo.kz/novosti/koronavirus-v-kazahstane-situaciya-na-16-aprelya-live.html