Почему Казахстан стал союзной республикой, а не остался автономией в составе России?

17:23 16.04.2020

Первым казахским государственным образованием со времен ханства Жанибека и Керея стала Киргизская советская социалистическая республика – национальная автономия в составе только что образованной РСФСР, административным центром которой объявили Оренбург.



Она была провозглашена в 1920-м году, а через пять лет переименована в Казакскую (да, именно так) с одновременным переездом столицы в Кызыл-Орду. Тут же к ней были присоединены этнически казахские регионы Туркестана.



И только перед самым началом масштабных репрессий, в 1936-м году Казахстан получил статус союзной республики. Несмотря на это, русских тут было несколько больше, чем представителей титульной нации, а за счет украинцев славяне являлись здесь ведущей этнической группой.



Так почему же Казахстан не остался в составе России, а стал полноправной частью СССР?



Товарищ Сталин еще в бытность наркомом по делам национальностей сильно повздорил с Ильичом насчет порядка проведения реформы управления страной. Став главой советского правительства, именно свои идеи он положил в основу грядущих преобразований и всегда держал в голове критерии, по которым каждый народ мог получить национальную автономию или целую союзную республику.



Это было действительно важным, т.к. во втором случае вполне допускалось право народа на выход из состава СССР. Считалось необходимым, чтобы он соответствовал определенным требованиям, которые дали бы ему возможность выжить, существуя как независимое социалистическое государство.



Первое, что требовалось – иметь границу с другой страной или несколькими странами. Не имело смысла выходить из Союза, находясь в окружении советских республик со всех сторон.



Во-вторых, было необходимо наличие значительного процента населения, принадлежавшего к титульной нации. Предпочтительно, чтобы его вообще было большинство. В этом была своя логика: зачем русским отделяться от России?



В-третьих, требовалось значительная численность населения в целом. Нижней планкой был взят миллион человек. Крошечное и бессильное социалистическое государство просто просило, чтобы его захватили капиталистические страны, а этого Иосиф Виссарионович допустить не мог.



Казахстан с легкостью проходил по двум критериям и был близок к тому, чтобы поставить галочку в третьем. Казахи и русские составляли 38 % и 40 % его населения соответственно. Впрочем, статус союзной республики могли и не предоставить, ограничив страну положением национальной автономии.



Тем не менее, это было сделано в 1936-м году. Сталин в этом случае оказался довольно благодушен. Может быть, это была подачка казахскому народу, который в то время был зол на советское руководство и довольно близок к полноценному восстанию (региональных мятежей было сразу несколько). Может быть, людей хотели задобрить перед началом Второй мировой войны. Может быть, режим был озабочен тем, чтобы его не рассматривали как колониальную державу.



Так или иначе, казахам повезло. Несмотря на то, что после освоения целины на родной земле их стало еще меньше, положение союзной республики никак не изменилось. При Хрущеве даже было выдвинуто предложение переименовать Казахскую ССР в Казахско-Русскую ССР, но генсек ответил, что все будет по-прежнему, даже если там останется только один казах.