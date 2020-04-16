В районе аэропорта Караганды упал истребитель-перехватчик МИГ-31 (видео)

17:30 16.04.2020

Караганда. 16 апреля. КазТАГ – В районе аэропорта Караганды упал военный самолет МИГ-31, сообщает источник МИА КазТАГ, знакомый с ситуацией.

"В районе аэропорта Караганды упал истребитель-перехватчик МИГ-31", - сказал источник корреспонденту агентства в четверг.

Он уточнил, что экипаж боевого самолета жив.

"По предварительным данным, летчики Гаврилко И.В и штурман Курмангалиев А.С успели катапультироваться. Военный вертолет в данный момент должен доставить экипаж в больницу Караганды", - сказал собеседник агентства.

Известно, что крушение МИГ-31 с бортовым №4 произошло примерно в 19.03 при заходе на посадку в районе 10 км от аэродрома Караганды.

В качестве предварительной причины крушения называется отказ правого двигателя.

На месте выехали аварийно-спасательные расчеты аэропорта Караганды и войсковой части СВО МО РК.



видео тут -

https://kaztag.kz/ru/news/krushenie-istrebitelya-mig-31-pod-karagandoy-popalo-na-video