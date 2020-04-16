Умер кыргызстанский академик-педагог Исак Бекбоев

17:11 16.04.2020

Ушел из жизни Народный учитель Кыргызстана Исак Бекбоев



На 91-м году ушел из жизни Народный учитель КР, профессор Исак Бекбоев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



На 91-м году ушел из жизни Народный учитель Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии Кыргызской Республики по науке и технике, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики, академик Кыргызской академии образования, академик Международной Академии педагогических и социальных наук (г.Москва), доктор педагогических наук, профессор Исак Бекбоевич Бекбоев.



Исак Бекбоевич Бекбоев родился в селе Кара-Суу Ат-Башинского района Нарынской области 10 января 1930 года. В 1948 году, окончив школу с медалью в селе Джаны-Алыш Кеминского района, поступил на физико-математический факультет Киргизского педагогического института.



Трудовой путь И. Бекбоев начинает в 1952 году школьным учителем математики. Затем в Киргизском научно-исследовательском институте работает сначала младшим, затем старшим научным сотрудником, заведующим сектором физики и математики, заместителем директора по научной работе. Почти девять лет Бекбоев работает в Кыргызском государственном университете деканом факультета повышения квалификации директоров средних школ и проректором по учебно-воспитательной работе. С 1984 года И. Бекбоев возглавляет Киргизский НИИ педагогики, с 1992 года–директор Киргизского института образования (КИО), а с 2003 года - директор Центра образования и науки Кыргызской академии образования.



И. Бекбоев прошел достойный путь настоящего педагога, ученого. Он внес большой вклад в развитие педагогической науки в Кыргызской Республике. Является основателем кыргызской школы ученых-исследователей методики преподавания математики, подготовил 23 кандидата и 7 докторов педагогических наук.



Труды ученого стали настольными пособиями для педагогов Кыргызстана. Впервые в истории Кыргызстана профессором



И. Бекбоевым и его учениками были созданы оригинальные учебники по математике для 1-11 классов кыргызской школы, которые в 2002 году были удостоены Государственной премии Кыргызской Республики по науке и технике. Профессор И. Б. Бекбоев является автором более 200 публикаций, в том числе 11 монографий, 11 учебников для Кыргызстана, 47 учебных и учебно-методических пособий. Все его труды отличаются высокой актуальностью, фундаментальной обоснованностью, поисками оптимальных решений крупных педагогических проблем, практической направленностью.



И. Бекбоев награжден Орденом "Знак Почета" (1971), медалью "Даңк" (2009), орденом "Манас" 3 степени. За заслуги перед государством ему присвоено звание Заслуженного учителя Кыргызской Республики (1983), звание "Народного учителя Кыргызской Республики (2005).



В памяти современников И. Бекбоев навсегда останется выдающимся педагогом, ученым и общественным деятелем. Его жизненный путь стал ярким примером профессионализма и творчества.



С глубокой скорбью выражаем свои соболезнования его родным и близким.

С. Жээнбеков, Д. Жумабеков, М. Абылгазиев, И. Омуркулов, К. Молдобекова, А. Исмаилова, Д. Эсеналиев, К. Исаков, Н. Ишекеев, Т. Садыков, М. Жуматаев, Ш. Жоробекова, А. Эркебаев, С. Мусаев, К. Садыков, М. Базаркулов, А. Какеев, Т. Койчуев, У. Асанов, О. Тогузаков, А. Жайнаков, К. Осмонбетов, А. Борубаев, А. Токтомаметов, А. Мамытов, С. Байгазиев, А. Намазалиев, Э. Алымкулов.