Клан Башара Асада: как семья президента Сирии погрязла в коррупции

17:22 16.04.2020

Экономическая ситуация в Сирии существенно подорвана высоким уровнем коррупции во властных кругах. Виною всему - клан сирийского президента Башара Асада, который погряз в теневых схемах и наживается на простых гражданах арабской республики. Сам Асад и его родственники демонстрируют элементы роскоши в то время, когда страна только начинает выбираться из ужасов гражданской войны. Подробнее о коррупции в самой главной семье Сирии - в нашем материале.



Дело Махлуфа



В сентябре 2019 года разразился крупный "скандал в благородном семействе" президента Сирии Башара Асада. Британские СМИ сообщили, что Асад поместил под домашний арест своего двоюродного брата Рами Махлуфа. Причина - в неподобающем поведении его сына, 22-летнего Мохаммеда Махлуфа, который кичился богатством своей семьи.



Двоюродный племянник Асада постоянно выкладывает в своих аккаунтах в Facebook и Instagram фотографии дорогих автомобилей, виллы в Дубае, а также собственные фотографии неизменно с оголенным торсом, демонстрируя отличную физическую форму. Sunday Time сообщало, что Мохаммед Махлуф вложил 300 млн долларов США в недвижимость - при этом, по его словам деньги были получены "от других видов бизнеса".



Скандал с молодым Махлуфом и сообщения о "домашнем аресте" его отца вновь подняли тему о коррупционных схемах в рядах главного семейства Сирийской Арабской Республики. Спустя 9 лет после начала "арабской весны", где тема коррупции семьи Асада была лейтмотивом недовольства гражан, все чаще можно встретить сообщения о том, что президент Сирии и его близкие наживаются на сирийских гражданах.



"Золотая семья" из Дамаска



Клан Махлуфов связан с семьей Башара Асара по линии матери сирийского президента Аниссы Махлуф, скончавшейся в 2016 году. Уважаемое и авторитетное семейство владеет важными экономическими активами современной Сирии.



Так, Рами Махлуфу принадлежит компания Cham Holding, которая инвестирует в предприятия туристической отрасли, рестораны и недвижимость. Холдинг контролирует первую частную авиакомпанию Сирии Syrian Pearl, а также несколько частных банков страны:



Islamic Bank of Syria,

Al Baraka Bank,

International Bank of Qatar,

Cham Bank,

Bank of Jordan.



Важной сферой бизнеса Махлуфа является телекоммуникация. Рами Махлуф владеет мобильным оператором Сирии Syriatel, который является монополистом на рынке сотовой связи. В арабской республике убеждены: несмотря на амплуа "просто бизнесмена", Махлуф вмешивается в политику САР и влияет на экономический уклад жизни в стране. До начала гражданской войны двоюродный брат Асада контролировал 60% экономики страны, и не исключено, что это влияние сохранилось до сих пор.



"Махлуф пишет законы, - сообщал Huffington Post со слов одного из трейдеров в Дамаске. - Касаются ли они налогов или торговых правил. Регуляционный климат создан для его выгоды".



По официальной версии, Рами Махлуф находится сейчас под домашним арестом. Однако по неофициальным данным, бизнесмен пользуется всей полнотой свободы. Сирийцы уверены, что перед зарубежными партнерами был разыгран "спектакль с арестом", чтобы скрыть коррупционные схемы семьи Башара Асада.



Выживший



Еще один представитель клана Хафез Махлуф является роковой фигурой для всей Сирии. Он - единственный, кто выжил в автокатастрофе в Дамаске в 1994 году, унесшей жизнь главного претендента на президентское кресло Сирии - Басиля аль-Асада, старшего сына президента Сирии Хафеза Асада (1930 - 2000). В результате этой трагедии к власти впоследствии пришел слабый и лишенный политической воли Башар Асад, а Хафез Махлуф занял пост главы следственного аппарата Службы общей разведки, параллельно развивая теневой бизнес в сфере недвижимости.



В 2012 году Махлуф выжил второй раз - во время нападения боевиков на здание Службы национальной безопасности на северо-западе Дамаска. Происходящие в Сирии события вынудили бизнесмена бежать из страны, и в 2014 году появились сообщения о том, что Махлуф переехал в Белоруссию и продолжил свой бизнес уже на постсоветском пространстве.



В ноябре 2019 года газета Financial Times сообщила, что в разные годы Хафез Махлуф купил не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории "Москва-Сити, 18 из них - в комплексе "Город столиц", еще один - в башне "Федерация". Согласно данным антикоррупционной неправительственной организации Global Witness, сумма сделок оценивается в 40 млн долларов. Частью апартаментов владеет сам Хафез Махлуф, остальные были переданы другим членам семьи. Для сделок в основном использовались офшорные компании, на которые и была официально записана недвижимость.



Военачальник и контрабандист



Любопытно другое - в мае 2011 года Евросоюз ввел санкции против Хафеза Махлуфа, заявив, что он близок к еще одному представителю семейства президента Сирии - генералу Махеру Асаду, сирийскому военачальнику и командиру 4-й механизированной дивизии Республиканской Гвардии. Средний сын старого президента Хафеза Асада, Махер на публике считается исключительно военным деятелем. Однако и он также связан коррупционными схемами с сирийскими бизнес-элитами - по данным источников, Махер Асад контролирует 15% сирийской экономики, ведя целые "бизнес-сетки" по регионам страны.



По данным Российского совета по международным делам (РСМД), Махер Асад смог заработать до миллиарда долларов за счет контрабандных поставок продовольствия и табака для режима Саддама Хусейна в Ираке в обход санкций. В 2000-х брат Асада еще больше увеличил свое состояние после махинаций с банкротством ливанского банка Al-Madina, став таким образом не только военачальником, но и финансовым магнатом.



Считается, что Махер Асад проводит теневые сделки, используя в качестве "прикрытия" других бизнесменов. Издание Silobreaker называет среди ставленников сирийского генерала бизнесмена Халеда Каддура - он занимается телекоммуникациями и инвестициями в автопром.



Лоялен Махеру Асаду также Мухаммад Хамшо - член Национальной ассамблеи Дамаска, основатель и руководитель Hamsho International Group. До войны Хамшо занимался рэкетом и "крышеванием" в сфере строительства, гостиничном бизнесе и туризме. Кроме того, Хамшо известен тем, что был замешан в отмывании денег, полученных из военного бюджета страны - по протекции Махера Асада.



На совести Махера Асада, помимо экономических преступлений, лежит еще и кровь. В 2005 году Асад вместе с главой военной разведки Сирии Асефом Шаукатом были упомянуты в предварительном отчете комиссии ООН по расследованию убийства миллиардера и бывшего премьера Ливана Рафика Харири. Расследование показало, что Махер Асада мог быть одним из возможных организаторов преступления.



Доктор Хамис - премьер с нефтяной иглой



Еще один ключевой игрок сирийской коррупционной сети вокруг Башара Асада - премьер-министр Сирии Имад Хамис. Занимавший до 2016 года пост министра энергетики, доктор технических наук Хамис удерживает в своих руках ключевые задачи энергетической отрасли. Это позволяет ему заниматься вопросами перераспределения бюджетных средств на собственные нужды.



Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), Хамис и его люди в аппарате правительстве перенаправляют средства от добычи газа и нефти не в бюджет страны, а в собственные карманы. В 2019 году правительство Хамиса перезаключило контракт на поставку электроэнергии с Ливаном. Сумма сделки не оговаривалась, однако речь идет о миллионах долларов. Поступающие от ливанской сделки деньги попали в теневой оборот и были выведены за рубеж, в то время, как жители Сирии вынуждены сидеть без света.



Второй путь для обогащения правительства Имада Хамиса, по данным ФАН - это продажа нефти в Турцию. Официально у Дамаска нет никаких взаимоотношений с Анкарой. Тем не менее, существуют негласные договоренности между аппаратом Хамиса и турецкими бизнес-элитами о продаже иранской нефти.



В результате, часть "черного золота", которое поставляет Иран для поддержания сирийской экономики, отправляется в турецкий порт Джейхан, где продаются турецким компаниям, принадлежащим Неджметтину Билалу Эрдогану - сыну президента Турции.



Братья Катарджи: бизнес на благо террористов



Особая фигура в "коррупционном списке" семьи Асада - это братья Хоссем и Мухаммад Катарджи, сирийские бизнесмены, которых справедливо обвиняют в связях с "Исламским государством" (ИГ, ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в РФ). В 2017 году агентство Reuters обвинило Хоссема Катарджи в "закупках зерна у террористов ИГ" - бизнесмен финансировал сельскохозяйственные предприятия в долине Евфрата, которые попали в руки к боевикам. Впоследствии зерно, полученное от ИГ, доставлялось в сирийский порт Тартус.



Также с 2017 года братья Катарджи были замешаны в торговле контрабандной нефтью, добытой на территориях, подконтрольных ИГИЛ. Энергоресурсы, принадлежащие сирийскому народу, вывозились целыми нефтевозами в Турцию. Нефтяной бизнес Катарджи продолжается и сегодня: братья покупают нефть у проамериканских формирований курдов на восточном берегу Евфрата и перепродают ее сирийскому правительству.



Как утверждает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), нефть закупается компанией Катарджи, после чего отправляется в провинцию Хомс и к границе с Ираком.



Свою отрицательную роль бизнесмены сыграли и в гражданской войне в Сирии. На деньги братьев Катарджи были сформированы отряды арабского ополчения, которые неоднократно предавали своих соратников по Сирийской Арабской Армии и уходили с позиций. Так, в сентябре 2017 года бойцы братьев Катарджи покинули штаб правительственных войск незадолго до ракетной атаки террористов "Исламского государства", в результате которой погиб российский военный советник генерал-лейтенант Валерий Асапов. Есть мнение, что террористы знали координаты штаба, а сирийцы из отряда братья Катарджи знали про готовящуюся атаку боевиков - еще одно доказательство связей боевиков с сирийским бизнесом, для которого деньги не пахнут.



Сирия погрязла в коррупции



Огромные проблемы в экономике Сирии и тотальная коррупционная схема вокруг семьи Башара Асада не оставляет Сирии шансов на нормальное развитие после окончания войны. Члены правительства и приближенные к Асаду лица стремительно богатеют, выводят средства на Запад - и демонстрируют роскошь на фоне голодающих сирийцев.



Все это плохо сказывается на ситуации внутри арабской республики: местные жители недовольны высоким уровнем коррупции и поведением Башара Асада. Неспособный наладить экономический климат внутри Сирии, сирийский президент может снова потерять половину страны - по вине своих многочисленных родственников.