Таджикистан признал коронавирус дипломатически, - К.Кривошеев

10:22 16.04.2020

Не вводившая карантин республика получила помощь от России и запросила ее у Евросоюза



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в среду созвонился со своим российским коллегой Владимиром Путиным, поблагодарив его за помощь в борьбе с коронавирусом. Одновременно с этим стало известно, что около €80 млн Душанбе предоставит Евросоюз, к которому президент Рахмон ранее обращался с просьбой о поддержке. При этом, по официальным данным, ни одного случая заражения коронавирусом в Таджикистане до сих пор не выявлено, а власти отказываются от введения любых карантинных мер.



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Данные обновлены 16.04.2020 в 10:07 по московскому времени

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В среду пресс-служба Кремля сообщила о телефонном звонке Эмомали Рахмона Владимиру Путину. "Обсуждена ситуация вокруг распространения коронавирусной инфекции. Эмомали Рахмон выразил признательность за оказываемую российской стороной гуманитарную помощь",- заявили в Москве. Как предположил в беседе с "Ъ" посол Таджикистана в РФ Имомуддин Сатторов, речь идет о тест-системах, которые Россия отправила в республику еще в конце марта, а также о юридических послаблениях для трудовых мигрантов. Впрочем, господин Сатторов не исключил, что еще какая-то помощь может сейчас готовиться к отправке, но об этом сообщат позднее.

Параллельно с этим пресс-служба Минэкономразвития Таджикистана сообщила: 14 апреля глава этого ведомства Завки Завкизода и заместитель министра финансов Юсуф Маджиди встретились с главой представительства ЕС в республике Мерилин Йосефсон. На встрече госпожа Йосефсон от лица Брюсселя дала ответ на письмо, которое господин Рахмон ранее направлял в Еврокомиссию. В нем таджикский президент просил предоставить финансовую и техническую помощь "для предотвращения последствий распространения пандемии коронавируса COVID-19 на национальную экономику". По словам госпожи Йосефсон, в общей сложности ЕС согласился выделить около €80 млн: €48 млн в виде гранта, €30 млн в виде кредита от Европейского инвестиционного банка для реализации антикризисного плана правительства, а также отдельно €1,3 млн на защитную одежду для медработников и €780 тыс. на санитарные принадлежности для учебных заведений.



Ранее о письме президента Таджикистана в Брюссель не сообщалось ни на русском, ни на таджикском языках. А вся информация о гуманитарной помощи, которую республика запрашивает у мирового сообщества, преподносилась как попытка избежать экономических последствий глобальной пандемии, а не бороться с вирусом внутри страны. Например, 1 апреля правительство Таджикистана заявило, что "постоянно ведет переговоры с международными финансовыми организациями и партнерами по развитию по большему привлечению грантов и привлеченные средства будут направлены на поддержку отраслей национальной экономики, отечественных предпринимателей и своевременное обеспечение выполнения социальных обязательств государства". Кроме того, 3 апреля МИД Таджикистана опубликовал на своем сайте счета для добровольных пожертвований. Однако и там назначение средств описывалось достаточно обтекаемо: "санитарно-противоэпидемические меры и защита здоровья населения".



Напомним, что на сегодняшний день власти Таджикистана отрицают случаи заражения коронавирусом в республике. Никаких всеобщих карантинных мер также не принимается. Под наблюдение взяты только 7,5 тыс. граждан, недавно прибывших из-за рубежа. "В связи с тем, что в последнее время в карантинных учреждениях страны регистрируются случаи смерти пациентов с тем или иным заболеванием, к сожалению, группа паникеров приписывает их смерти коронавирусной инфекции",- заявило 13 апреля Министерство здравоохранения республики. Отсутствие коронавируса в стране подтвердила и местный представитель Всемирной организации здравоохранения Галина Перфильева.



"То, что фактов заражения не выявлено, не означает, что мы должны сидеть сложа руки,- сказал "Ъ" Имомуддин Сатторов.- Надо готовиться, чтобы это не стало неожиданностью. Ведь никакой гарантии, что болезнь не проникнет, нет. В России штаб для борьбы с коронавирусом тоже был создан заранее".

"Мало кто верит заявлениям властей Таджикистана об отсутствии в стране зафиксированных заражений,- заявил "Ъ" эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.- Таджикистан не островное государство, куда трудно попасть. Напротив, эта страна тесно связана с соседями, обстановка у которых весьма неблагополучная: это Киргизия, Узбекистан и Афганистан. Но самое главное - тысячи таджиков в эти месяцы возвращались из России". Скрывать правду, по мнению господина Дубнова, таджикские власти заинтересованы из-за запланированных на осень президентских выборов:



Неважно, кто будет выдвинут - сам президент Рахмон или его сын Рустам, глава государства полагает, что признание проникновения коронавируса в республику подорвет его рейтинги. В противном же случае он предстанет спасителем, который сумел уберечь страну от глобальной угрозы".

"Достаточно неубедительными" заявления Душанбе назвал и таджикский политолог Парвиз Муллоджанов. При этом он предположил, что причины замалчивания могут быть не только политическими, но и экономическими. "Таджикские власти резонно опасаются, что введение карантина просто похоронит местный малый и средний бизнес, который и так находится далеко не в лучшем состоянии,- сказал эксперт "Ъ".- А ведь из-за того, что крупные монополии пользуются налоговыми льготами, именно на среднем бизнесе держится бюджет страны". Господин Муллоджанов напомнил, что после сообщения о закрытии границ народ стал массово скупать продукты, а правительство стремится избежать дефицита на рынке.



"Видимо, логика правительственных аналитиков следующая: более 70% населения страны составляет молодежь, для которой пандемия пройдет относительно безболезненно. На этом фоне рост смертности среди старшего поколения будет не так заметен,- предположил господин Муллоджанов.- А в перспективе можно будет надеяться на формирование коллективного иммунитета. Но если в Швеции, где выбрали похожий путь, упор делается на максимальную гласность и сознательность граждан, в Таджикистане никаких мер предосторожности нет вовсе, а информация от властей не вызывает доверия".

Кирилл Кривошеев

№69 от 16.04.2020