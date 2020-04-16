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Миллиардное хищение в аэропорту Нур-Султана: расследование завершено
17:13 16.04.2020

Мейирим Смайыл
корреспондент-редактор

Главного бухгалтера аэропорта Нур-Султана обвиняют в хищении 1,7 миллиарда тенге и попытке дать взятку сотрудникам Антикоррупционной службы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Завершено расследование в отношении главного бухгалтера АО "Международный аэропорт "Астана" по двум совершенным преступлениям. Первое - по факту дачи взятки должностным лицам Антикоррупционной службы Нур-Султана в размере 16 миллионов тенге за непроведение проверки финансово-хозяйственной деятельности. Второе - по факту хищения денежных средств аэропорта в сумме 1,7 миллиарда тенге путем перечисления на расчетный счет более 30 компаний без фактически выполненных работ", - сообщил на брифинге руководитель аппарата Агентства по противодействию коррупции Куаныш Жапаков.

По его словам, по этому же делу суду предан бывший председатель правления АО "Международный аэропорт "Астана", действия которого квалифицированы как халатность.

С апреля 2019 года Антикоррупционная служба расследует многолетние хищения в воздушной гавани Нур-Султана. Ранее речь шла о хищении 1,3 миллиарда тенге. Основной подозреваемой по этому делу проходит бывший главный бухгалтер АО "Международный аэропорт "Астана" Алия Бабашева. В мае 2019 года стало известно, что она, по данным обвинения, перечислила похищенные деньги на расчетные счета 23 фирм, занимающихся выпиской фиктивных счетов-фактур по несуществующим договорам и работам.

После того как Антикоррупционная служба потребовала принять меры к руководству воздушной гавани, своей должности лишился заместитель председателя правления Жаксылык Минжасов. С ним расторгли трудовой договор и выплатили ему компенсацию.

Источник - Tengrinews.kz
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