КазДемпартия "Ак жол" возмущена предстоящим возвращением Казахстана в родную Поднебесную гавань

10:45 16.04.2020

Демпартия "Ак жол" поддержала ноту МИД РК по поводу публикаций в китайских СМИ, а также направила соответствующие обращения руководству ЦК Компартии Китая и послу КНР в Казахстане

"Демократическая партия Казахстана "Ак жол" выражает свое возмущение по поводу недавних провокационных публикаций в китайских СМИ и присоединяется к соответствующей ноте Министерства иностранных дел Республики Казахстан"



15 апреля 2020 года, пресс-служба Демократической партии Казахстана "Ак жол"



Демпартия "Ак жол" поддержала ноту МИД РК по поводу публикаций в китайских СМИ, а также направила сегодня соответствующие обращения руководству ЦК Компартии Китая и послу КНР в Казахстане.

"Демократическая партия Казахстана "Ак жол" выражает свое возмущение по поводу недавних провокационных публикаций в китайских СМИ и присоединяется к соответствующей ноте Министерства иностранных дел Республики Казахстан", – говорится в официальном письме на имя Заведующего Международным отделом ЦК КПК Сун Тао и Посла КНР в Казахстане Чжан Сяо.



Как сообщают открытые источники, в соседней стране наблюдается рост публикаций, выражающих претензии на территорию Республики Казахстан и ее Независимость. Так, 28 марта т.г. в популярной китайской соцсети WeChat была размещена статья "Когда Казахстан вернется в состав Китая"; 8 апреля на сайте крупнейшей китайской интернет-платформы www.sohu.com размещен материал "Почему Казахстан стремится вернуться в Китай".



"Мы считаем недопустимыми подобные измышления.

Смею заверить, что Независимость и национальная государственность Республики Казахстан являются высшей ценностью для Демократической партии "Ак жол" и миллионов граждан нашей страны.

Считаем, что высказывания, подобные указанным публикациям, наносят огромный вред отношениям добрососедства и доверия между нашими народами", – отмечается в обращении Азата Перуашева.

В "Ак жоле" уверены, что задачей государств и политических партий обеих стран напротив, является развитие равноправного диалога и сотрудничества, с уважением к национальным интересам друг друга.