Между вирусом и коллапсом. Путин, грабли и печенеги.., - М.Калашников

10:52 16.04.2020

Между вирусом и коллапсом

А печенеги причем? Власть налетела на свои же некомпетентность и жадность



Калашников Максим

14 апреля 2020



Объявив борьбу с распространением COVID-19, верховная власть РФ решила выехать на горбу работодателей. Не объявляя положенных режимов ЧС и карантина, просто распустила людей по домам на непонятную самоизоляцию. А вы, предприятия, просто платите зарплату. Власть решила не открывать казенную кубышку, как сделали в США или странах Евросоюза. И столкнулась с угрозой обвала экономики, как СССР в 1989-1991 годах. С перспективой массового банкротства малого и среднего бизнеса, с диким всплеском безработицы и остановкой промышленности.

Теперь она пытается сохранить лицо. Но финансовую копилку все-таки придется распечатать. Перед лицом возможного коллапса. Иначе треснет не бюджет, как заявил мэр Москвы С.Собянин (не забывающий тратить миллиарды на перекладку уличной плитки) – треснет сама Российская Федерация. Если из-за этого развалится страна, то не помогут никакие гиперзвуковые ракеты. И оборонная промышленность рухнет.

Глупость или преступление?

Если в РФ предприятия вынуждены сами платить получки работникам, вынужденным сидеть по домам, то в той же Германии им платит государство: 60% от зарплаты бездетным семьям, 67% - детным. Причем за счет казны, потому что предприятия отчисляли государству и страховые взносы, и налоги. Кое-что платят карантинным сидельцам и компании, доводя их ежемесячные доходы до 80% от доэпидемического уровня. Государство в Германии понимает, что обрушение малого и среднего бизнеса (48% в ВВП Евросоюза) и гибель промышленности – это конец и стране, и цивилизации. Примерно то же самое мы видим и в Италии.



В РФ нет ничего подобного. Даже учитывая разный размер бюджета на душу населения. Зато есть власть (скажем, в лице Собянина): предприятия - содержите людей за свой счет, бюджет - не про вас. Продовольственные талоны не могут ввести уже 5 лет. (Даются нуждающимся под приобретение продовольствия отечественного производства, затем гасятся государством. То есть, адресно поддерживаются и малоимущие, и отечественный производитель, наращивается сбыт русской продукции).

7 апреля представители всех деловых объединений РФ (Торгово-промышленной палаты, РСПП, "ОПОРы" и "Деловой России" обратились к высшей власти. Смысл: ваши отсрочки по выплате налогов и полугодовые беспроцентные кредиты, даже снижение вдвое выплат в социальные фонды, даже послабления по арендной плате и возможность не платить за услуги ЖКХ не помогут! Ибо даже потом налоги платить будет нечем: нет сбыта, нет выручки. Предприятия станут лопаться, выкидывая на улицу миллионы новых безработных, которые и без гроша остались, и еще в долгах у банков. Нужны налоговые каникулы (а не отсрочки!) и прямые вливания из казны. Обширные госзаказы – в том числе. Министр промышленности Денис Мантуров предложил государству компенсировать 80% затрат на зарплаты персоналу. Его предложения правительство не приняло.

Мы же заметим, что продление непонятной "самоизоляции" с государством, как бы умывшим руки, чревато бедой 90-х – кризисом неплатежей. Люди, лишенные денег и предприятия, оставшиеся без выручки, не оплачивают услуги управляющих компаний ЖКХ. А те не платят за электричество, газ, тепло, воду. Цепочки неплатежей, взрывающих остальные отрасли и доходы бюджета, тянутся дальше. Остановившиеся предприятия не платят поставщикам, а те – не могут заплатить своим контрагентам. Раз-два – и без ядерного удара страна разрушается.

Речь зашла о том, что на борьбу с экономическими последствиями государство должно потратить не менее двух процентов ВВП. Таковой в 2019 г. – 110 триллионов целковых. То есть, нужно немедленно выложить 2,2 трлн.

Опять – полумеры



Но ожидания бизнеса не оправдались. Заявление В.Путина 8 апреля было выдержано в прежнем духе паллиатива: отсрочки да отсрочки. Доплаты медикам и страховые гарантии им на уровне военных. И еще:

Для малого и среднего бизнеса введут отсрочку на полгода для уплаты страховых взносов.

Правительство и ЦБ подготовят в течение 5 дней дополнительную программу поддержки бизнеса.

Власти выплатят потерявшим работу по три максимальных пособия по безработице, которое сейчас составляет 12 130 руб.



На все пострадавшие предприятия МСП (малого и среднего предпринимательства) распространят отсрочку уплаты в страховые фонды на шесть месяцев.

Правительство должно снова рассмотреть вопрос расширения поддержки тем, у кого есть потребительские кредиты и ипотека.

В ближайшие три месяца власти будут дополнительно выплачивать еще по 3000 руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка тем семьям, в которых родители остались без работы.

Пособие по безработице будут оформлять дистанционно. Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, в апреле, мае и июне будут выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке - 12 130 руб.

Тем самым Кремль гарантировал тяжелый социально-экономический кризис в РФ. Неужели денег у страны нет? Есть!



Деньги есть, но вы все равно держитесь

Положение прокомментировал нам научный руководитель Института проблем глобализации (ИПРОГ), доктор экономических наук Михаил Делягин:

- Коронавирусная истерия скрывает и обосновывает назревший в силу выработки капитализмом своих ресурсов срыв мира в Глобальную депрессию: распад единых рынков, обособление макрорегионов, переход от управления коллективами к управлению разрозненными индивидами через социальные платформы. Лидеры всего мира, сформировавшиеся как политики в рамках либеральной парадигмы, не готовы осознавать реалии и потребности нового, посткапиталистического и, вероятно, постфинансового мира.

Однако если лидеры капиталистических стран и Китая ощупью, инстинктивно реагируют хотя бы на наиболее очевидные требования новой реальности, руководство России продолжает в целом игнорировать ее, реализуя старые, либеральные догмы. Это тем более удивительно, что президент Путин несколько раз указывал на контуры и требования нового мира, - в частности, указав на угрозу утраты технологий в 2018 году и на необходимость создания самодостаточной экономики в январе 2020.

Однако реальная политика по-прежнему кардинально расходится с объективной потребностью времени. А ведь Россия - едва ли не единственная страна мира, резервы которой позволяют практически безболезненно сначала поддержать общество, а затем обеспечить комплексную модернизацию экономики, превратив Глобальную депрессию в эру национального прогресса и процветания! Так, неиспользуемые остатки средств бюджета на 1 марта превысили 14,4 трлн.руб., а международные резервы на 13 марта - 580 млрд. долларов…

Вместо направления этих колоссальных средств на адекватную поддержку экономики и общества (к чему призвал даже министр промышленности и торговли Д.Мантуров) с ограничением финансовых спекуляций, власти предпочитают бессмысленно кормить международными резервами валютных спекулянтов (темпом 30 млрд.долл. в неделю) и расточать их в запутанных аферах вроде передачи государственного Сбербанка от Банка России к правительству, в рамках которой Банку России уже передано 1,5 трлн.руб. из бюджета. Мысль о том, что эти средства можно направить на нужды страны, похоже, просто не пришла в голову никому ни в правительстве, ни в Банке России, ни в окружении президента…

США и РФ: нелестное сравнение

А в Соединенных Штатах "клоун" Дональд Трамп проводит через Конгресс CARES Act. "Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act" - Закон-Акт о помощи при коронавирусе, об экономической помощи и экономической безопасности. "Бестолковый" Конгресс и администрация Трампа оперативно разработали и приняли огромный документ. Ничего подобного не смогли сделать ни огромная администрация президента РФ (она всю Старую площадь занимает, бывший аппарат ЦК КПСС), ни Госдума, где контрольное большинство – у "Единой России", послушных воле власти.

Оставим в стороне размер помощи в 2 триллиона долларов, все-таки экономически РФ – примерно 10% от Америки. Это вам не СССР, в самом деле. Поглядим на структурные моменты – куда "тупые пиндосы" спешно вкачивают государственные средства. А не разоряют предприятия. Каждый налогоплательщик-частное лицо, если платил налоги, получает налоговый вычет на от шестисот до 1200 долларов, по 500 долларов – на ребенка. (https://www.investopedia.com/coronavirus-aid-relief-and-economic-securit...). Заметим: не отсрочку дают – а списание. И еще такие же выдачи денег из казны – если годовой доход взрослого не превышает 75 тысяч долларов и он, опять таки, платил налоги.

Малый бизнес получает через давно существующую Администрацию поддержки малого бизнеса (SBA, создана президентом Эйзенхауэром в 1953 г.) 349,4 миллиарда безвозвратных займов (forgivable loans). На них могут претендовать не только компании с числом работников менее пятисот, но и неприбыльные организации, частные и общественные!

CARES Act довольно четко определяет перечень отраслей, несущих потери – и размеры государственной помощи им в полтриллиона долларов.

Пассажирские авиалинии – 50 млрд. долларов.

Грузовые авиалинии – 8 млрд.

Бизнес, критически важный для национальной безопасности – 17 млрд.

Другие виды бизнеса, штаты и муниципалитеты – 425 миллиардов.

Здравоохранение получает около 100 млрд. долларов, правительство ассигнует гранты на 1,32 млрд. долларов тем, кто разрабатывает быстрые тест-системы для определения зараженных.

Отметим, что стоимость кредитов в США опустилась почти до нуля, а в РФ учетная ставка ЦБ РФ – 6%. Разницу чуете? ФРС США (по закону 1977 года отвечающая не только за стабильность национальной валюты, но и за увеличение числа рабочих мест) тоже вкачивает деньги в спасение экономики еще триллионы долларов. В виде доступных кредитов. ЦБ РФ отвечает только за инфляцию, на рабочие места ему наплевать (такой задачи ему законом не поставлено) и душит все процентами.

Увы, РФ покатилась к подобию 1989-1991 гг. в СССР. Выбор между вирусом и коллапсом власти придется делать в самое ближайшее время. Кубышку пора распечатывать!