Сплошное кровосмешение. Трагическая любовь тайского короля Рамы V

17:17 16.04.2020

Трагичная любовь тайского короля



Принцесса Сунандха Кумариратана родилась 10 ноября 1860 года и была дочерью короля Сиама Рамы IV (Монгкута) и одной из его жен принцессы Пиямавади. У сиамских королей обычно были большие гаремы жен и наложниц, поэтому они, как правило, имели чуть ли не до сотни детей, о чем свидетельствует роман и фильм, снятый по нему, "Анна и король". У короля Монгкута было 82 ребенка.



Еще подростком принцессу Сунандху выдали замуж за Чулалонгкорна, который был ее родным братом по отцу. Чулалонгкорн или Рама V был также женат на двух сестрах Сунандхи, однако бытует утверждение, что Сунандху он любил больше всего.



Сегодня прогрессивного короля Раму V помнят за многие его реформы, которые помогли привести древнее королевство в современный мир и предотвратить колонизацию Сиама западными державами. Королева же Сунандха известна своей бессмысленной смертью, которой, на самом деле, нетрудно было избежать. Ей, ее дочери и нерожденному ребенку (Сунандха была беременна) установлен мраморный памятник в летнем королевском дворце Банг Па-Ин в современном Бангкоке.



В Таиланде и сегодня существуют строгие протокольные правила в отношении короля, а в то время, когда государство называлось Сиамом, они были гораздо строже. Один из законов гласил, что никогда и ни при каких обстоятельствах никто не мог прикоснуться к члену королевской семьи. Наказанием была немедленная казнь.



Король Сиама стремился сделать так, чтобы его страна не попала в руки потенциальных колонизаторов. Поэтому он ввел много реформ, которые помогли укрепить его правление и принесли немалую пользу простому народу. Король изменил налоговую систему, отменил рабство, позволил публичные выступления оппозиции и т. д. Но оставил нетронутыми некоторые старые обычаи, в том числе и о неприкосновенности членов своей семьи, что и сыграло роковую роль в случае с его супругой.



В последний день мая 1880 года беременная королева с двухлетней дочерью отправилась в летний дворец Банг Па-Ин, расположенный за пределами Бангкока. Чтобы добраться до него, надо было пересечь капризную и бурную самую большую в Сиаме реку Чаупхрая. Сильное течение совсем не редкость для Чаупхрая, вдобавок волны поднялись, казалось бы, из ниоткуда, в итоге королевское судно опрокинулось. Высокопоставленные пассажирки оказались в воде. Остальные лодки держались на плаву, свидетелей происшествия было достаточно, и королеву с дочерью могли спасти, но их охранники категорически запрещали кому-либо приблизиться к ним, ссылаясь на закон о неприкосновенности королевской семьи.



Рама V, не смотря на то, что сопровождающие Сунандху лица действовали по закону, велел заключить их в тюрьму. В безутешном горе он устроил похоронный обряд, который станет одним из самых дорогих в истории. Он распорядился забальзамировать тела дочери и нерожденного сына, усадить их на троны из золота, украсить драгоценными камнями. Только через 7 месяцев провели церемонию кремации Сунандхи, которая длилась 12 дней. И еще год после того король не мог расстаться с прахом любимой супруги. Был достроен летний дворец, куда так и не доехали королева с дочерью.



После рокового майского дня 1880 года закон, запрещающий кому-либо прикасаться к королевской особе, был отменен.