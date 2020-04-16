Сирийский фронт сместился в Ливию. Эскалация боев, - "Къ"

10:18 16.04.2020

Наемников могут перебросить на поддержку Триполи и фельдмаршала Хафтара



Вопреки согласию сторон ливийского конфликта на гуманитарное перемирие ради борьбы с коронавирусом, боевые действия в республике продолжаются. На этой неделе силы признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС), контролирующего Триполи, установили контроль над прибрежной территорией от Мисраты до границы с Тунисом. На этом фоне участились сообщения о том, что Россия якобы вербует сирийских наемников и перебрасывает их в Ливию для усиления позиций Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Впрочем, в Москве эти заявления не комментируют, а ранее не раз давали понять, что сохраняют равноудаленность в ливийском конфликте.



"Россия заявила, что российские наемники в Ливии не представляют интересы России и не получают деньги от России. Есть сирийцы, которые прибывают из Сирии рейсами Дамаск-Бенгази на борту самолетов авиакомпании Cham Wings, включенной в черный список Минфина США. У нас же нет контрактов с наемниками, мы при свете дня подписали соглашение о военном сотрудничестве с Турцией",- заявил глава ПНС Файез Саррадж в опубликованном в среду интервью итальянской газете La Repubblica. Так он ответил на вопрос, правда ли сирийские наемники сражаются на стороне Триполи, а также на стороне ЛНА. Файез Саррадж также добавил, что не сядет за стол переговоров с Халифой Хафтаром "после бедствий и преступлений, которые он совершил в отношении всех ливийцев" и нарушении фельдмаршалом всех договоренностей. По словам главы ПНС, его оппонент решил воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы атаковать западные регионы Ливии. "Мы приняли прекращение огня и гуманитарное перемирие, но не снизили бдительность. Мы ожидали, что угроза эпидемии коронавируса на этот раз превратит Хафтара в человека слова. Но он увидел в пандемии возможность напасть на нас",- подчеркнул Файез Саррадж.

И ПНС, контролирующее Триполи, и ЛНА, обосновавшаяся на востоке, приняли предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о гуманитарном перемирии ради борьбы с коронавирусом.

На данный момент в Ливии зафиксировано 35 случаев инфицирования, один человек скончался. Однако по факту боевые действия не прекращались, в чем обе стороны постоянно обвиняют друг друга.



Напомним, что в апреле прошлого года силы Хафтара начали наступление на Триполи, но хотя они находятся на самых подступах к ливийской столице, взять контроль над городом не удалось. С декабря военную поддержку ПНС на основании официального соглашения, заключенного с Триполи, оказывает Турция. Тогда же Анкара начала переброску в Ливию не только своих военных, но и бойцов контролируемых ею отрядов сирийской оппозиции. При этом и Триполи, и Анкара оправдывали свои действия тем, что на стороне ЛНА воюют наемники из Судана, Чада, а также российская "ЧВК Вагнера". В январе президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что если в Ливии "и есть российские граждане, то они не представляют интересы российского государства" и не получают от него денег.

В циничном разжигании войны в Ливии обвиняются внешние силы



Одной из первых о вербовке "российскими военными" сирийских наемников для отправки на помощь силам Хафтара написала саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" в середине февраля. По ее данным, речь шла всего о 50 наемниках. 10 марта то же издание сообщило о тайном визите в Дамаск самого Халифы Хафтара. При этом российское агентство Sputnik эту информацию со ссылкой на свои источники опровергло. В любом случае связи между фельдмаршалом и руководством Сирии не являются секретом, особенно после того как в начале марта в Дамаске была официально возобновлена работа посольства Ливии, которое представляет теперь интересы не Триполи, а востока страны.

Сирийский флаг скоро будет развеваться в небе Ливии",- заявил на церемонии замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

Фраза примечательна тем, что для открытия сирийского посольства в Триполи ЛНА сначала нужно взять контроль над столицей.



Хотя представители Хафтара заявляют о контроле над 85% территории страны, в последнее время ситуация складывается не в их пользу. На этой неделе в ходе операции "Буря мира" Триполи полностью установил контроль над побережьем от Мисраты до границы с Тунисом. На этом фоне сообщения о переброске сирийских наемников для помощи фельдмаршалу Хафтару резко участились. Один из командиров сирийской оппозиции полковник Фатех Хасун подтвердил "Ъ", что у них есть информация о вербовке "российской "ЧВК Вагнера" при поддержке режима Башара Асада" сотен молодых сирийцев в районе Эль-Кунейтры (город на сирийско-израильской границе), а также Дейр-эз-Зора на востоке страны. По его словам, наемникам обещают платить $1 тыс. в месяц, а в случае ранения или смерти отправить их семьям $25–50 тыс. "Некоторые приняли предложение и готовятся к поездке в тренировочных лагерях, но есть и те, кто отказался и вернулся домой",- сказал он. Кроме того, согласно источникам оппозиции, в Ливию планируется перебросить около 3,5 тыс. бойцов сирийского спецназа в соответствии с договоренностями между Дамаском, фельдмаршалом Хафтаром и Каиром. Якобы планируется отправить их самолетами в Египет, а затем перебросить через египетско-ливийскую границу. Учитывая состояние сирийской армии, в такое масштабное соглашение поверить трудно. Однако о тайном визите в Дамаск в начале марта главы египетской службы общей разведки Аббаса Камеля и его встрече с руководителем управления национальной безопасности Сирии Али Мамлюком сообщали сразу несколько арабских СМИ. Не исключено, что подобные сообщения могут служить оправданием для продолжения военного союза Триполи и Анкары.

Марианна Беленькая

Газета "Коммерсантъ" №69 от 16.04.2020, стр. 4