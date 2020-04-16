 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Создан "Центр для помощи гражданам Узбекистана в России "Саховат"
17:49 16.04.2020

Для помощи трудовым мигрантам из Узбекистана в России создан центр "Саховат", сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

При поддержке посольства Узбекистана в России группа соотечественников, выходцев из Узбекистана, организовала центр помощи "Саховат".

Центром "Саховат" будет налажена система оказания адресной помощи, в виде продуктовых наборов, узбекистанцам и членам их семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства в Российской Федерации, в связи с пандемией COVID-19.

В первую очередь, помощь будет оказана женщинам, семьям с малолетними детьми, пожилым гражданам и лицам с инвалидностью.

Волонтеры центра планируют осуществлять адресную доставку продуктов питания и лекарств, нуждающимся узбекистанцам в Москве и Московской области.

Источник - uztag.info
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