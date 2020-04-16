США готовят новую финансовую войну против Китая, - О.Соловьева

00:05 17.04.2020

В Вашингтоне грозят обнулить вложения Китая в американские ценные бумаги



Ольга Соловьева

16.04.2020



Американская пресса прямо обвиняет КНР в распространении нового коронавируса. Американские чиновники считают: Китай должен заплатить за втягивание мира в худшую за последние 100 лет рецессию. В качестве наказания они предлагают списать часть американского долга, который держит в своих резервах Народный банк Китая. Реализация этой угрозы может втянуть весь мир в необычный финансовый кризис из-за пересмотра цен американских государственных долговых бумаг.

Первый заразившийся коронавирусом работал в одной из лабораторий китайского Уханя, ставшего эпицентром распространения нового заболевания, сообщает Fox News. Как подчеркивает СМИ, вирус "возник в лаборатории не в качестве биологического оружия", а как результат попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними.



Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью тому же Fox News подчеркнул: "Мы знаем, что этот вирус возник в Ухане и что Уханьский институт вирусологии находится всего в нескольких милях от рынка, где предположительно началась вспышка. Он также попросил китайское правительство "раскрыть информацию" о распространении вируса.

Эту же просьбу к китайским властям обращает и президент США Дональд Трамп. "Китайское правительство должно сказать правду", – потребовал он, добавив, что в Вашингтоне "тщательно изучают эту ужасную ситуацию".

В свою очередь, и сам Уханьский институт вирусологии и собственно китайские власти опровергают предположения о лабораторном происхождении вируса.



Не исключено, что предположения о прямой причастности Пекина к сегодняшней пандемии позволит Вашингтону ужесточить разговор с Поднебесной. В частности, ряд сенаторов от Республиканской партии США прямо призывают к тому, чтобы Китай "заплатил" за пандемию коронавируса, которая столкнула мировую экономику в худшую почти за 100 лет рецессию.

В частности, сенатор США Марша Блэкберн предлагает наказать КНР за сокрытие информации о вспышке в Ухане списанием части американского долга, который держит в резервах Народный банк Китая. Идею Блэкберн поддержал республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм – автор законопроектов об "адских санкциях" против России, пишет газета Independent. "Это уже третья пандемия, приходящая из Китая", – говорит он, добавляя, что Китай должен "заплатить по-крупному", в том числе, возможно, и за счет потери инвестиций в американские бумаги.

Отметим, по данным Казначейства США, по итогам февраля Китай стал вторым крупнейшим держателем американских облигаций – свыше 1 трлн долл. При этом по итогам января Поднебесная хранила около 1,2 трлн долл. в гособлигациях США, увеличив за последний год свой портфель на 147 млрд долл.



К слову, Россия при этом наращивает свои вложения в американский госдолг. Так, Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в казначейские обязательства Минфина США на 2 млрд долл. по сравнению с январем – до 12,58 млрд долл. Это стало самым существенным приростом вложений в US Treasuries с марта 2018 года. В частности, в апреле 2018 года на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции России в госдолг США рухнули с 96 млрд долл. до 48,7 млрд. В мае показатель упал уже до 14,9 млрд долл., после чего Россия покинула список из 33 стран – крупнейших держателей американского госдолга. К слову, еще в 2013 году инвестиции Москвы в US Treasuries превышали 150 млрд долл.

Эксперты предложение сенаторов считают недальновидным. "США накопили такой размер госдолга, который уже не поддается списанию", – отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Списание части госдолга со стороны США сразу же подорвут доверие к американским бумагам и приведут к тому, что Штатам будет сложнее занимать, рассуждает он. Кроме того, выборочный дефолт перед одной страной по американским обязательствам противоречит законодательству США и может лишить американский госдолг крупнейшего покупателя и в принципе поставить вопрос о надежности гособлигаций США как инвестиционного инструмента, продолжает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. "В случае одобрения такой меры ситуация может привести к мировому финансовому кризису, который наложится на экономический", – предупреждает он.

"Огромный госдолг США тем и уникален, что он лежит в основе резервных фондов многих стран, и они не могут себе представить, что этот долг может быть должником "прощен", а бумаги аннулированы", – напоминает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Однако 100-процентной вероятности того, что Штаты не пойдут на такой шаг, тоже нет, рассуждает он. "А при отказе Китая платить на страну могут быть наложены экономические санкции, и США все равно будут в выигрыше, объясняя эти санкции справедливостью социально-медицинского плана", – не исключает эксперт.

"Любые обвинения в адрес Китая или другой страны – это всегда политическая составляющая экономической борьбы. После эпидемии экономика КНР потеряла весь свой рост за последние 20 лет, и потому США будут использовать любой повод, чтобы добить конкурента", – считает Деев. "Торговая война США и Китая не закончилась, и США вполне могут использовать риторику, в рамках которой Китай должен нести ответственность за распространение коронавируса в США и мире", – не исключает глава офиса компании KRK Group Никита Рябинин.

Трения между двумя экономическими супердержавами ведут к турбулентности на глобальном рынке и бегству от риска, напоминает руководитель аналитического отдела компании "Финам" Алексей Ковалев. "Сейчас на фоне пандемии и нефтяного кризиса несколько подзабылось, что основным фактором глобальной рыночной волатильности в прошлом году была торговая война между США и КНР. То есть турбулентность на глобальных рынках была вызвана ожиданиями поднятия торговых пошлин. А тут предлагается даже не заморозить, а просто списать резервы, которые были накоплены Китаем в результате многолетнего экспорта своей продукции на крупнейший рынок сбыта. Такие инициативы в случае их претворения в жизнь вызовут заметные негативные последствия и в значительной степени вернут в повестку экономическое противостояние США и КНР", – уверен он.