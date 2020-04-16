ПостКоронаВирусный мир будет Желтым и Поднебесным, - А.Крылов

16:50 16.04.2020

К кому Россия выйдет из карантина

Александр Крылов о том, как изменится Китай после коронавируса



Экономики многих стран с трудом справляются с последствиями COVID-19 - закрытием границ, проблемами с цепочками поставок, перебоями с китайским экспортом, падением рынков акций, самоизоляцией и огромным количеством негативных новостей, в которых не все успевают разобраться. Тем временем Китай, первым столкнувшийся с этими проблемами, первым же и выходит из экономической паузы. Почти полтора миллиарда людей возобновили работу - по данным официальной статистики, работа абсолютного большинства производств в Китае вернулась к нормальному режиму. О том, как меняется один из крупнейших торговых партнеров РФ, в колонке для "Ъ" рассказывает Александр Крылов, партнер и руководитель департамента "Россия и СНГ" пекинского офиса Deloitte, с 2014 года отвечающий за работу по совместным российско-китайским проектам.



В Китае вылечено 90% зараженных с начала эпидемии, в больницах находится менее 3 тыс. пациентов, а практически все новые случаи заражения за последние две-три недели зарегистрированы у прибывших из-за рубежа. Страна уже открывает школы в наименее населенных провинциях, а также вводит дифференцированные планы по возобновлению занятий в университетах в зависимости от местной эпидемиологической ситуации. Вступительные экзамены в вузы на данный момент сдвинуты только на месяц. Китай не вводил повсеместные выходные. Практически все офисные сотрудники работали из дома, а школы и институты ввели онлайн-обучение.



При этом, по данным Статистического отдела ООН за 2018 год, в Китае сосредоточено около 28% всего мирового производства (без учета подконтрольных КНР производств, организованных в последние годы в Юго-Восточной Азии - во Вьетнаме, Малайзии, Индонезии).



В Китае находится от 40% до 90% мирового производства целого ряда отраслей - от судостроения до производства цемента, от обуви до мобильных телефонов, от солнечных батарей до компьютеров. В списке десяти крупнейших компаний Fortune Global 500 три - из Китая, а среди крупнейших десяти банков мира пять - китайские.



В целом же в Fortune Global 500 китайских компаний больше, чем какой-либо другой страны,- 129. Китай - первая экономика мира при пересчете ВВП по паритету покупательной способности еще с 2014 года, но пока еще вторая по номинальным показателям. И хотя Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП Китая до 2,3% при базовом сценарии, в текущей общемировой ситуации это достаточно высокий показатель. Очевидно, что до конца года будет еще много корректировок предварительных прогнозов, но даже в наихудшем сценарии рост ВВП будет околонулевым.



По итогам января-февраля объем промышленного производства снизился на 13,5%, однако эта цифра не учитывает сдвига китайского Нового года в 2020 году с февраля на январь: большинство граждан КНР не работали во второй половине января, а в феврале уже вся страна сидела на карантине (в зависимости от региона он длился 5–7 недель). На выходе же из вынужденной паузы показатели значительно улучшились: так, индекс PMI вырос до 52 пунктов вместо ожидаемых 45. Страна уже успела воспользоваться низкой ценой на энергоносители и в марте увеличила их закупки у РФ и США. С 1 апреля возобновлена работа экспортного магистрального трубопровода "Сила Сибири", хотя ослабление рубля, замедление обеих экономик и постепенное восстановление цепочек поставок, несомненно, значительно повлияют на объем товарооборота с Китаем в 2020 году.



По моим собственным оценкам, в Пекине уже открыто более 60–70% мест общественного питания и различных бытовых служб. Пекинские гостиницы заполнены иностранцами и китайскими гражданами, вернувшимися на родину в последние недели. Они обязаны проходить 14-дневный карантин до того, как смогут вернуться к себе домой или отправиться в гости к родственникам. По-прежнему закрыто только несколько пятизвездных отелей. Как заявил замглавы Управления гражданской авиации КНР Люй Эрсюэ, аэропорты Китая не планируют принимать более 134 международных рейсов в неделю. 26 марта ведомство предписало авиакомпаниям осуществлять полеты в Китай только в один город и не более одного рейса в неделю.



Такие меры должны отрегулировать поток граждан, которые хотят вернуться в Китай: многие из них сейчас считают эту страну наиболее безопасным местом.



Здесь уже накоплен опыт работы с COVID-19.



С середины февраля по середину марта онлайн-торговля за месяц выросла на 30%, притом что армия китайских "квайди" (в основном это доставка на мотоциклах и трициклах), которые доставляют продукты, готовые блюда и прочие товары, практически не останавливалась на протяжении всей зимы (за исключением Уханя и ряда наиболее неблагополучных регионов) - это десятки миллионов доставок в день. По некоторым оценкам, возобновление бизнеса в целом могло достичь 70% к концу первого квартала, а по данным Государственного совета КНР, средние и крупные компании (так называемого общенационального масштаба) сообщили о возобновлении работы на 98%. По официальным данным, на свои рабочие места вернулись 90% служащих этих предприятий.



31 декабря КНР объявила о введении ряда мер по поддержке предприятий всех уровней, а также по стимулированию инвестиций, при этом не расходуя на это триллионы долларов, как другие крупнейшие экономики.



- Госсовет КНР решил увеличить ежегодную квоту эмиссии целевых облигаций госзайма для местных правительств - по некоторым прогнозам, она в этом году может составить около $500 млрд. Это должно ускорить реализацию инфраструктурных проектов, что поможет крупным госкомпаниям, а также их поставщикам и подрядчикам на всех уровнях.

- Принято решение расширить деятельность по рефинансированию займов для предотвращения банкротств малых и средних предприятий.

- Микропредприятиям предоставляется отсрочка по выплатам до 30 июня.

- Продлена политика субсидирования производства автомобилей на новых источниках энергии.

- Также государство снижает налоговую нагрузку, предоставляет отсрочку налоговых платежей, на месяц сдвинуты сроки подачи деклараций.



Китай уже является главным мировым производителем, в какой-то мере - новым финансовым центром, а также одним из главных в международном масштабе мест принятия решений. Если мир погрузился в рецессию, то надежда будет в первую очередь на полноценную реальную экономику Китая. Мир перевернулся, и можно много размышлять на эту тему, но ряд компаний уже активно действует. Так, американские инвестбанки уже работают над получением контрольной доли в китайских СП, где ранее они не могли иметь даже 51%, в связи с изменившимися положениями китайского законодательства. Пока полмира погружено в спячку, Китай уже работает. Для российских же компаний сейчас наступает время, когда в режиме самоизоляции можно продумать стратегию работы с Китаем и выхода на полуторамиллиардный потребительский рынок.