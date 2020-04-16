Создан "Центр для помощи гражданам Узбекистана в России "Саховат"

17:49 16.04.2020

Для помощи трудовым мигрантам из Узбекистана в России создан центр "Саховат", сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



При поддержке посольства Узбекистана в России группа соотечественников, выходцев из Узбекистана, организовала центр помощи "Саховат".



Центром "Саховат" будет налажена система оказания адресной помощи, в виде продуктовых наборов, узбекистанцам и членам их семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства в Российской Федерации, в связи с пандемией COVID-19.



В первую очередь, помощь будет оказана женщинам, семьям с малолетними детьми, пожилым гражданам и лицам с инвалидностью.



Волонтеры центра планируют осуществлять адресную доставку продуктов питания и лекарств, нуждающимся узбекистанцам в Москве и Московской области.