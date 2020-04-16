Узбекистан призвал правозащитные организации отменить хлопковый бойкот на фоне пандемии

00:07 17.04.2020

Узбекистан призвал группу Cotton Campaign, объединяющую ряд правозащитных организаций, прекратить бойкот узбекского хлопка и текстиля. Власти ссылаются на продвижение в искоренении принудительного труда и на экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).



В опубликованном 15 апреля открытом письме к Cotton Campaign министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов говорит, что его страна столкнулась с "беспрецедентной двойной угрозой" для экономики и здоровья населения в связи с распространением вируса и принятыми мерами по его сдерживанию, сообщает https://rus.azattyq.org

По оценкам правительства, снятие бойкота позволит удвоить объем текстиля за счет открытия западных рынков и создать рабочие места.



Правозащитные организации начали кампанию бойкота в 2006 году, пытаясь вынудить Узбекистан искоренить давнюю систему под управлением государства, которая принуждает миллионы граждан работать на хлопковых полях и устанавливает обязательные к исполнению квоты по сдаче хлопка, пишет издание.



С момента прихода к власти в 2016 году президент Узбекистана Шавкат Мирзияев постепенно внедрял законы для искоренения детского и принудительного труда, запретил властям регионов направлять студентов и работников госсектора на сбор хлопка и подписал указ об отмене государственной системы квот на производство хлопка. Тем не менее группы гражданского общества говорят, что, несмотря на позитивные шаги, принудительный труд остается широко распространенным в хлопковом секторе, а некоторые реформы в сельском хозяйстве практически в точности воспроизводят старую систему.