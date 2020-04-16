Елбасы собрал в новый фонд помощи "Birgemiz" 20 млрд тенге. И вложил их в...

17:36 16.04.2020

Нурсултан Назарбаев принял первого заместителя Председателя партии "Nur Otan" Бауыржана Байбек

"Хочу поблагодарить бизнес-сообщество Казахстана за поддержку моего призыва создать фонд для организации помощи нуждающимся в это сложное время. Я благодарен руководству группы компаний "ERG" А.Машкевичу, А.Ибрагимову, П.Шодиеву, корпорации "Казахмыс" В.Киму, О.Новачуку, Э.Огаю, а также Т.Кулибаеву, Б.Утемуратову, Р.Сарсенову, А.Клебанову, Г.Есенову, А.Рахимбаеву, А.Беловичу, К.Боранбаеву, К.Шарипбаеву и многим другим"



В ходе встречи Елбасы подчеркнул активную работу партии "Nur Otan" по поддержке проводимых государством мер и организации помощи нуждающимся в условиях чрезвычайного положения.

– Пандемия коронавирусной инфекции стала бедой для всего человечества. Президент и Правительство объявили о мерах по обеспечению помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями и пожилым. Я поручил партии активно работать в поддержку действий, осуществляемых государством, - сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также остановился на работе Общественного фонда "Birgemiz" и выразил благодарность казахстанцам за поддержку его инициативы.

– В Фонд "Birgemiz" собрано немало средств. Хочу поблагодарить бизнес-сообщество Казахстана за поддержку моего призыва создать фонд для организации помощи нуждающимся в это сложное время. Я благодарен руководству группы компаний "ERG" А.Машкевичу, А.Ибрагимову, П.Шодиеву, корпорации "Казахмыс" В.Киму, О.Новачуку, Э.Огаю, а также Т.Кулибаеву, Б.Утемуратову, Р.Сарсенову, А.Клебанову, Г.Есенову, А.Рахимбаеву, А.Беловичу, К.Боранбаеву, К.Шарипбаеву и многим другим, - сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана также отметил работу активистов и волонтеров "Jas Otan".

– Активисты партии и волонтеры "Jas Otan" оказали помощь в обеспечении уже более 50 тысяч семей по всей стране товарами первой необходимости. В целом, в этой работе было задействовано три тысячи волонтеров. Выражаю им благодарность, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Елбасы указал на то, что единовременная помощь в размере 50 тысяч тенге из фонда "Birgemiz" уже оказана свыше 152 тысячам семей.

– Следует дальше продолжить эту работу. И с начала мая мы начнем вторую волну оказания помощи нашим гражданам. Это дополнительная поддержка к тому, что сейчас выделяется Правительством, - сказал Первый Президент Казахстана.

Председатель партии "Nur Otan" остановился и на вопросах обеспечения экономического роста в посткризисный период.

– И Президент и Правительство работают в напряженном режиме, чтобы в это трудное время оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Но пандемия коронавируса пройдет и перед нами встанет вопрос: как начать восстанавливать экономику? Сегодня многие люди остаются без работы, снижаются темпы экономического развития. Думаю, что по мере улучшения обстановки следует давать послабления некоторым видам бизнеса для возобновления деятельности. Предприниматели должны будут принять все необходимые меры для защиты себя и окружающих, - сказал Елбасы.

В свою очередь Б.Байбек доложил о работе партии по реализации антикризисных мер и поддержке населения в регионах страны.

– На сегодняшний день в Фонд "Birgemiz" поступило около 20 миллиардов тенге. Помимо материальной помощи мы приступили и к раздаче масок нуждающимся семьям столицы, городов Алматы и Шымкента. Кроме того, более двух тысяч врачей и медицинских работников столицы и Алматы также получили по 50 тысяч тенге из средств Фонда, - доложил первый заместитель Председателя партии "Nur Otan".

В завершение встречи Нурсултан Назарбаев еще раз призвал всех казахстанцев сплотиться в борьбе с мировой пандемией.

– Наше единство, сплоченность и взаимовыручка приведут нас к успеху. Понимаю, что многим трудно находиться дома. Трудно и малому бизнесу. Однако сейчас необходимо набраться терпения для достижения успеха, - сказал Первый Президент Казахстана.