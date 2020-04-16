|17:50 "Особый путь" Швеции в борьбе с COVID-19: с населением играют в "русскую рулетку"?
17:49 Создан "Центр для помощи гражданам Узбекистана в России "Саховат"
17:36 Елбасы собрал в новый фонд помощи "Birgemiz" 20 млрд тенге. И вложил их в...
17:30 В районе аэропорта Караганды упал истребитель-перехватчик МИГ-31 (видео)
17:23 Почему Казахстан стал союзной республикой, а не остался автономией в составе России?
17:22 Клан Башара Асада: как семья президента Сирии погрязла в коррупции
17:19 Сибирь в составе Золотой Орды
17:17 Сплошное кровосмешение. Трагическая любовь тайского короля Рамы V
17:16 Как коронавирус повлияет на войну в Сирии?
17:13 Миллиардное хищение в аэропорту Нур-Султана: расследование завершено
17:11 Умер кыргызстанский академик-педагог Исак Бекбоев
16:50 ПостКоронаВирусный мир будет Желтым и Поднебесным, - А.Крылов
16:49 Путин ставит Эрдогана перед историческим выбором, - С.Тарасов
14:05 Европа идет к социализму? - Е.Пустовойтова
13:53 Спасет ли США массовая раздача денег всем желающим, - М.Кувырко
13:51 Эпидемия напоминает пожар после кражи, - И.Алкснис
13:00 Вирус подтолкнет Мир к деУрбанизации, - L"Espresso
12:25 Атаки на мусульман. "Коронаджихад" в Индии, - Yeni Safak
10:55 Вирусный глобализм. Пандемия сработала на руку транснациональным элитам, но лишь отодвинула кризис капитализма, - К.Сивков
10:52 Между вирусом и коллапсом. Путин, грабли и печенеги.., - М.Калашников
10:45 КазДемпартия "Ак жол" возмущена предстоящим возвращением Казахстана в родную Поднебесную гавань
10:37 СумКердык. УзбЦентробанк дважды за три дня девальвировал нацвалюту
10:22 Таджикистан признал коронавирус дипломатически, - К.Кривошеев
10:18 Сирийский фронт сместился в Ливию. Эскалация боев, - "Къ"
09:26 Пиликала пипетка... Пик заражения коронавирусом в США пройден, - утверждает доктор Трамп
08:58 КазВирус - 1331. В Павлодаре написали песню "Коронавирус, чао, гудбай"
08:24 ВОЗ и ныне там: Трампа заподозрили в диверсии мирового масштаба с COVID-19, - "СП"
08:21 В Киргизии коронавирусом заразились уже 104 медика (всего больных - 466)
07:46 Битва на реке Шайо. Как хан Батый разгромил и покорил Венгрию
06:39 Йо-хо-хо и бутылка рома... Вирус скосил больше половины экипажа франц-авианосца "Шарль де Голль"
00:40 Вспомним 1990: как Назарбаев переиграл Горбачева
00:38 Время как фактор торжества и смерти либерализма, - А.Халдей
00:29 Почему в Пекине пришли к выводу, что "Казахстан стремится вернуться в Китай"? - Т.Баиров
00:14 Турция не верит в сделку с Россией по Сирии, - И.Субботин
00:10 В Ливии война по кругу. Армия Хафтара потерпела поражение на Западе и вновь отступает
00:08 Почему Казахстан должен вернуться в Китай. Стоит ли верить гневу Нурсултана? - Л.Степушова
00:06 В Иране снимают карантин, но ситуация остается тяжелой, - Б.Сейдахметова
00:04 Новая Великая депрессия: как мировая экономика перенесет коронавирус? - А.Никифоров
00:03 Фиаско доказательств – правда о коронавирусе выходит на свет, - В.Прохватилов
|В районе аэропорта Караганды упал истребитель-перехватчик МИГ-31 (видео)
17:30 16.04.2020
Караганда. 16 апреля. КазТАГ – В районе аэропорта Караганды упал военный самолет МИГ-31, сообщает источник МИА КазТАГ, знакомый с ситуацией.
"В районе аэропорта Караганды упал истребитель-перехватчик МИГ-31", - сказал источник корреспонденту агентства в четверг.
Он уточнил, что экипаж боевого самолета жив.
"По предварительным данным, летчики Гаврилко И.В и штурман Курмангалиев А.С успели катапультироваться. Военный вертолет в данный момент должен доставить экипаж в больницу Караганды", - сказал собеседник агентства.
Известно, что крушение МИГ-31 с бортовым №4 произошло примерно в 19.03 при заходе на посадку в районе 10 км от аэродрома Караганды.
В качестве предварительной причины крушения называется отказ правого двигателя.
На месте выехали аварийно-спасательные расчеты аэропорта Караганды и войсковой части СВО МО РК.
видео тут -
https://kaztag.kz/ru/news/krushenie-istrebitelya-mig-31-pod-karagandoy-popalo-na-video