Пиликала пипетка... Пик заражения коронавирусом в США пройден, - утверждает доктор Трамп

09:26 16.04.2020

Соединенные Штаты на общенациональном уровне прошли пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в среду президент США Дональд Трамп на брифинге для журналистов в Белом доме.

"Хотя мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша решительная стратегия работает и очень хорошо работает. Число новых случаев заражения снижается в нью-йоркской городской агломерации, количество случаев в городских агломерациях Детройта и Денвера остается на одном уровне, а в Вашингтоне, Балтиморе, Филадельфии и Сент-Луисе видны значительные признаки прогресса, число новых случае в Хьюстоне и Новом Орлеане снижается", - сказал он. "Борьба [с пандемией] продолжается, но данные свидетельствуют о том, что на общенациональном уровне мы прошли пик по новым случаям [заражения]", - подчеркнул американский лидер.



"Надеюсь, что эта [тенденция] продолжится, и мы будем дальше добиваться большого успеха", - добавил Трамп.



Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксировано более 632 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 27 тыс. человек.