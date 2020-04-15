КазВирус - 1331. В Павлодаре написали песню "Коронавирус, чао, гудбай"

08:58 16.04.2020

Коронавирус в Казахстане: ситуация на 16 апреля. LIVE

Тамара Абубакарова



На 10.10 – 1331 случай регистрации Covid-19:

Алматы – 393;

Нур-Султан – 302;

Кызылординская область – 131;

Карагандинская область – 84;

Акмолинская область – 80;

Атырауская область – 70;

Жамбылская область – 49;

Туркестанская область – 49;

Шымкент – 43;

Северо-Казахстанская область – 28;

Алматинская область – 25;

Западно-Казахстанская область – 25;

Актюбинская область – 14;

Павлодарская область – 13;

Мангистауская область – 12;

Восточно-Казахстанская область – 8;

Костанайская область – 5.

Выздоровели: 240. Умерли: 16.



Данные оперативного штаба государственной комиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК

11.41 – Павлодарский автор и исполнитель Серик Мусалимов написал песню "Коронавирус, чао, гудбай". Так как в Павлодаре с 13 апреля действует режим карантина и из домов жителям выходить запрещено, Серик Мусалимов исполнил свою новую песню из окна собственной квартиры.



11.34 – В МВД РК сообщили, что с момента объявления чрезвычайного положения в Казахстане к административной ответственности за нарушение режима ЧП привлекли 5130 человек, из них 2479 получили штрафы, 1626 – были арестованы.

"К примеру, к административному аресту привлекли жителя Алматы Асхата Жексебаева, который записал видеообращение с призывами к жителями выйти из домов и бить по пустым кастрюлям", – рассказали в МВД.

В министерстве отметили, что большинство граждан все же проявляют терпение и понимание, соблюдают режим изоляции, оказывают содействие органам правопорядка и здравоохранения.



11.41 – Павлодарский автор и исполнитель Серик Мусалимов написал песню "Коронавирус, чао, гудбай". Так как в Павлодаре с 13 апреля действует режим карантина и из домов жителям выходить запрещено, Серик Мусалимов исполнил свою новую песню из окна собственной квартиры.



видео тут -

https://informburo.kz/novosti/koronavirus-v-kazahstane-situaciya-na-16-aprelya-live.html