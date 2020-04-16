Сибирь в составе Золотой Орды

17:19 16.04.2020

Под угрозой опустошительных вторжений монголов население обширного региона Обского бассейна признало над собой верховенство монгольских ханов. Западная Сибирь вместе со степями Восточной Европы и северной части современного Казахстана вошла в состав огромной северо-западной провинции Монгольской империи Улуса Джучи (Золотой Орды).



В этой провинции, которая с 1266 г. стала независимым государством, правили потомки старшего сына основателя империи Чингисхана (Тэмуджина) Джучи, которого к тому моменту уже не было в живых.



Западная Сибирь и территория современного Казахстана были объединены в так называемую Синюю Орду - имеющую единое верховное управление восточную часть Джучидского Улуса.



В землях по реке Иртыш располагался имевший внутреннее самоуправление Тайбугинский (Тюменский) юрт, основанный Тайбугой - правителем, происхождение которого в разных источниках описывается по-разному, поэтому в настоящее время является неясным. Столицей Тайбугинского юрта до 1495 г. был город Чинги-Тура на территории современного города Тюмень. Тайбугинским юртом правили мурзы (сокращение от персидского "амир заде - сын эмира") - князья с широкими властными полномочиями, находившиеся в вассальной зависимости от хана Улуса Джучи.



К концу XIV в. Западная Сибирь с Тайбугинским юртом была включена в вассальные владения Шибанидов - потомков пятого сына Джучи Шибана, которые, в свою очередь, тоже были вассалами верховного хана Улуса. Кроме Западной Сибири, владения Шибанидов охватывали Южный Урал и территорию современного Казахстана.



Улус Джучи во второй половине XIV в. терзали жестокие междоусобные войны(Великая замятня) между претендовавшими на верховный ханский престол Джучидами, в которые они активно втягивали правителей вассальных владений. Именно благодаря помощи Шибанидов во главе с прежде лично претендовавшим на ханскую власть Араб-шахом на престоле Улуса-Джучи смог утвердиться, положив конец междоусобицам, хан Тохтамыш.



Вскоре, однако, Тохтамыш поссорился со своим первоначальным покровителем - могущественным правителем Средней Азии и Ирана Тимуром (Тамерланом), в ходе многочисленных завоеваний создавшим на Востоке обширную империю. Когда между Тимуром и Тохтамышем началась война, первый удар войск грозного среднеазиатского правителя пришелся именно на бывшие главной опорой джучидского хана владения Шибанидов. Воины Тимура опустошительной лавиной прошли по бескрайним степям будущего Казахстана и, разоряя все на своем пути, достигли Иртыша.



В 1395 г. во время очередного похода Тимур разгромил войско Тохтамыша на Северном Кавказе - на реке Терек, после чего захватил джучидскую столицу город Сарай-Джадид в Нижнем Поволжье. Тохтамыш бежал к верным ему Шибанидам и в 1400 г. был провозглашен ханом Тюмени, которым оставался до своей смерти в 1406 г. После смерти в 1405 г. Тимура империя того быстро распалась на независимые владения, в которых стали править потомки среднеазиатского полководца - Тимуриды, и это позволило устоять Улусу Джучи и его автономным провинциям. Поскольку Тохтамыш и Шибаниды считали правление посаженного местными сторонниками Тимура на джучидский престол хана Тимур-Кутлуга незаконным, укрепление Тохтамыша во владениях Шибанидов фактически означало провозглашение их государственной независимости.