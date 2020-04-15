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Атаки на мусульман. "Коронаджихад" в Индии, - Yeni Safak
12:25 16.04.2020

Yeni Safak, Турция

Коронавирус не только опасен для здоровья людей, но и углубляет противоречия в обществе, усиливает расистские настроение. Так произошло в Индии, если верить собеседнику "Ени шафак", который пожелал остаться неизвестным. По его словам, мусульманам в его стране объявлен "коронаджихад": их сажают в тюрьму и подвергают пыткам.
Атаки на мусульман под предлогом коронавируса: нападают, говоря "коронаджихад", при положительных тестах сажают в тюрьму и подвергают пыткам (Yeni Şafak, Турция)

Хатидже Сака (Hatice Saka)

В Индии происходит все больше нападок на мусульман расистского характера. Собеседник, проживающий в Нью-Дели, рассказывает, что, после того как у некоторых членов "Таблиги Джамаат" (запрещена в РФ - прим. ред.), прибывших из Индонезии, тесты на коронавирус оказались положительными, всех, кто с ними контактировал, посадили в тюрьму, подвергли пыткам.
Во время стремительного распространения эпидемии коронавируса нового типа (COVID-19) в Индии "козлами отпущения" были выбраны мусульмане. 28-летний молодой человек арабского происхождения, проживающий в Нью-Дели, рассказал "Ени шафак" о том, как мусульмане в Индии стали мишенью. Давление на мусульман не ново, но в период карантина ситуация стала еще сложнее, отметил собеседник газеты. Он обрисовал картину опасных масштабов, которых достигла в Индии дискриминация в отношении мусульман: "За прошедшие недели подожгли мечеть безо всякой на то причины. Тем не менее в Нью-Дели это оправдали тем, что у некоторых членов „Таблиги Джамаат", прибывших из Индонезии, оказались положительные тесты на коронавирус. Всех, кто с ними контактировал, посадили в тюрьму и подвергли пыткам. Сказали, что коронавирус в страну завезли мусульмане. Однако в это время многие люди, в том числе и мусульмане, проводили свои ежегодные собрания. Запретов еще не было".
Нападают с пометкой "коронаджихад"

Жизнь всех проживающих в стране мусульман все время находится в опасности, подчеркивает собеседник. "Если ваш сосед-индус, которому вы не нравитесь, обращается к властям и говорит, что вы являетесь носителем коронавируса, вам конец, - продолжает он. - Вас сразу сажают в тюрьму, не делая теста. Вас ни о чем не спрашивают. С вами обращаются бесчеловечно. Вы не можете найти никого, кто бы защитил ваши права".
В соцсетях развернута кампания разжигания ненависти в отношении мусульман под хэштегом "коронаджихад", в рамках которой транслируется такая риторика, как "очистите Индию от мусульман", "мусульмане - носители COVID-19". "Под этим хэштегом на мусульман за одну ночь была возложена ответственность за распространение коронавируса в стране, - рассказывает мужчина - Через тысячи аккаунтов распространяются посты, содержащие жестокие оскорбления ислама. Правительство и бровью не ведет. Но аккаунт мусульманина, который хочет сказать правду, даже скрытый, находят, и проводят задержание. Они не хотят, чтобы мир знал, что они делают".

Моей сестре сказали снять платок
По словам все того же собеседника, пожелавшего остаться неизвестным, индийские националисты желают полностью зачистить страну от мусульман: "Доза ненависти растет день ото дня. Эта ненависть была и раньше, но сейчас особенно у бедных мусульман практически нет шансов на выживание. На всех собеседованиях при приеме на работу, на которые ходила моя сестра после окончания обучения, ее просили снять платок. Более того, утверждали, что нужно посещать общепринятые церемонии поклонения".
В СМИ транслируются фальшивые видеоролики
Трансляция на проправительственных телеканалах поддельных кадров, на которых мусульмане якобы умышленно плюют на людей, чтобы распространить эпидемию, привела к постепенному росту ненависти. Когда выяснилось, что эти истории ненастоящие, это не изменило ситуацию. То, что после индуистского ритуала в штате Мадхья-Прадеш 20 марта, в котором приняли участие 1,2 тысячи человек, более 25 тысяч человек были помещены в карантин, даже не приняли во внимание. В соцсетях продолжают звучать обвинения в отношении мусульман, которые, как утверждается, способствуют распространению коронавируса и несут ответственность за 60% случаев заражения в стране.

Оригинал публикации: Korona bahanesiyle Müslümanlara saldırı: "Coronajihad" diyerek saldırıp, testleri pozitif olanları hapse atıp işkence ediyorlar
Опубликовано 15/04/2020

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587029100
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