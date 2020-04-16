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Европа идет к социализму? - Е.Пустовойтова
14:05 16.04.2020

Елена ПУСТОВОЙТОВА | 16.04.2020

Надежды на "европейскую семью" рухнули
На прошлой неделе уволился со своего поста специалист по нанотехнологиям в медицине, президент Европейского исследовательского совета ЕС (ERC) Моуро Феррари. Он проработал в Брюсселе всего три месяца. "Я потерял веру в систему в целом", – признался он журналистам перед тем, как хлопнуть дверью.

За событием в жизни одного человека потянулся шлейф полемики и публикаций, выходящих за рамки частного случая. О какой "системе" говорит Феррари? Европейский центральный банк ЕЦБ) влил 750 миллиардов евро в компенсацию государственных долгов в еврозоне, выделил частным банкам 120 миллиардов евро, на 20 миллиардов скупил долги частных компаний, еще 37 миллиардов добавил на поддержку здравоохранения, бизнеса и работников.
На поддержку исследований ERC, который возглавил с начала 2020 года Моуро Феррари, Евросоюз направил около 100 миллионов евро. То есть на "войну" против COVID-19, убивающего тысячи и оставляющего миллионы без работы, ученые получили 0,1 процента от сумм, выделяемых на поддержание существующей экономической системы.

Агентство Euronews сообщает: в странах ЕС ужесточаются меры по борьбе с распространением инфекции; в Испании полиция следит, чтобы люди не отправлялись на выходные за город; на улицы Лондона вышли усиленные наряды полиции, чтобы не допускать скоплений людей; во всех городах Италии полицейские патрулируют улицы, а в Венеции также и каналы; в Португалии закрыты все аэропорты.

И кого конкретно "защищает" евробюрократия выделенными миллиардами? К примеру, французский страховой рынок – от убытков. Евросоюз отпустил на это 10 миллиардов евро. "Это добавит ликвидности французским компаниям и поможет им продолжать свою коммерческую активность в эти трудные времена", – говорит исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер. Это позволит торговцам поставлять товары и услуги, покрывая риск возможных неплатежей.
Перечень принимаемых Евросоюзом экономических мер можно и удлинить, но все они (или почти все) направлены на поддержку оборота капитала. "В эти трудные времена" в первую очередь не должны страдать прибыли крупного бизнеса. Главный уязвимый при эпидемии "объект" – европеец – несколько в стороне: один на один с вирусно-экономическим кризисом.

Европейская система обнаруживает фундаментальную слабость – и не только в глазах бездомных; как пишет The Economist, "в нескольких городах Франции… на людей накладывают штрафы за то, что они не сидят по домам, которых у них просто нет". Да что там Франция! 9 апреля более 6 тысяч автомобилей выстроились в очередь за бесплатными продуктами в Сан-Антонио, штат Техас. Больше 5 тысяч человек ждали "бесплатной похлебки" в Инглвуде, штат Калифорния. В 5,5 раза выросло число нуждающихся в продуктах в Питтсбурге, штат Пенсильвания, сообщает World Socialist Web Site.

Такую картину можно наблюдать в эти дни во многих штатах самой богатой страны мира. 17 миллионов рабочих потеряли работу только в последние три недели. Вашингтон обещает 4 месяца добавлять к пособиям по безработице по 600 долларов в неделю, "тогда как триллионы долларов уже переданы банкам и крупнейшим корпорациям – безо всякой необходимости ожидания в очереди". И даже если обещанная единовременная помощь в 1200 долларов от федерального правительства упадет в кошелек каждого американца, ее не хватит даже на то, чтобы оплатить аренду жилья.
Однако вернемся в Европу. В Германии ломают голову над тем, на самом ли деле "авторитарные страны, готовые принимать жесткие ограничительные меры в сжатые сроки, справляются с эпидемиями вроде коронавируса более успешно и совместимы ли жесткие запреты с демократией?" Что ж, есть и такой вопрос. Однако не важнее ли сейчас другое: возможно ли вообще управлять кризисами, не меняя господствующей (капиталистической) системы экономических отношений? В эти месяцы Китай показал всему миру преимущества модели экономических отношений, контролируемых государством, и, кажется, решает задачу, которая пока не по силам ни Европейскому союзу, ни Соединенным Штатам. Китай – это не социализм, это всего лишь государственный капитализм, официально именуемый "социализмом с китайской спецификой", но не дорога ли это к Европе будущего? И не ее ли рельсы прокладывает "Новый шелковый путь"?
"Отставка Феррари предъявляет неопровержимое обвинение в политическом и, можно добавить, моральном банкротстве европейского капитализма", – пишет World Socialist Web Site. "Я был чрезвычайно разочарован, – говорит Феррари, – ответом Европы на угрозы COVID-19... полным отсутствием координации политики в области здравоохранения стран ЕС, постоянной оппозицией инициативам финансовой поддержки, повсеместным односторонним перекрытием границ и ограничением совместных инициатив ученых".

"Пожалуйста, простите меня", – написал Моуро Феррари в своем заявлении об отставке. Он просит прощения за преувеличенные, неоправдавшиеся надежды на "европейскую солидарность" и "европейскую семью".
Разные силы современного мира беспокоятся в эти дни о разном. Один из ведущих поставщиков финансовой информации для участников финансовых рынков агентство Bloomberg опасается, например, что, если Европа не осуществит "полную программу модернизации правительства" (интересно, что это такое по Майклу Блумбергу?), "центр глобальной гравитации продолжит сдвигаться дальше на Восток". А, собственно, что Блумберг может противопоставить такому сдвигу?

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587035100
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