|Создан "Центр для помощи гражданам Узбекистана в России "Саховат"
17:49 16.04.2020
Для помощи трудовым мигрантам из Узбекистана в России создан центр "Саховат", сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).
При поддержке посольства Узбекистана в России группа соотечественников, выходцев из Узбекистана, организовала центр помощи "Саховат".
Центром "Саховат" будет налажена система оказания адресной помощи, в виде продуктовых наборов, узбекистанцам и членам их семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства в Российской Федерации, в связи с пандемией COVID-19.
В первую очередь, помощь будет оказана женщинам, семьям с малолетними детьми, пожилым гражданам и лицам с инвалидностью.
Волонтеры центра планируют осуществлять адресную доставку продуктов питания и лекарств, нуждающимся узбекистанцам в Москве и Московской области.