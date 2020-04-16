США и Европа, похоже, прошли пик заболеваемости коронавирусом

00:04 17.04.2020

Пока Запад преодолевает пандемию, остальной мир к ней готовится

Данила Моисеев



Вернуть школьникам полноценные занятия – одна из ключевых задач европейских лидеров. Фото Reuters

В то время как в России и развивающихся странах COVID-19 набирает обороты, а общее число зараженных в мире превысило 2 млн, в Вашингтоне, Мадриде и Риме отмечают позитивные тенденции в динамике заболеваемости и смертности. Европа уже ослабляет карантин. Правда, поводов для радости у стран "золотого миллиарда" мало­ – кроме государств Центральной Европы, Скандинавии и Германии тест на борьбу с коронавирусом провалили все, включая Соединенные Штаты.



О причинах неэффективности тех или иных стран в преодолении последствий пандемии спорить будут еще долго, однако сейчас внимание общественности приковано непосредственно к фронту борьбы с COVID-19. В США заболели уже более 640 тыс. человек (треть из них в штате Нью-Йорк), 30,9 тыс. из них погибли. В Италии от коронавируса умерли более 21 тыс. человек, в Испании – 18 тыс., во Франции – 15 тыс.



Кстати, в Испании, в критической ситуации, о которой постоянно рапортовали СМИ, несмотря на столь печальные цифры, показатели смертности от COVID-19 все же ниже, чем у держав по обе стороны Ла-Манша. И если премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в какой-то степени оправдывает то, что он столкнулся с коронавирусом лицом к лицу, то президенту Франции Эмманюэлю Макрону в понедельник пришлось смиренно извиняться перед народом за то, что Пятая республика к пандемии изначально оказалась не готова.

Помимо людских потерь, еврозона, по прогнозам Международного валютного фонда, может стать "лидером" и по экономическому спаду – он может составить 7,5% к концу 2020 года.



Несмотря на сложность положения, часть Европы начинает выходить из карантина. К Австрии, Дании и Чехии присоединяется Германия, в которой со следующей недели откроются магазины площадью не более 800 кв. м. Школы, по планам канцлера Германии Ангелы Меркель и глав регионов, откроются лишь 4 мая, а большие скопления людей будут запрещены вплоть до конца лета. Не забыла глава немецкого кабинета напомнить гражданам о необходимости надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.



Телеканал CNN ставит Меркель в пример президенту США Дональду Трампу, который не обошелся без скандалов и на этой неделе. Приостановка финансирования Всемирной организации здравоохранения, приписывание себе "тотальных" полномочий, а также очередные нападки на Китай – лишь часть из них. Выяснилось, что чеки, предназначенные для помощи гражданам США, будут выдаваться с инициалами президента. Это вызвало волну негодования среди демократов, которые считают, что Трамп без всякой скромности использует ситуацию на благо своей избирательной кампании.



Хозяин Белого дома заявил о том, что пик заболеваемости в стране уже преодолен и он ожидает ослабления режима самоизоляции в штатах к концу апреля. Трамп все еще считает, что экономика страны должна полноценно функционировать как можно скорее.



С ним вынуждены согласиться многие лидеры стран с гораздо более низким качеством жизни, нежели в Соединенных Штатах. Президент Ирана Хасан Рухани признает, что его стране приходится бороться как с пандемией, так и с безработицей. Такие же мотивы звучали в выступлении премьер-министра Пакистана Имрана Хана. Несмотря на усиление режима самоизоляции, частично экономическую деятельность продолжат в Индии. До густонаселенных стран Южной Азии пандемия только начинает добираться. В Индонезии к пику заражений до 100 тыс. правительство ожидает прийти лишь к концу мая или началу июня.



А вот в охваченной гражданской войной Ливии Правительство национального согласия формально с COVID-19 начало бороться сурово. В среду вечером оно ввело на 10 дней комендантский час, в течение которого не будут работать даже мясные и овощные лавки.

Если же говорить об Африке в целом, то ей угрожает как коронавирус, так и потеря более 20 млн рабочих мест ввиду мировой рецессии. Чтобы хотя бы частично решить проблемы беднейших стран, министры G20 договорились о приостановке выплат по долгам 76 государств.