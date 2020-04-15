СумКердык. УзбЦентробанк дважды за три дня девальвировал нацвалюту

10:37 16.04.2020

Центральный банк Узбекистана дважды за три дня девальвировал нацвалюту



Центральный банк (ЦБ) Узбекистана девальвировал национальную валюту, сум, по отношению к доллару и евро дважды за последние три дня.

15 апреля банк сообщил, что c 16 апреля доллар будет стоить 10 121 сум, что на 428 сумов дороже, чем курс на 14 апреля. Центробанк также добавил, что курс по отношению к евро составит 11 111,8 сума, что почти на пять процентов меньше его предыдущей стоимости, зарегистрированной на 14 апреля.

Еще 13 апреля наблюдалось ослабление нацвалюты на 103,2 сума (1 доллар США составлял 9 693,3 сума), что удивило аналитиков, которые утверждают, что курс обычно фиксируется ЦБ как минимум одну неделю.

Ранее Центробанк заявлял о том, что вероятность девальвации узбекского сума мала, сообщает Узбекская редакция Азаттыка - Радио Озодлик.

Узбекистан закрыл на карантин все регионы и некоторые крупные города с целью сдержать распространение коронавируса. Данные меры сильно ударили по экономике. Всемирный банк прогнозирует "резкое" замедление роста экономики для Узбекистана - всего 1,6 процента в 2020 году.

Число зараженных коронавирусом в стране достигло 1 275. По данным министерства здравоохранения Узбекистана на 15 апреля, выздоровели 107 человек, скончались четверо.