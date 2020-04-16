"Особый путь" Швеции в борьбе с COVID-19: с населением играют в "русскую рулетку"?

17:50 16.04.2020

"Особый путь" Швеции: стратегия открытости спасет больше жизней, чем изоляция, но надо пожертвовать частью населения



16 апреля 2020 г.



Правительство Швеции, опираясь на результаты исследований экспертов, решило, что лучшим выходом для экономики и здравоохранения страны, а в итоге и для граждан, станет выработка частичного коллективного иммунитета



"Шведский путь", "шведская модель", "шведская стратегия"... Через какое-то время, возможно, эти словосочетания будут понятны абсолютно всем и вызывать абсолютно разные чувства - сожаление, гнев, зависть. Пока же Швеция, выбравшая свой особый метод борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, находится на 20 месте в мире по количеству зараженных и на 12 месте среди европейских стран (на 16 апреля - 11927 человек). А по числу жертв инфекции - на 14 месте среди всех стран мира (1203 человека).



Правительство Швеции, опираясь на результаты исследований экспертов, решило, что лучшим выходом для экономики и здравоохранения страны, а в итоге и для граждан, станет выработка частичного коллективного иммунитета. Эту стратегию еще называют популяционным иммунитетом, иммунитетом толпы, стадным иммунитетом - эффект сопротивления инфекции в обществе, часть которого имеет к вирусу личный иммунитет.



То есть граждане должны соблюдать социальное дистанцирование, отказываться от больших собраний и ненужных поездок, соблюдать предписания Департамента общественного здравоохранения по поводу гигиены рук, проявлять чувство ответственности за себя и за других, но жестких ограничительных мер не вводится. Рекомендовано изолироваться только группам риска (пожилых, людям с хроническими заболеваниями и тем, у кого появляются симптомы заражения). Крупные предприятия закрыты, но многие продолжают работать. В Швеции открыты школы, работают магазины, в кафе и ресторанах сидят посетители, в парках гуляют родители с детьми и влюбленные парочки.



Правительство и общество приняли тот факт, что к концу апреля в королевстве могут быть заражены инфекцией более половины жителей, а к концу мая носителями вируса могут оказаться две трети населения.



Премьер-министр Швеции Стефан Левен в своем телеобращении предупредил граждан, что "заболеет много людей, и многим придется попрощаться со своими близкими". Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл объявил, что большинство шведов должны переболеть коронавирусом, чтобы сформировать коллективный иммунитет. И судя по опросам общественного мнения, около 80% населения согласны на эксперимент с выработкой "коллективного иммунитета".



Шведы согласились с правительством, что при жестких карантинных мерах эпидемия была бы менее масштабной, но ущерб для экономики тогда будет катастрофическим и в итоге погибнет гораздо больше людей. И вот почему....



От "европейской модели" (т.е. жесткого карантина) ожидали, что это поможет замедлить распространение вируса в обществе, а значит в краткосрочной перспективе уменьшит давление на систему здравоохранения - не понадобится много новых мест в реанимациях и поэтому снизится количество умерших. Но уже сейчас видно, что результаты такой политики весьма скромны, если посмотреть на количество смертей на миллион граждан в европейских странах, где эпидемия началась примерно в одно и то же время.



К Пасхе в Испании на каждый миллион жителей было 363 погибших от коронавируса (0,036%), в Италии - 322 смерти на миллион жителей (0,032%), в Бельгии - 311 смертей на миллион (0,031%), во Франции - 212 (0,021%), в Нидерландах - 154 (0,015%), в Великобритании - 145 (0,014%), в Швеции - 88 (0,008%), в Дании - 46 (0,005%) смертей на миллион жителей.



Как пишет крупнейшая шведская газета Dagens Nyheter, чем медленнее распространяется вирус, тем больше времени займет формирование коллективного иммунитета. Есть риск новых волн эпидемии. Если это произойдет после снятия ограничений (неизвестно, как долго можно изолировать все население страны, запрещая ему покидать дома), может случиться новая огромная вспышка. И снова будет много смертей, возникнет острая потребность в койках в реанимации.



При шведской модели вирус распространится быстрее. И поначалу смертность будет выше, увеличится нагрузка на систему здравоохранения и отделения реанимации, но затем все выровняется и смертность постепенно пойдет на спад. Так пока и происходит - в Швеции сейчас высокая смертность. Но, как заявляют местные эксперты, по сравнению с тем же периодом 2019 года умерших не сильно больше. Это говорит о том, что многие пожилые люди умирают скорее во время болезни, а не непосредственно из-за коронавируса.



А жесткие карантинные меры приведут к мощному спаду в экономике, массовой безработице, ухудшению здоровья нации, росту количества психических заболеваний, и опять-таки смертей, но уже не только от коронавирусной инфекции, но и от сердечно-сосудистых недугов, рака и др. заболеваний. К тому же напуганное население перестает потреблять. В результате полной остановки общества и запрета покидать дома (как раз по этой модели сейчас идет Москва) экономические последствия будут очень серьезны, предупреждают шведские экономисты.



Общество Швеции стоически согласилось с тем фактом, что часть пожилого населения умрет немного раньше, чем предполагалось - к примеру, не в 90 лет, а в 87. Но считается, что эти смерти будут не напрасны, так как гибель многих здоровых людей в возрасте 40-60 лет - более трагична.



Как пишет главный врач и профессор кафедры биомедицинских и клинических исследований в Линчепингском университете Йонни Людвигссон, он вместе со статистиками провел расчеты на основе имеющихся данных по следующим пунктам:

- заболеваемость и смертность от COVID-19 в разновозрастных группах граждан;

-распространение вируса;

- прогнозы по формированию коллективного иммунитета;

- ожидаемое влияние экономического кризиса на жизнь и здоровье граждан на основе статистики прошлых кризисов.



Эти расчеты показали, что остановка общества по российской или европейской модели с высокой долей вероятности приведет к тому, что смертность в ближайшие годы вырастет и люди потеряют больше лет жизни, чем если придерживаться более открытой модели - шведской.



Как утверждают шведские ученые, необходимо сформировать коллективный иммунитет, добившись его поначалу у молодых людей. Иначе эпидемия будет бушевать все время, пока не появится возможность вакцинировать большую часть общества, а поголовная вакцинация может начаться в лучшем случае через год. В изоляции должны находится только те, кто старше 65-70 лет, и те, кто имеет хронические заболевания, чтобы не перегружать систему здравоохранения.



"Чем раньше люди, не входящие в группы риска, вернутся к нормальной жизни и начнут потреблять, спасая предприятия от банкротства, а общество - от массовой безработицы, тем лучше. Правительству следует продемонстрировать силу, более активно и мощно, чем прежде, противодействуя экономическому кризису. А стратегией по коронавирусу пусть занимается Департамент общественного здоровья", - пишет врач, профессор Йонни Людвигссон.



Не все согласны с этой точкой зрения даже в Швеции: с населением играют в "русскую рулетку"



По схожему пути изначально планировала пойти Великобритания, решив позволить вирусу распространиться среди населения контролируемым образом и выработать у большей его части естественный иммунитет.



Но когда британские ученые, проанализировав данные, сообщили кабинету министров Бориса Джонсона, что в результате такой открытости в стране может погибнуть до 500 тысяч человек, а в системе здравоохранения настанет коллапс, то в правительстве сразу изменили тактику. Однако время было упущено - Великобритания вскоре может выйти на первое место по числу смертей в Европе.



Накануне 22 шведских ученых обратились с открытым письмом к правительству Швеции, в котором раскритиковали его действия во время пандемии и призвали как можно быстрее принять радикальные меры. По их словам, позиция Департамента общественного здоровья привела к тому, что смертность в Швеции в 10 раз оказалась выше выше той, что наблюдается в Финляндии.



На самом деле цифры еще хуже: на 16 апреля в Швеции от коронавирусной инфекции скончались 1203 человека, а в Финляндии - всего 72 человека. Там, в отличие от Швеции, закрыты все кафе и рестораны, не работают школы, запрещены все собрания с участием более 10 человек. В Норвегии, где ограничения не настолько суровые, как в Финляндии, но все равно гораздо строже, чем в Швеции, скончалось 150 человек.



"Если бы у Швеции была стратегия по предотвращению распространения COVID-19, то у нас не умирало бы столько людей, сколько в Италии, и в 10 раз больше, чем в Финляндии, - пишут правительству шведские ученые. - Если бы у Швеции была стратегия, то половина стокгольмских домов престарелых не пострадали бы от эпидемии, а 20% их персонала не заразились вирусом".



Теперь шведские газеты начинают публиковать информацию, что официальные цифры зараженных очень далеки от реальности. Как заявил в интервью газете Mitt глава инфекционного отделения больницы Smittskydd в Стокгольме Пер Фоллин, 12 тысяч инфицированных - только верхушка айсберга.



"У нас очень большее количество людей с симптомами заболевания, которые не только не проходят никакого тестирования, но и вообще пока не обращаются за медицинской помощью. С 12 марта, момента начала проведения тестов, в Стокгольме их делают только тем, кто попал на обследование или в больницы. Таким образом, официальные цифры показывают лишь подтвержденные случаи заболевания, но никак не количество заболевших. То есть они не отражают фактическое число инфицированных, которое в реальности намного выше", - сообщил глава инфекционного отделения.



Бывшая государственный эпидемиолог Швеции 72-летняя Анника Линде также считает, что шведские власти несерьезно относятся к коронавирусу. По ее словам, риск коллапса в Стокгольме становится все более вероятным, время для введения жесткого карантина уже упущено, закрывать экономически важный столичный район Стокгольма слишком поздно.



"Это рискованный эксперимент со всем населением, который грозит катастрофическим последствиям, - заявил в эфире шведского телеканала SVT профессор эпидемиологии в Университете Умео Йоаким Роклев. - Ситуации в других странах показывает, что это серьезное заболевание, и Швеция ничем не отличается от всех остальных". Роклев на своих исследованиях пытается доказать правительству Швеции, что попытка выработать "коллективный иммунитет" без борьбы с распространением вируса приведет к нехватке реанимаций и большому количеству смертей, сообщает Forbes.



Математик из Университета Лунда Маркус Карлссон в свою очередь утверждает, что нет ни одного доказательства, что подход борьбы с вирусом, направленный на выработку "коллективного иммунитета", дал бы свои плоды где-либо в мире. По его словам, правительство Швеции "играют с населением в русскую рулетку".



Но пока правительство Швеции не склонно драматизировать ситуацию и прислушиваться к критикам стратегии выработки "коллективного иммунитета". Однако на случай увеличения смертей от коронавируса количество импровизированных моргов уже увеличено.



Как пишет шведская газета Expressen, в Стокгольме под временный морг переоборудован каток "Мелархейден", на котором играла молодежная команда шведского хоккейного клуба Djurgardens.



"Сейчас у нас есть свободные места для 335 умерших, но мы уже связались с администрациями кладбищ и властями Стокгольма, чтобы получить возможность использовать ледовые арены в качестве моргов. Это даст дополнительно еще 500-700 мест", - сообщил глава окружного совета Стокгольма Йоаким Ярнрид.